a dévoilé une nouvelle vidéo et un nouveau visuel pour(Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo), la première nouvelle série animée télévisée Gundam en sept ans, lors de sa conférence Gundam de ce mardi. La vidéo révèle la protagoniste de l'anime, la toute première "héroïne féminine"Gundam, ainsi que le mobile suit, le Gundam Aerial.Cet anime est un nouveau projet pour la franchise Mobile Suit Gundam. C'est la toute première série Gundam depuis la sortie de, en octobre 2015. Et cet anime est prévu pour cette année ça sera un anime pour la saison d'automne et plus exactement pour octobre 2022Voici un visuel (Seitei) duainsi que deux autre Mobile Suit dont un autre Gundam dans l'ordre leet leGundam Lfrith et Beguir-Beu seront présentés dans Gundam: The Witch From Mercury Prologue cet été.Le Studio d’animation reste évidementplus d'info prochainement.