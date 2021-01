10 Likes Likers

Who likes this ? zestarlight, nicolasgourry, escobar, anakaris, enigator, docteurdeggman, kajungoogo0, kevinmccallisterrr, sora78, gaeon

name : Radio Gamekyo

title : Bienvenue sur Radio Gamekyo, la radio des jeux vidéo !

screen name : radiogamekyo

official website : http://

creator : randyofmana

creation date : 07/25/2020

last update : 01/24/2021

description : Bienvenue sur Radio Gamekyo ! Le but de ce groupe est de partager simplement des musiques issues de JV (ou pas) pour créer un instant musical et social sur le site. Jeux rétro ou récents, navets ou GOTY, consoles cultes ou oubliées, covers Youtube ou albums arrangés, c'est le moment de faire chanter le JV ! Et bien sûr, tout le monde peut participer !

tags :

articles : 24

visites since opening : 26261

subscribers : 4