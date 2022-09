> Shin Megami Tensei V est un JRPG développé et édité par Atlus, sorti sur Nintendo Switch le 12 novembre 2021 . Ce jeu vidéo est conçu pour être un hybride entre Shin Megami Tensei: Nocturne et Shin Megami Tensei IV, avec des mécanismes de jeu tels que l'élevage et la fusion de démons. ⚙︎

— menu ✄:

00:00 Intro

00:54 Le Début de l’histoire

03:54 Quel est ton Nom ?

11:25 Un tour sur la carte

14:44 [ GAMPELAY - Narratif ] La Gare

20:24 [ CINÉMATIQUE ] Là où tout commence…

24:46 Qu’est-ce que ce désert ?

26:25 [ CINÉMATIQUE - Gameplay ] NAHOBINO ! /LET’S FIGHT!

36:01 [ GAMPELAY ] « On pue la classe ! »

‣ Note : à présent il y aura donc trois formats bien distinct sur la chaine:



- ✦ gameplay! • vidéo découverte one-shot d’un jeu ( essentialisé sur des jeux récent ).

- ► SÉRIES • le top des séries ! P!NGUi GAM!NG⚡︎: ( épisode let’s play ou monté ).

- ⚡︎ TEST • les jeux que j'ai déjà testé pour vous ! ( jeu déjà testé et que je vous présente) .



‣ Pour le reste j’ai créer des catégories par genre, si vous cherchez des jeux par genre spécifique

(d’autres sont à venir):



␥ Amazing Mind ⑀ • enquête / puzzle / réflexion

␥ Club Dresseurs ◉ • capture / élevage / monstres

␥ Hack'n Frag ⌖ • fps / online / simulation

␥ Kéro-Kéro • ambiance / contemplation / découverte / nature

␥ Ô! Donjon! ♖ • crawler / dungeon / metroïdvania / roguelike

☞ [ HISTOIRE du jeu:]: La véritable réincarnation de la déesse (Shin Megami Tensei) à une nouvelle fois eu lieu ! Dans les temps modernes de Tokyo, pré et post-apocalyptique, nous allons plonger dans l'enfer sur Terre. Prise d'assaut par des démons que nous allons devoir affronter et pour quelques uns d’entres-eux, tenter de les faire se rallier à notre cause... Sur le chemin, chacun de nous aura l'occasion de tracer sa propre route comme il l'entend, en s'alliant avec des divinités (Law pour Dieu, Chaos pour Lucifer), ou bien de ne choisir aucun des deux et de construire son propre chemin en tant qu'humain (Neutral Route).

▸ Pour la petite histoire, j’ai commencé le jeu au moment de sa sortie. Malheureusement, lors de mes enregistrements j’ai eu une panne matériel qui servait justement à l'enregistrement des sessions de jeu. Puis, les choses s’enchainant (restructuration de chaine youtube, sorties d’autres jeux ect.), j’ai mis en pause. Après quelques heures de travail et de réflexion (pour une meilleur structuration et lisibilité de la chaine), je sors enfin un tout nouveau format bien distinct avec nouvel habillage pour les miniatures youtube, qui serviront aux vidéos du type Let’s play/Séries sur la chaine- En conséquence de quoi, j’ai retouché, remonté et re-posté sur youtube les deux premiers épisodes de Shin Megami et, j’en ai tourné un tout nouveau dans la foulée qui arrivera très bientôt.> Pour acheter> Pour précommander Persona 5 sur Nintendo Switch avec Steelbook, c'est par là:> Pour précommander Persona 5 sur PS5 avec Steelbook, c'est par là:> Pour précommander Persona 5 sur Xbox Series X & One, c'est par là:+ Pensez à essayer le code promo par l’intermédiaire de mon lien :(en choisissant un mode de livraison en point retrait amazon).+ [Sous Conditions]d'achat offert,en écoutant un podcast en entier sur Amazon Music pour la première fois:・Ma chaine youtube(découverte & partage /chill & lofi) ☕︎: Lien ・Vous pouvez retrouver tout l'univers, par ici: Lien