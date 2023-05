- ZELDA : Tears of the Kingdom -

00:00 [Cinématique] intro du jeu

01:45 [Gameplay] En route pour le sanctuaire...

04:03 Le Sanctuaire UQO UHO / POWER UP! : Emprise !

06:48 [Gameplay] Mise en pratique de la compétence Emprise

13:23 En route pour le second sanctuaire...

14:55 [Gameplay] Construire un téléphérique / Fail ou pas fail ?

15:59 Lancement dans 3...2..1.

16:30 Ça passe ou ça Casse, Patricia !

17:37 Savoir se servir d'une Hache

18:42 Savoir recyclé ses créations !

20:10 [Gameplay] Les trésors de la nature : Chasse & Pêche

22:21 [Gameplay] Chasse aux gardiens : Trésor à la clé !

22:31 [Gameplay] Un Korogu bien trop chargé...

24:15 Lancement dans 3...2..1.

24:49 Le système D de retour / Mission Complete !

25:15 [Gameplay] Combattre des Chuchus

25:38 [Gameplay] Construire un radeau

26:18 Le Sanctuaire In Isa / Une voix qui provient de l'au-delà...

27:04 [Bonus] Dans le prochain épisode...



✔︎AVIS : Petit avis en passant pour compléter celui déjà partager sur le premier article. Juste pour dire que je trouve bien entendu l’ingéniosité des nouvelles mécaniques du jeu vraiment bienvenue; je les accueil avec une grande excitation au fur et à mesure que chaque compétence est débloqué, décuplant ainsi les possibilités et la liberté sur la manière d’appréhender le jeu et ses défis ! Seulement, juste un bémol sur l’ergonomie de « Emprise » que je ne trouve pas vraiment intuitive avec ces touches et aux stick (cependant, je ne sais pas si c’était vraiment possible de faire mieux avec une manette).

ps: LA VERSION COLLECTOR !

. Le très attendu, est enfin là et, bien sûr : il! 10 Millions de ventes pendant les trois premiers jours / Il dépassait en France déjà plus de 500 000 exemplaires vendus il y a 10 jours / Au Japon dans le même temps il s’était écoulé 1millions5 d’exemplaires environ... Autant dire que le carton "risque" de perdurer tout l’été et peut-être même avec un regain dans les charts pour. Comme je le disais déjà pour le, le jeu nous plonge tout de suite dans une mise en abîmedès son introduction. Cinématiqueet narrationnous accompagne jusqu’à découvrir l’— cet immense prologue ingénieux sous forme de, qui va nous permettre de débloquer de nombreux nouveaux pouvoir et de les expérimenter à notre guise tout en découvrant de nombreux secrets. Assurément une bonne et longue dégustation au programme sur cette île flottante...C'est ainsi quedans ce deuxième épisode; l’esprit ancien qui nous accompagne dans notre apprentissage, va nousà chaque nouveaux sanctuaires découvert, compétences qui nous permettront de traverser ces lieux en faisant preuve de réflexion tout en éprouvant ces nouveaux outils.En parallèle notre fil rouge reste de retrouver lade laquelle nous avons été violemment séparé.Dévoilerdu plateau Céleste et sesse familiariser avec toutes les...C’est parti !• (Gameplay/Avis)est sortie,sur Nintendo Switch le 12 Mai 2023.Pour ceux que ça intéresse:95 /8.7