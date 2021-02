Pour ma part, je profite de regrouper quelques musiques de mes jeux en cours et de morceaux (re)découverts récemment pour faire une courte playlist relaxante. Pas de blabla cette fois, j’ai pas d’inspiration ^^’C'est tout pour moi aujourd'huiEh, je vais pas faire des méga playlists de plus de 20 morceaux à chaque fois heinLe plus important de toute façon est de partager les morceaux qui vous ont marqué ce mois-ci !Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !

Who likes this ?

posted the 02/28/2021 at 10:53 AM by randyofmana