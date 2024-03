La première démo pour Inazuma Eleven: Victory Road est disponible sur Nintendo Switch. Téléchargeable jusqu'au 28 juin sur l'eshop pour 2.4 go , cette demo ce concentre sur le mode compétition du jeu et permet entre autre de former et d'entrainer une équipe de 48 joueurs. Elle permet également de jouer en solo contre 3 équipes mais également contre le monde entier en ligne.Une seconde demo arrivera fin avril voir début mai et rajoutera un mode histoire ou il sera possible d'essayer le premier chapitre du jeu.La bêta sera aussi disponible prochainement sur steam , ps4 et ps5 ultérieurement.