Mecha

Mobile Suit Gundam : Genesys

Nous somme en l'an 4891 l'Humanité a terraformer Mars avec succès et fête sa deuxième Terraformation avec succès Vénus. Trois planète du Système Solaire accueil désormais la race humaine.



La Terre, Vénus et Mars sont toutes les trois autonome et ont leurs propres gouvernements. Titan en est procédure de terraformation et d'autre lune du système solaire dispose de compagnies minières et autres industries.



Titan a démarrer des négociation pour son indépendance.



Tous pourrait sembler aller pour le mieux pour une humanité ayant atteint un niveau de Type III de civilisation sauf qu'un attentat occasionne la destruction d'un paquebot spatiale, le navire de croisière spatiale Alcippe qui faisait la liaison entre Mars et Vénus a en effet était détruit par une organisation para militaire.



Cette attentat gèle les demandes d'indépendance de Titan et une commission d'enquête et alors établie.



Thaama Ishmur un ingénieure de 24 ans qui travail pour une compagnie d'enquête et accident militaire et terroriste est envoyé avec son équipe sur les lieux du drame hors en chemin ils sont attaqués.



Il trouvera alors un Mobile Suit dans une base spatiale Abandonné lors de sa fuit nommé le Genesys Gundam.

-----------------------------------------

Gundam Wing

Aves mode

Gaia Gundam

Canis mode

Abyss Gundam

Cetacea Mode

The Expanse

Freelancer

-----------------------------------------

Je vous propose en cette toute dernière journée de 2020 un sujet d'évasion ou l'esprit et votre imagination sera le moteur de vos réponses, ce sujet parlera aussi de Mobile Suit Gundam la fameuse série de Real Mecha de, donc petit sujet léger pour ce dernier jour de 2020.Bon imaginons qu'un jour Sunrise et les grands pontes devous donne la possibilité d'être en charge d'une série Gundam qui aura sa propre timeline parmi celle déjà nombreuse de la franchise ... quel serait alors votre histoire ?Comment verriez vous l'Univers ? Le titre de votre série ? A quoi ressemble votre Gundam principal ?Voici ce que serait ma série.Voilà pour le synopsis de départ assez classique vous conviendraient.Ma série s'inspire de pas mal de chose il y a juste deux franchise principalement qui mon inspiré sur cette idée de série Gundam. Déjà la première série c'est, en effet dans mon idée de série on trouvera des portes de saut pouvant amener des voyageur à naviguer rapidement entre les différents astres du système solaire. L'autre série dont je m'inspire estavec tout le côté intrigue politique et la façon dont je vois les différentes faction.La Terre serait une fédération unis comme dans The Expanse et également comme dansMars serait à mis chemin entre ce qu'elle est dans The Expanse et l'organisation des Klingons dans leur fonctionnement dan Star Trek, il serait en gros les Nains de mon Univers Gundam.Vénus ici serait l'équivalent des Elfes / Eldar / Vulcains le gouvernement serait Aristocratique / Royaliste.Sur Titans les Humains de cette planète serait assez proche d'orcs en un peu moins moche socialement il serait assez proche d'une organisation clanique façon Gengis Khan donc Mongols.En faite chaque planète dispose d'humains qui par manipulation génétique ont pu s'adapter à leur environnement. Au niveau de la ceinture d'astéroïde et celle de Kuiper ici on trouverai un peu de tout surtout des gens délaissé par leurs civilisations respective des parias vivant ensemble et minant les roches de ces deux ceintures.La nanotechnologie sera très importante ici et pas mal de gens sont modifier grâce à cette technologie comme dans le jeu originalLe nom de mon personnage viens de deux chose son prénom déjà Thaama vient de l'ange gardien du même nom qui veut dire bonté de dieu enfin Ishmur écrit tel quel est la traduction en alphabet latin du mot hébreu sauveur. Du coup mon protagoniste de part son nom à déjà une sorte de destinée.Le Gundam titre ce nomme le(Contraction de Génèse et système) la particularité de ce mobile suit est d'avoir trois mode de transformation une le transformant en avion (façon, un autre le transformant en animal à quatre pattes (façonet enfin le dernier le transformant comme un animal aquatique (façon. il dispose d'une arme modulable si vous avez joué àvous comprendrez.Au niveau thématique il y aurait de la conspiration, ça serait un peu commedans le sens ou il y aurait des morts et pas que dans le camp des méchants, les "gentils" en prendrais pour leur grade bon qui ditetdans l'inspiration dit aussi un peu d'extraterrestre / zombie aussi avec des créatures pouvant contrôler également les Mobiles Suits, comme le Devil Gundam pourrait faire mais en ajoutant quelques idée façonpour l'esthétique que pourrait avoir les Mobile Suits une fois corrompu.Voilà pour moi dans les grandes ligne si vous êtes curieux je peux vous en dire plus en commentaire, maintenant j'aimerais également savoir vos idées pour votre propre univers Gundam étonnez moi ♥