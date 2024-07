"Le Groupe Delcourt ouvre une nouvelle page de son histoire en entrant en négociations exclusives avec le Groupe Editis. Ce nouveau port d’attache serait à la fois rassurant par son envergure et stimulant par la place que pourront prendre les nouvelles idées et les pistes de développement dans ce vaste ensemble. Les affinités professionnelles, humaines, et intellectuelles préexistantes entre les équipes Delcourt et Editis sont un gage de succès pour l’opération."

Catherine Lucet, directrice générale d'Editis : "Au cours des dernières semaines, l’acquisition du Sous-sol, l’intégration de Dalva, et le choix par Auzou de confier sa distribution à Interforum, avaient témoigné de la dynamique et de l’attractivité de notre groupe. La signature d’un accord exclusif de négociation pour l’entrée du Groupe Delcourt chez Editis, c’est un changement de dimension. Nous sommes très honorés qu’un entrepreneur aguerri et aussi talentueux que Guy Delcourt choisisse notre groupe pour continuer de construire l’avenir de sa maison, nous serons ravis de l’accueillir ainsi que son équipe et les auteurs de la maison et avons hâte de lancer ensemble de nouvelles initiatives."

Delcourt et le groupe Editis sont actuellement en négociation exclusive pour une acquisition, qui a été annoncée dans un communiqué. Cela permettra au groupe Editis qui possède 42 maisons d’édition de se structurer au niveau des Bd et des manga. D’après le communiquer ça permettra aussi à Delcourt de "profiter de l’appui d’un groupe d’édition solide et diversifié pour assurer la poursuite de son développement". Et d’après Guy Delcourt , Editis garantira sur le papier la préservation de son identité et de son autonomie.