L’idée de Takashi Nishiyama et Hiroshi Matsumoto donne naissance au tout premier de la série en 1987. Il a su tirer parti du système analogique des boutons des bornes d’arcades de l’époque, mais les coups portés dans le jeu furent proportionnels à la pression appliquée sur les boutons, en conséquence, ce système sera abandonné par la suite pour éviter une dégradation des bornes d’arcades par les joueurs. À l’origine Street Fighter a été créé par Capcom en réponse à un autre jeu de combat populaire du moment « Yie Ar Kung-Fu » créé par Konami en 1995.

Sa suite Street Fighter II : The World Warrior est sorti en 1991 à la grande surprise de tous. Capcom revient pour mettre en avant sa licence et le résultat est grandiose. Et c’est en en grande partit du au déplacement d’ Akira Nishitani aux États-Unis pour assister a plusieurs tests de Final Fight , il remarqua très vite que les joueurs appréciaient le mode deux joueurs, il revoit donc la jouabilité du premier pour apporter davantage de nouveauté dans le second, mais surtout pour qu’il soit beaucoup plus agréable à jouer à deux que tout seul.

La maniabilité a été revue et propose désormais des coups spéciaux moins épuisant grâce au système de joystick et ces six boutons. Les combos font leurs apparitions pour maîtriser au mieux chaque coup des personnages. Ces même personnages amusant et unique font l’originalité de la série, ces combattants de ce second opus étaient, au départ, très stéréotypés et ce processus était voulu par Akira Yasuda. Cette élaboration permettait d’avoir des personnages facilement reconnaissables de manière à ce qu’ils soient agréables à jouer.



1 an, plus tard, débarque Street Fighter II : Champion Edition , une mise à jour améliorée du jeu qui contient les 8 personnages de base ou certaines attaques ont été plus ou moins revu. Les 4 boss du jeu qui était injouable le sont enfin grâce à cette nouvelle version. C’est aussi à partir de là que l’éditeur décide de sortir son jeu sur les autres consoles que Nintendo comme la Sega Megadrive et la NEC PC-Engine.



Après son succès, Capcom sort 9 mois plus tard une nouvelle mise à jour nommée Street Fighter II : Hyper Fighting , surnommée Street Fighter II' Turbo au Japon. Cette version apporte entre autre une nouvelle palette de couleurs pour le logo du jeu et ces personnages sélectionnables , disposant par la même occasion de nouveaux coups spéciaux.



En 1993, et plus particulièrement le 11 septembre, est marqué par la sortie de Super Street Fighter II : The New Challengers , et utilise a fond le nouveau système arcade CPS-2 ( Capcom Play System 2 ) pour une meilleure qualité graphique et sonore. Au programme 4 nouveaux personnages en plus des douze de base avec pour chacun son cri de K.O., des cinématiques de fin et des thèmes musicaux. S’en suivra ensuite d’une mise à jour nommée The Tournament Battle incluant la possibilité des tournois à 8 sur 8 bornes d’arcades séparées.

Super Street Fighter II Turbo supervisé par Noritaka Funamizu et James Goddard en 94 introduit deux nouveautés notables : les Furies / Super Combos pour chaque personnage qui permet de remplir une jauge en fonction des coups portés, a son maximum une furie de coups se déclenche fessant énormément de dégâts a son adversaire. Il était cependant assez complexe de le sortir souvent. Quant à la seconde, elle l’annonce l’arrivée d’Akuma un personnage emblématique de la série qui apparaît sous forme de boss caché la plupart du temps. Le légendaire Akuma fessait pleuvoir sa puissance au joueur avec son attaque furie dévastateur le Shungokusatsu.

Après la sortie de Hyper street fighter II Anniversary Edtion en 2003 incluant la version d’origine et la version turbo, revenons un peu en arrière en 1995. Capcom se devait de réagir face a SNK son concurrent qui sortait ces Fatal Fury et ces Samurai Shodown.

L’un des dirigeants de Capcom, Noritaka Funamizu met au commande une équipe plus jeune et plus créative supervisé par Hideaki Itsuno fraîchement arriver dans la société.



C’est ainsi que Street Fighter Alpha : Warriors’Dreams connu sous le nom de Street Fighter Zero au Japon sortit de l’ombre en juin 1995 toujours sur CPS-2. La timeline se passant entre le premier et le second épisode de la série raconte la jeunesse de Ryo et Ken, d’où le fait de faire rajeunir les personnages et d’en rajouter des nouveaux. Le style graphique se veut d’ailleurs plus proche d’un manga et de nouvelles possibilités de gameplay comme la parade aérienne ou la roulade se rajoute avec même la disposition d’un nouveau mode de jeu : Le dramatic battle.

Un second opus de la série ne tardera pas a pointer le bout de son nez 9 mois après en mars 1996. Toujours sur CP system II Alpha 2 ou communément appelé Zero 2 au Japon apporte son lot de nouveautés par rapport au premier opus, a savoir 18 personnages nouveaux comme anciens avec ces 18 décors différents et l’arrivée de Sakura Kasugano une nouvelle combattante qui idolâtre beaucoup Ryu. Créer par l’illustrateur Akira Yasuda qui a notamment conçu certains personnages emblématiques de la série et inédit sur Street Fighter II : The World Warrior comme Guile, Vega ou encore Chun-Li , il revient sur la conception de Sakura et ce choix de ce type de design qui provient surtout de l’archétype populaire et prend comme exemple l’œuvre de Sailor Moon et son impact au Japon.



« En tant que personnages, les lycéennes sont toutes puissantes au Japon. Si une lycéenne chante une chanson, ce sera un succès simplement parce qu'elle est une lycéenne. Elles sont à peu près au sommet de la hiérarchie »

Graphiquement meilleur et plus détaillé que son prédécesseur Alpha 2 améliore son gameplay grâce à l’arrivée du Custom Combo qui permet de créer ses propres combos a l’aide des différents coups des personnages. Ce second opus a tellement eu du succès, que Capcom récompensera les joueurs en portant le jeu sur Super NES , Playstation et Saturne.

Plongé dans une concurrence rude en 1998, Capcom tente le tout pour le tout avec Street Fighter Alpha 3. Entre autre utiliser tout les éléments a succès des jeux précédant et en tiré partit avec 36 personnages au lancement. Utilisant à fond le CPS-2 , ce troisième opus est plus riche grâce à ces modes de jeu et les combats atteignent de nouveaux sommets rajoutant beaucoup plus de technicités dans les affrontements. Porter sur Playstation, Saturne et Dreamcast , ces versions consoles auront droit au retour du dramatic battle et un mode aventure pour l’occasion. Une version PsP naîtra plus tard en 2005 avec de nouveaux personnages.

La suite officielle de la série se dessine en 1997 avec la sortie de Street fighter III : New Generation et ces deux compères alias 2nd Impact Giant Attack et 3rd Strike Fight for the futur.

Six ans après Street Fighter II , Capcom revient cette fois ci sur CPS 3 et le résultat en 2d est étonnant. Le travail sur les décors et personnages est joliment bien réalisé et le niveau de détails est assez impressionnant. On y retrouve des combats un peu plus nerveux malgré un roster un peu trop faiblard et qui ne convenait pas forcément a tout le monde. Les trois versions ont notamment bénéficié d’une sortie sur Dreamcast en 1999.

Après son heure de gloire Capcom n’avait prévu aucun retour pour la série, c’est alors qu’en 2008 et l’annonce de la playstation 3 qu’un revirement s’opère pour un retour en force. Et le producteur Yoshinori Ono qui était dans l’équipe de Street fighter III participe à ce retour créant la surprise 9 ans plus tard en juillet 2008 avec Street Fighter IV.

Tournant non pas sur CPS mais sur Taito Type X2 qui se base principalement sur l’architecture Pc et sortant comme d’habitude sur Borne d’arcade puis ensuite sur Xbox 360 , Playstation 3 et Pc 1 ans après , cette épisode réalisé en 3d tout en gardant sa jouabilité 2d souhaite avant tout renouer avec le grand public qui s’éloignait un peu de la série face au gameplay de la saga Zero.

Après des succès comme Virtual Fighters ou Tekken , Capcom souhaitait plaire a tout le monde, tant au niveau de son roster que sur son gameplay et où les possibilités de combos étaient gratifiante.

D’autres versions font leurs apparitions comme Super Street Fighter IV en avril 2010 sur Ps3 , Xbox et pc , avec notamment 10 nouveaux personnages , un rééquilibrage et un mode de jeu en ligne amélioré. En 2011, la 3ds a droit a une version 3d du jeu nommée Super Street Fighter IV 3d édition pour son lancement.



En 2011 sort Super Street Fighter IV Arcade Edition sur Pc et console avec un nouvel équilibrage et 4 nouveaux personnages. Ultra Street fighter IV fait son entrée en 2014 comme contenu additionnel de l’Arcade Edition et rajoute 5 nouveaux personnages, dont 4 tiré de Street Fighter X Tekken.

Officiellement annoncé par Capcom en 2014 , Street Fighter V se dévoile un peu plus tard durant l’E3 2015 à destination de la Playstation 4 et du Pc. Sous la puissance de l’Unreal Engine 4 , le jeu propose un contenu sous forme de mise a jour payante en ligne comme de nouveaux personnages qui peuvent être acheté soit avec des récompenses obtenues par des défis au moyen d’argent fictif soit par de l’argent réel. Street Fighter V subit un lancement catastrophique et sort complètement inachevée le 16 février 2016 en Europe.

Une version Arcade edition sort en 2018 incluant 6 personnages supplémentaires. Une autre version plus complète nommée Champion edition sort en 2020 sur PC et Playstation 4. Le jeu a d’ailleurs eu sa version arcade sur Taito Type X4 en 2019.

Lors des 35 ans de la série, l’équipe de développement s’agrandit avec l’arrivée de Yusuke Hashimoto ( Bayonetta ) comme designer et Kazuhiro Tsuchiya nouveau responsable de la série sur Street Fighter. Dévoilé le 2 juin 2022 pendant le state of Play , Street Fighter VI et ces 18 personnages entrent sur le ring 1 an plus tard le 2 juin 2023 sur Ps4 , PS5 , Xbox Series et Pc. Ce sixième épisode renoue la confiance avec les joueurs tout en visant un large public et instaure au niveau de son gameplay un système de combat nommé « Drive » décliné sous différentes formes. Le jeu propose une bonne accessibilité en mode classique pour les plus aguerris et un mode moderne pour les nouveaux arrivants.

Né le 21 juillet 1964, Akira Yasuda travaille sous le pseudonyme "Akiman" et commence à travailler pour Capcom en 1985. Après avoir illustré les personnages de Final Fight en 1989, Akiman a commencé à travailler sur la série Street Fighter 2 et est rapidement devenu l'un des concepteurs de jeux de combat les plus influents de tous les temps. Akiman a créé des personnages et des illustrations emblématiques pour certains des titres les plus connus et les plus influents de Capcom, notamment : Street Fighter Alpha, Street Fighter 2, Street Fighter III, Final Fight, Warzard, Star Gladiator, Power Stone et Captain Commando.

Illustratrice incroyablement talentueuse et influente, Kinu Nishimura a été engagée par Capcom en 1991. Lorsqu'elle était étudiante à l'université d'art de Kyoto, elle a retouché certaines des premières illustrations d'Akiman pour Final Fight et Magic Sword. Elle a déclaré qu'Akiman était une grande source d'inspiration pour son travail artistique.

Daigo Ikeno (de son vrai nom Ikeno Metaka) est un character designer et illustrateur pour Capcom depuis 1994. Il est né le 17 juillet 1973. Très tôt, Daigo s'est fait connaître pour son travail sur Street Fighter 2, Street Fighter Alpha, la série Darkstalkers, la série Street Fighter EX, Super Puzzle Fighter II Turbo, SFIII : 3rd Strike, et Battle Circuit. Ikeno a également dessiné la couverture principale de Street Fighter : Anniversary Collection.

Dai-Chan est un illustrateur de Capcom dont le vrai nom est Tatsuya Nakae. Dai-Chan a rejoint Capcom dans les années 90 et a créé des affiches emblématiques pour une variété de franchises, y compris : Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter EX / EX2, Super SFII Turbo, Darkstalkers 3, Red Earth / Warzard, Resident Evil 2 et Dino Crisis. L'une des caractéristiques les plus marquantes des œuvres de Dai-Chan est l'utilisation de la peinture à l'huile traditionnelle dans un grand nombre de ses œuvres.

Shoei Okano est un artiste professionnel qui travaille chez Capcom depuis des décennies. Il est surtout connu pour avoir été le concepteur des personnages de la série Street Fighter II. Shoei a commencé comme artiste indépendant et avant de travailler sur la série Street Fighter, il a créé des affiches pour Konami. Avec Akiman, Kinu Nishimura et SENSEI, Shoei a créé des personnages et des illustrations influentes pour les premières séries de Street Fighter.