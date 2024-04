Les éditions Mangetsu annoncent la sortie du spin of du manga d’Ao Ashi , nommée « Brotherfoot » qui sortira le 10 juillet prochain au prix de 7€95. A la même date sortira le 23e tome du manga.

L’anime Monogatari Series : Off & Monster ce présente avec une affiche et un premier teaser pour une sortie dans le courant de l’année. Cette anime adaptera les quatrième et cinquième arcs de la suite du romans Monogatari.

La suite de l’anime Baki Hanma est annoncée , réalisée par le studio TMS Entertainement Baki-Dou fait suite a Son of Ogre sortit en deux parties en 2021 et en 2023.

Les éditions Kana annoncent une augmentation de ces tarifs pour le 1 er juillet prochain. Et en conséquence de cette troisième augmentation de prix en 3 ans :



- Les KA01 ( Naruto , Assassination Classroom , Fire Force , Blue Spring Ride , Seraph of the End , Jardin Secret , Hunter X Hunter , So Charming! , Undead Unluck ) passeront de 7,10€ à 7,30€.

- Les KA02 ( Bonne nuit Punpun , Zom Bucket List of the Dead , Kowloon Generic Romance , Ushijima , La voie du tablier , Real , Sexy Cosplay Doll ) passeront de 7,70€ à 7.90€.

- La deluxe éditions de Saint Seiya va augmenter de prix au fur et mesure de ces réimpressions passant de 12,95€ à14,95€.

Les éditions Kurokawa la sortie du manga « En Selle Sakamichi ! » en France , le premier tome sera disponible le 7 mai prochain en librairie. Pour l’instant il n’y a que 27 volumes de confirmés , la suite dépendra de l’accueil qu’aura la série.

La première partie du film Haikyû!! The Dumpster Battle sortira en France le 12 juin 2024 prochain au cinéma en VF et VOSTFR mais aussi en Belgique , en Suisse francophone et au Luxembourg. Cependant aucune nouvelle informations sur la date de sortie au Japon pour la second partie.

La saison 2 de l’anime Shangri-La Frontier ce montre un peu a travers un premier trailer et sortira au courant du mois d’octobre au Japon. Comme la saison 1 , elle sera composé de deux parties pour un total de 24 épisodes.

Nouveau trailer pour le film My Hero Academia : You’re Next qui sortira le 2 aout prochain au Japon.

Nouveau trailer pour le film Détective Conan : L’Étoile à 1 Million de dollars qui pour rappelle sortira le 19 juin prochain en France et durera 1 heure et 51 minutes.

La société Guinness des records donne le titre a Jujustu Kaisen comme la série animée « la plus plébiscitée », la qualifiant de « l’anime le plus populaire au monde » ! Elle a notamment été basé par les informations et données de Parrot Analytics , Jujustu Kaisen aurait un indice de demande mondial 71,2 fois supérieur à celui de la moyenne des séries animées. L’opening de la seconde partie de la saison 2 avait atteint plus de 50 millions de vues sur youtube en 4 mois.

Les éditions Kana annoncent la sortie prochaine de Boruto - Two Blue Vortex dont le premier tome est prévu pour cette été.