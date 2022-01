2020Réalisé par Clint Eastwood.Par le scénariste (Billy Ray) de Capitaine Phillips.Synopsis : En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience.C'est tiré d'une histoire vraie.Le film à des allures d'un thriller (qui prends son temps, tout en étant haletant).Des acteurs bien choisis, pour jouer des personnes "ordinaires".Les médias et le FBI en prennent pour leur grade.Un film qui résume les paradoxes de l’Amérique.