Je commence par mes jeux du mois, en sachant que j'en ai pas fait beaucoup malgré le confinement ^^'J'arrive bientôt au bout de DQ8 sur ma PS2 (je n'avais jamais fini le jeu vu que ma partie précédente s'était arrêtée sur une sauvegarde corrompue... T_T ), toujours aussi magistral et épique. Pas le meilleur DQ pour moi, mais définitivement parmi les meilleurs. Mon thème préféré reste celui de la world map, même si gavant au bout d'un moment car on l'entend 50% du temps avec le thème des combatsDu coup je propose mon second thème préféré, emprunt d'une douce mélancolie.Je remet ici un peu de Panzer Paladin, jeu indé "néo-rétro" fort sympathique mais imparfait que j'ai découvert ce mois-ci (vous avez peut-être vu passer mon avis dessus, que je remetau cas où), et dont je ne me lasse pas d'écouter la bande-son remarquable et très pêchue. Je crois que China est en train de devenir mon deuxième thème préféré après celui des USAAutre jeu indé qui m'intéressait, je me suis lancé dans Indivisible, attiré autant pour sa belle 2D, son gameplay (mal) inspiré de Valkyrie Profile, et sa BO signée le sacro-saint Hiroki Kikuta (auteur des musiques de Secret of Mana et Seiken 3). En vérité cela fait bien longtemps que le monsieur ne nous a pas servi un travail de qualité, et malheureusement Indivisible est assez inégal à ce sujet. Comme le reste du jeu d'ailleursIl n'empêche qu'il y a plusieurs pistes très chouettes au milieu d'autres moins marquantes, et je vous partage ici le thème de l'écran titre (entre autres) très relaxant.Et maintenant quelques morceaux d'OSTs sympas que je me suis réécouté récemment :Qui se souvient de ce fan game approuvé par Capcom ? Je n'ai pas beaucoup testé le jeu, fort sympathique au demeurant, mais j'ai trouvé que la BO remixée admirablement bien les thèmes phares de SF dans le style des Megaman NES.J'imagine que je dois être l'un des seuls à avoir joué au premier Legend of Heroes iciComme pour les Ys et beaucoup de jeux Falcom à l'époque, il a subit énormément de portages, l'un des plus plaisants à faire étant la version Megadrive. Elle a d'ailleurs une musique d'écran titre bien à elle, qui déboîte comme il faut !Je me replonge dans la très bonne bande-son du remake de FE Gaiden. Le matériau d'origine était bon mais ayant forcément vieilli, la réorchestration est tout simplement merveilleuse. J'avoue ne pas avoir décortiqué encore toute la BO, si vous avez un thème préféré dans le jeu, n'hésitez pas à le partagerJe termine par une merveilleuse réorchestration d'un de mes thèmes préférés de FF7, sur laquelle je suis tombé récemment ! J'adorais ce style fanfare militaire à ce moment du jeu, c'est chouette d'entendre un véritable orchestre reprendre ce style dans les règles. Le thème en lui-même fait un peu partie des thèmes "méconnus" de la licence, éclipsé par les grands classiques. J'en profite d'ailleurs pour teaser subrepticement un article à venir que j'ai rédigé à propos de la sérieQui arrivera... quand il arrivera.Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !