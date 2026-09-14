Ce qui est officiel :

Et surtout : Project Delta pourrait être un chantier Killzone

a signéun accord avecpour développer, initialement décrit comme le prototype d'un nouveau jeu utilisanttravaille en work-for-hire : Sony commande et finance le travail, avec une production organisée par étapes/milestones.A noter que sur la slide publiée par PCF dans son rapport,s'est avéré être le co-développement dePoint intéressant : le projet ne semble pas avoir été abandonné après le prototype initial. D'après les documents d'entreprise rapportés récemment, l'accord aurait été prolongé une première fois en, puis à nouveau, afin de poursuivre le développement du prototype. C'est plutôt encourageant, même si cela ne signifie pas encore officiellement que Sony a validé définitivement le projet., une nouvelle rumeur est apparue :, un projet Killzone serait à en chantier, avecet un studio externe. Les informations recueillies pointeraient assez fortement verscomme partenaire externe; ce qui ferait naturellement de Project Delta le candidat.. Les sources parlent principalement d'un remake d'un ancien Killzone, avec le premier Killzone de 2004 comme candidat logique, mais un reboot aurait également été évoqué. Aucun épisode précis n'est confirmé ni même la nature du projet pour le moment .Le rapprochement est néanmoins assez convaincant : People Can Fly est historiquement très spécialisé dans les shootersA suivre..(Pour ce remettre dans l'ambiance)