Evidemment je pourrais partager des centaines de musiques, mais il faut bien se limiter vu l’ampleur de la série. Je choisirai donc une musique par épisode, pas forcément parmi les plus cultes, suivi de quelques musiques issues des spin-offs. Enjoy !Et maintenant quelques spin-offs :(Techniquement c’est le premier épisode de la série Bravely Default mais bonSur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !

Who likes this ?

posted the 12/06/2020 at 11:56 AM by randyofmana