Entres deux bonnes parties de, je vous propose de découvrir le déballage sous tout les angles de laCollector version. Souvenez-vous que cette Switch avait été pas mal décrié lorsqu'il ne s'agissait encore que d'un potentiel Fake qui avait fuité sur le net il y a seulement quelques mois(notamment dû au design des joy-cons).Hé bien, maintenant que cette console est une réalité...Quel est le rendu véritable une fois en mains ? Est-ce qu'esthétiquement le tout est homogène ? Et surtout, allez-vous transiter sur écrangrâce à ce modèle ?• (unboxing / édition fr)est sortie,sur Nintendo Switch le 12 Mai 2023

Like

Who likes this ?

posted the 05/21/2023 at 05:08 PM by pimoody