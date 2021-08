1992Réalisé par Michael Apted(Gorilles dans la brume)Synopsis : Lors d'une enquête dans les Badlands du Dakota sur le meurtre d'un Sioux Oglala, un jeune agent du FBI, Raymond Levoi, d'origine indienne mais qui ne veut pas le savoir, va être adopté par une militante indienne et un vieux sorcier qui vont se charger de son éducation et réveiller en lui le sens des valeurs et des traditions oubliées.Un bon film policier.Il est de plus basé sur des faits réels survenus autour des années 1970.Pas loin d'un documentaire sur les conditions de vie des Amérindiens aux États-Unis à la fin du XXe siècle.Le film parle de la lutte menée par le Mouvement pour la défense des droits des Amérindiens.