L’anime Dandadan a son troisième trailer et débutera sa diffusion le 3 octobre prochain. Le simulcast en France sera proposé en même temps sur ADN, Crunchyroll et Netflix.

Le manga Hunter X hunter sera officiellement de retour le 7 octobre prochain dans Weekly Shônen Jump. On a d’ailleurs un aperçu de la couverture du tome 38 qui sortira le 4 septembre prochain au Japon. Et bien évidemment , la suite du manga sera suivit de prêt ici.

La saison 4 de Dr Stone se dévoile a travers une première affiche et se composera de trois parties pour un début de diffusion en 2025 au Japon.

Un premier trailer pour l’anime Criminelles Fiançailles prévu en octobre prochain au Japon et sur Crunchyroll.

La saison 2 de Rurouni Kenshin qui comportera 24 épisodes s’offre un nouveau trailer avant sa diffusion en octobre prochain.

Nouveau Trailer pour la saison 5 de DanMachi qui sera diffusé dès le 4 octobre 2024 au Japon.

Annoncé pour le 8 octobre dans les salles japonaise , le film Shingeki no Kyojin : THE LAST ATTACK compilera les deux derniers épisodes de la série animée, avec des améliorations visuelles et sonore.

Le manga Jujustu Kaisen sera officiellement terminé le 30 septembre prochain , le mangaka Gege Akutami conclura son récit avec ces 5 derniers chapitres.

Le tombeau des lucioles de Takahata Isao arrive le 16 septembre prochain sur Netflix.

Imada Yuki a annoncé dans le magazine Monthly Coro Coro Comics qu’il sortirait un manga sur le personnage de Shadow , le premier chapitre est dore et déjà prévu pour le 13 septembre.

Glénat dévoile un nouveau manga dans leur catalogue , Jaadugar - La légende de Fatima dont le premier tome sortira le 18 septembre prochain au prix de 10.95 €.

: [i]XIIIe siècle, l'Empire Mongol est le plus puissant au monde.Fatima, esclave déportée de Perse, est affectée à la cour impériale du deuxième empereur, Ögedei. Elle y rencontre la sixième épouse de l'empereur, Töregene, qui nourrit des sentiments mitigés à l'égard de l'Empire. Forte de ses connaissances en médecine et en science, Fatima rêve d'un monde dans lequel elle puisse exercer ses talents...[i]