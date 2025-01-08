Dans un univers sinistre où le brutalisme de l'Europe de l'Est rencontre la technologie rétrofuturiste, Cronos : The New Dawn vous propose une histoire saisissante à mi-chemin entre le passé et l'avenir.
Dans le passé, vous découvrirez un monde en proie au Changement, un événement cataclysmique qui a bouleversé l'humanité à jamais.
Quant à l’avenir, il vous plongera dans une lutte pour votre survie contre de dangereuses abominations qui mettront à l'épreuve vos réflexes et votre esprit tactique dans un environnement ravagé et désertique.
Bloober Team nous plonge une nouvelle fois dans l’horreur avec Cronos : The New Dawn , bien loin d’un Silent Hill , on y incarne une voyageuse au service du mystérieux Collectif, dont la mission est d'explorer une ville polonaise ravagée par un cataclysme connu sous le nom du «Changement », qui a balayé le pays et fait disparaître sa population, laissant derrière elle des créatures terrifiantes appelées Orphans. L’objectif est de retourner dans les années 1980 en utilisant des déchirures spatio-temporelles afin de sauver des individus clé avant qu'un événement tragique ne se produise.
Sous un univers mêlant futur et passé, la traversé de ces environnements dévastés sera tout aussi dangereuse, et à la manière d’un Dead Space, vous pourrez récupérer des ressources pour reconstituer vos munitions et provisions limitées.
Les créatures que vous allez affronter sont très résistantes, et pour gagner en rapidité et en puissance, les ennemis vivants possèdent la capacité d'engloutir les adversaires vaincus grâce à un processus appelé fusion, brûler leurs corps est la seule façon d’en venir à bout.
La voyageuse poursuivra sa mission en récoltant des âmes des personnes importantes du passé avant que l’impensable ne se produise, en utilisant un outil puissant appelé la « Moissonneuse d’âme», vous pouvez recueillir leurs essences afin qu'ils soient à vos côtés dans le futur. Plus votre combinaison sera chargée d'essences, et plus elles augmenteront vos compétences, ce qui amènera a des conséquences significatives sur le gameplay qui s’accompagneront de murmures résonnant dans la tête du personnage, voir même à des troubles de la vision accompagnés d’hallucinations. Ce voyage est accompagné de choix pour le joueur, pour pouvoir améliorer ces armes et récolter plus d’essences, il devra sacrifier des âmes humaines, cela provoquera indéniablement des conséquences sur le présent.
Cronos : The New Dawn sera disponible le 5 septembre sur Ps5 , Xbox Series , Pc et Switch 2.