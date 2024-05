La série d’animation Terminator Zero se dévoile a travers des premières images. Produit par le studio I.G , les 8 épisodes qui composent la saison sortiront le 29 août sur Netflix.

La saison 4 l’anime de Ace of Diamond (Diamond no Ace) est confirmé , plus d’informations prochainement.

L’anime français Dead Cells : Immortalis se dévoile dans un premier trailer. Adaptée du jeu vidéo éponyme, elle est réalisé par le studio Bobbypills pour un total de 10 épisodes qui sortiront en deux parties , la première de 5 épisodes sortira le 19 juin prochain et l’autre moitié le 26 juin sur ADN.

Le studio Kinema Citrus annonce deux nouveaux animes originaux , l’un intitulé Ninja Skooler qui se présente comme une comédie dans une école de ninja , on suit le quotidien de plusieurs élèves et les péripéties qui les accompagne. L’autre projet nommé Goodbye, Lara est inspiré du conte de la petite sirène , elle met en avant une sirène qui souhaitait devenir un humain , elle se réincarne deux siècle plus tard au cœur d’un Japon moderne.



Ninja Skooler est réalisé par Shunsuke Takarai , l’autre série est signé par Takushi Koide.

L’anime DEAD DEAD DEMON’S DEDEDEDE DESTRUCTION sera diffusé sur Crunchyroll a partir du 24 mai pour un total de 18 épisodes. A l’origine diffusé en format de deux long métrage , ce nouveau format épisodique bénéficiera de nouvelles scènes inédite et viendra même ajouter une fin original du manga de d’Inio Asano (Bonne nuit, Punpun)

Toho Animation annonce une adaptation en anime pour le manga Darwin’s Incident de Shun Umezawa. Une première affiche promotionnel a été dévoilé pour l’occasion , et en attendant un vrai premier trailer , un petit message de l’auteur :



« « L’équipe de production et les comédiens sont 100 % sérieux. En tant qu’auteur original, je peux vous le garantir. Je pense que ce sera un excellent anime. »

Un collector pour le tome 25 de Jujustu Kaisen qui sortira le 3 octobre prochain au prix de 34,90 €

Nouveau trailer pour le film d’animation The Colors Within signé par la réalisatrice Naoko Yamada (A Silent Voice) qui est attendu pour le 30 août prochain au Japon. Il sera d’ailleurs projeté en avant première lors du festival d’Annecy 2024, les 9 au 15 juin en France.

L’éditeur AllTheAnime continue de mettre en valeur la licence Gundam avec Mobile Suit Gundam Trilogy qui revient en 4k et en vostfr le 26 juin prochain au prix de 119,99€.

Des nouvelles pour la perfect édition du manga Hellsing , édité par Delcourt/Tonkam , les 10 tomes d’origine seront condensé en 5 tomes doublés , le tout avec une couverture rigide et cartonné. Toujours pas de date de sortie , le prix pour le premier tome sera de 15,99€.

L’anime DanMachi Saison 5 se dévoile en trailer pour une sortie en octobre prochain au Japon et sur cruchyroll en France.

Le film « Anzu, chat-fantôme » arrive officiellement au cinéma en France le 21 août prochain.

Les éditions Kana annoncent l’arrivée du manga « Le secret de Scarecrow » pour septembre prochain. Initialement publié en Allemagne , cette œuvre est signé par Gin Zarbo , une dessinatrice originaire de Suisse.

Nouveau trailer pour l’anime Bye Bye, Earth qui sortira le 12 juillet prochain au Japon , et en simulcast sur Crunchyroll.

La partie 3 de la saison final de Bleach « the Conflict » prend un peu plus de temps que prévu mais sortira bien cette année. Lors du interview avec le magazine Men’s Nonno , un responsable du studios Pierro affirme que la suite sera produite par une nouvelle entité du studio nommé « Pierro Films » , une nouvelle structure visant a produire des animés de haute qualité mais aussi a produire des animes originaux toujours en respectant ce format saisonnier.