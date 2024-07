La saison 2 de l’anime remake de Kenshin le vagabond s’offre un nouveau trailer et diffusera ces 24 épisodes en octobre.

Le producteur Yuki Watanabe à récemment annoncé un changement de studio pour la saison 2 de Demon Slave. Le studio Passione (Spice & Wolf ) prendra la relève pour cette saison.

Les éditions Kana annoncent le manga Kagurabashi de Takeru Hokazono dans leur catalogue pour 2025.

Le film d’animation Look Back adapté du manga one-shot éponyme de Tatsuki Fujimoto s’offre un nouveau trailer et sera diffusé en France pendant juste deux jours , le samedi 21 septembre 2024 et le dimanche 22 septembre 2024.

Un premier trailer pour la saison 2 de Ron Kamonohashi : Deranged Detective qui débutera en octobre prochain au Japon.

L’animé original Mechanical Arms dont un premier épisode diffusé en 2019 et qui a été acclamé revient cette fois ci avec 12 épisodes qui seront diffusé en octobre prochain au Japon.

Le Seinen Wataridori to Katatsumuri de Makoto Takatsu va être adapté en anime , plus d’info prochainement.