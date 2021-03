Forever Entertainement, c'est l'équipe qui a réalisé le remake de Panzer Dragoon (Switch, PS4, PC et Xbox) et ils viennent d'annoncer qu'ils ont signés un accord pour faire des remakes d'anciens titres de Square Enix.A priori, il s'agira que d'améliorer le visuel des jeux.Est-ce un nouvel espoir de voir débarquer Chrono Cross, Xenogears et bien d'autres dans un meilleur habillage (et qui sait, avec des textes français?).