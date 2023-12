Bande annonce :

Nouveau film pour Code Geass qui fera directement suite aux événements du filmsorti en février 2019 au JaponCode Geass : Rozé of the Recapture est une suite de l'histoire alternative présenté dans les films récapitulatif de lelouch of the rebellion.Le film est prévu en 4 partie, ce n'est donc pas un petit projet mais un gros revival et le mécha design a l'air chouette.la date de sortie du premier film Code Geass : Rozé of the Recapture est programmée pour mai 2024 au Japon.n'est pas en reste parce qu'ils ont aussi balancé un nouveau trailer du film gundam Seed Freedom