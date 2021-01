2003Réalisé par Peter Weir( L'Année de tous les dangers / Witness / Mosquito Coast / Le Cercle des poètes disparus / The Truman Show / Les Chemins de la liberté)10 Nominations aux Oscars.2 Oscars : Meilleure photographie / Meilleur montage de son.Synopsis : En 1805, le capitaine Jack Aubrey est une des figures les plus brillantes de la Marine Royale britannique. Son courage, sa ténacité, son sens tactique lui ont valu le respect et l'admiration des officiers et matelots du vaisseau de guerre Surprise.Fidèle compagnon de ces aventures, le Docteur Stephen Maturin est son exact opposé. Chirurgien, chercheur et naturaliste passionné, son amour de la musique est son seul point commun avec Aubrey. Ces deux hommes, si contrastés, n'en ont pas moins forgé de solides liens d'amitié.Attaqué par le navire français Achéron, le Surprise est gravement endommagé et perd une bonne partie de son équipage. Sourd aux conseils de prudence du chirurgien, Jack se lance à la poursuite de l'ennemi. Du Brésil aux Galápagos, en passant par les eaux traîtresses du Cap Horn, sa quête tourne bientôt à l'obsession...Du grand (film d'aventure historique) Peter Weir.Aussi spectaculaire (ce que l'on attend d'un blockbuster) qu'intimiste (l'humanisme de Peter Weir est là).L'un des meilleurs rôles de Russell Crowe.