Aleste Branch

M2

-Le jeu est jouable du début à la fin.

-Le statut du jeu devrait atteindre celui de bêta dans trois mois.

-Il sortira courant 2024.

-Il sortira sur console (probablement sur PS4 et Switch).

-Le jeu est très fluide.

-Il tourne sous le moteur Unity.

-L’OST semble incroyable.

-Il y a les gadgets fictifs propres à la gamme M2 Shot Triggers.

-Il y a trois personnages jouables.

-C’est du Aleste dans le texte.

Pour résumer, Aleste Branch sortira courant 2024 sur console, probablement sur PS4 et Switch.

