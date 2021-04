Thème du jour :



Personnages masculins



Je l’ai promis après avoir proposé le thème des personnages féminins il y a un peu plus d’un mois, et c’est donc par souci d’égalité des genres (non, en fait c’est juste pour le plaisir de la musique ) que nous passons au thème des personnages masculins dans le JV !



Evidemment, ces derniers sont largement surreprésentés dans le média, et s’il n’est pas bien difficile de citer des personnages masculins marquants, qu’ils soient héros, méchants, side-kicks rigolos ou même simples PNJ, le fait est que beaucoup d’entre eux peinent finalement à se démarquer, contrairement aux personnages féminins qui ont limite plus fait parler d’elles pour le simple fait d’être... des femmes. Bravo l’égalité, hein !



Qu’à cela ne tienne, il est temps de rendre hommages aux héros de notre enfance, à nos idoles, nos modèles, à ces figures masculines qui ont forgé notre âme de gamer (ou pas) à nous, les hommes ! Enfin, ce n’est pas interdit aux femmes de participer, bien sûr Et blague à part, n’oubliez pas que nous sommes là avant tout pour la musique...



Note : Comme la dernière fois, certains personnages masculins n’ont pas forcément de musique dédiée, n’hésitez dans ce cas pas à leur trouver une musique qui correspond à leur rôle au sein du jeu ou à une scène marquante où ils apparaissent.



Sans plus attendre, mon top 8 de mes idoles de jeunesseMon premier homme idéal, est, de toute évidence, un héros. Il est droit, intègre et prêt à sauver son prochain sans se poser de questions, des qualités que j’aimerais bien avoir dans la vraie vieA priori pourtant, Adol n’a pas grand-chose à raconter : c’est l’archétype du héros lambda, il est d’ailleurs muet dans la plupart de ses jeux, tout comme Link. Mais je me suis tout de même attaché à lui lorsque je suis devenu fan des Ys puisqu’il revient immanquablement dans chaque aventure et que certains clichés lui sont tellement collés à la peau qu’ils sont devenus des sortes de running gags : le fait que l’aventure « l’appelle », le fait qu’il se retrouve systématiquement la tête dans le sable au début de son aventure et sauve une fille dans chaque épisode (quand c’est pas deux, voire trois !), ou tout simplement les multiples références à ses emblématiques cheveux rouges et à ses exploits passés et à venir. Pour l’anecdote : si ses cheveux sont rouges, ce n’est pas par volonté de distinction des développeurs, mais parce que quand il apparaît pour la première fois sur PC-88, l’affichage limité des couleurs de la machine donnent une couleur rouge au personnage, alors qu’à la base... il est brun. Ça a marqué les joueurs et du coup c’est resté(imaginez un peu si Link avec gardé ses cheveux roses comme dans Zelda 3...Adol a eu droit à quelques thèmes durant les débuts de la série, le plus célèbre étant probablement « The Boy Got Wings » de Ys 3, mais histoire de changer (je l’ai déjà posté durant un autre thème) j’avais envie de vous proposer son thème des deux premiers épisodes, plus enjoué, que j’apprécie beaucoup aussi.Mon deuxième homme idéal serait un homme torturé. Non pas que j’aspire à être un homme tourmenté, hein, mais tout individu a forcément une part d’ombre, et c’est peut-être bien pour ça (et peut-être aussi un peu parce qu’on partage le même prénom) que Vincent a été un personnage particulièrement marquant pour moi quand j’ai découvert FF7, même si dans le fond ça reste un personnage optionnel moins mis en avant que les autres. Une injustice qui sera en partie réparée dans le jeu qui lui est dédié, Dirge of Cerberus. De toute façon, avec son air taciturne, son côté dark, sa capacité à manier le flingue (quand Cloud se bat encore avec une épée, tss) et ses beaux et longs cheveux de jais, difficile de ne pas tomber sous son charmeIl n’a pas vraiment de thème dédié comme les autres personnages, mais le plus approprié est sans doute The Nightmare Begins, puisque c’est celui que l’on entend lors de notre première rencontre avec lui. Un thème inquiétant, mystérieux et mélancolique qui reflète parfaitement le personnage.Mon troisième homme idéal serait... un robot ? Pourquoi pas après tout, surtout s’il a autant de classe que Zero, l’acolyte de Megaman apparu pour la première fois dans l’incroyable Megaman X ! Plus sérieux, plus sombre que son comparse bleu, son armure rouge flamboyante, sa belle crinière blonde et son sabre laser fétiche (oubliez ce que j’ai dit sur les flingues, les épées c’est la vie) lui donnent la classe intersidérale, si bien qu’il vole régulièrement la vedette au véritable héros de la saga des Megaman X, au point où il finira par être le héros de sa propre série. Les développeurs l’ont d’ailleurs très vite compris et ont exploité tout le potentiel du personnage avec ses entrées fracassantes, morts dramatiques et duels fratricides. Et les musiques jouées lors de ses apparitions accentuent encore les traits de ce personnage fort, mystérieux et énigmatique, bref, Zero est la classe incarnée.Je triche complètement en mettant toutes les musiques qui lui sont associées, plutôt que de me contenter de mon thème préféré, celui de sa première apparition dans Megaman X, excellent mais bien trop courtDans le genre classe monumentale, mon quatrième homme idéal se pose là. Il cumule un peu les qualités des trois personnages que je viens de citer d’ailleurs : beau sous ses airs androgyne, valeureux, âme torturée qui lutte néanmoins au service du bien, Alucard a su marquer bien au-delà de sa propre saga et à même permis de redéfinir l’archétype du vampire. Ce n’est pourtant pas dans Symphony of the Night qu’il apparaît la première fois (ni même dans Rondo of Blood, mais dans... ouais, c’était pas vraiment le même genre), mais c’est bien là qu’il prend lui-même les armes pour affronter son propre père et son château cauchemardesque, dans ce qui restera vraisemblablement le meilleur opus de la saga.Il n’a pas non plus vraiment de thème attitré, et si l’on pense généralement à « Dracula’s Castle », je préfère lui associer ici « Young Nobleman of Sadness » au titre évocateur, un thème tout aussi culte de l’OST qui commence par une intro orchestrale dramatique avant que la guitare électrique ne fende le morceau pour une ballade résolument rock. Un chef-d’œuvre de la VGM.Mon cinquième homme idéal est à la fois un assassin repenti, un maître d’arts martiaux, une figure paternelle et protectrice et... un tigre, au sens littéral du terme ! Ce sont donc autant de bonnes raisons de m’être attaché à lui parmi le casting haut en couleurs de Bloody Roar, en plus de son style de combat à la fois puissant et gracieux. Je ne m’étendrai pas sur son background dans les jeux que je connais finalement assez mal, mais c’est suffisamment intéressant pour qu’on prête du crédit au personnage, un des plus charismatique des jeux.Musicalement, c’est évidemment son thème dans Bloody Roar 2 que je retiens, qui sans être mon préféré du jeu reste un de mes favoris pour son rythme effrené.Mon sixième homme idéal serait... un méchant ! Enfin, les choses sont plus complexes que cela puisque Nightmare est avant tout l’incarnation d’un homme possédé Soul Blade et ne vivant plus que pour assouvir la soif d’âmes de cette dernière. Là encore un personnage d’une très grande classe (j’imagine que vous avez remarqué que j’aime beaucoup les cheveux longs) de part son armure et son épée imposante, son apparence la plus marquante étant bien entendu celle de Soul Calibur 2, où Siegfried lui-même est sous le joug de l’épée maléfique. Définitivement un de mes bad guys favoris tout JV confondu.Difficile d’ailleurs de lui choisir une musique puisqu’il change de thème à chaque jeu et qu’ils sont tous très bons, mais finalement mon choix se portera sur celui que l’on entend dans le premier Soul Calibur, à la fois noble et imposant.Mon septième homme idéal serait... euh, non j’ai rien ditWario n’est définitivement le genre d’homme auprès duquel on a envie d’être inspiré (encore que... il semble étrangement adulé par certains membres du site), mais je tenais à le citer pour plusieurs raisons : la première, c’est parce qu’un anti-héros aussi cupide, hideux, rustre et crasseux au point d’arriver à en être sympathique, on n’en croise pas tous les jours ! La seconde, c’est parce que les Wario Land (le 2 en particulier) font partie des meilleurs jeux de plate-forme/aventure auxquels j’ai pu jouer, et qu’il est fort dommage que Nintendo ait laissé tomber cette saga bourrée d’idées sympas. La troisième étant que fatalement, le personnage n’a pas autant la popularité d’un Mario ou même d’un Luigi, et qu’aussi exécrable soit-il, il mérite bien une petite place dans ma rubrique (pis je fais ce que je veux, d’abord !).Wario dispose malgré tout de plusieurs thèmes sympas pour le représenter, et je choisirais pour cela le thème principal que l’on entend dans les deux premiers Wario Land (« Hen’s Nest » étant une reprise du thème des premiers niveaux de Wario Land 1) à la fois pour le côté nostalgique et parce que la composition illustre à merveille la roublardise et la gaucherie du personnage.Bien entendu, il faut que je rende hommage à mon avatar et pseudo sur le site, et c’est donc sans surprise que mon dernier homme, ou devrais-je dire garçon idéal de cette liste n’est autre que le héros de Secret of ManaEvidemment, plus que le personnage lui-même qui est touchant quoique classique, c’est l’évocation des souvenirs liés à ce dernier et des aventures merveilleuses que j’ai vécues avec lui, parfois hors du jeu, qui fait qu’il tient cette place particulière dans mon cœur de gamer. Je n’ai d’ailleurs su que très tard qu’il s’appelait officiellement « Randi », vu que le jeu n’en fait jamais mention... Si bien que je l’ai longtemps appelé « Marcel », parce que c’est le nom qui figure dans les screenshots du guide français vendu avec le jeu« Together Always » n’est peut-être pas le morceau le plus incroyable de l’OST du jeu, mais il me paraît correspondre au personnage, ou en tout cas à son côté insouciant et espiègle en début d’aventure, en plus d’être une piste plutôt rafraîchissante à écouter !Voilà, vous aurez compris que c’est une sélection très personnelle qui n’avait pas pour but de citer les personnages masculins les plus emblématiques du JV, je me suis livré à cœur ouvert avec vous, et je vous invite à faire de même, toujours en musique, bien sûrSur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !