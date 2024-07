Actualité

J'aurais pu attendre 1 semaine de plus avant de publier mon Top-60 des bikini sexy de Square Enix Square Enix et Toylogic ont annoncés la prochaine mise à jour de leur jeu à service FOAMSTARS, et si ne vous en parle ici c'est évidement pour le coté fan-service. Le jeu fêtera la période estivale avec des skins maillots de bains pour la saison 6 "Tropical Jackpot".De ce que j'ai vu et à par si ma source n'est pas complète, tous les skins des héroïnes jusqu'a présent ne sont pas ouf, hors ceux de Chloé Noire et peut être Tonix selon l'humeur. On verra si cette mise à jour estivale relèvera davantage l'intérêt pour le jeu alors que certains présagent déjà l'abandon du modèle premium pour passer au gratuité, voire la fin de service, à maintenant 6 mois de sa sortie sur PS4 et PS5.