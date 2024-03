Les Trésors du manga

C’est encore une fois via le site officiel que l’annonce est tombée. Malgré que le manga soit désormais terminé, Call of the Night fera son retour avec une deuxième saison 2 plutôt attendue chez les fans de vampires.Il y a aucune date pour le moment, seulement un visuel (qui est posté plus haut) et également un pauvre teaser que voici.