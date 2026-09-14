People Can Fly a signé le 13 mars 2025 un accord avec Sony Interactive Entertainment pour développer Project Delta, initialement décrit comme le prototype d'un nouveau jeu utilisant une propriété intellectuelle appartenant à Sony. PCF travaille en work-for-hire : Sony commande et finance le travail, avec une production organisée par étapes/milestones.
A noter que sur la slide publiée par PCF dans son rapport, project Marverick s'est avéré être le co-développement de Gears E-day pour Xbox.
Point intéressant : le projet ne semble pas avoir été abandonné après le prototype initial. D'après les documents d'entreprise rapportés récemment, l'accord aurait été prolongé une première fois en novembre 2025, puis à nouveau le 2 avril 2026, afin de poursuivre le développement du prototype. C'est plutôt encourageant, même si cela ne signifie pas encore officiellement que Sony a validé définitivement le projet.
Et surtout : Project Delta pourrait être un chantier Killzone
Depuis le 6 septembre 2026, une nouvelle rumeur est apparue : selon MP1st, un projet Killzone serait à en chantier, avec Guerrilla Games et un studio externe. Les informations recueillies pointeraient assez fortement vers People Can Fly comme partenaire externe; ce qui ferait naturellement de Project Delta le candidat.
La nature exacte du projet est encore floue. Les sources parlent principalement d'un remake d'un ancien Killzone, avec le premier Killzone de 2004 comme candidat logique, mais un reboot aurait également été évoqué. Aucun épisode précis n'est confirmé ni même la nature du projet pour le moment .
Le rapprochement est néanmoins assez convaincant : People Can Fly est historiquement très spécialisé dans les shooters (Painkiller, Bulletstorm, Gears of War: Judgment, Outriders et maintenant co-développement de Gears of War: E-Day)
Ici à minima ça devrait être un très gros remake /reboot qui au pire fera office de vitrine technologique pour les consoles de Sony et au mieux ça sera suffisamment bien fichue pour relancer la licence (on espère le second cas)
Mais un retour de la licence avec l'ambiance du 2, je signe tout de suite
Tant que le jeu n’est pas sorti ou bien avancé et publique, je crois plus rien de sony
T'as le droit d'être un peu con ou de faire l'autruche, ça change rien à la vérité. Et c'est pas une ou deux exceptions comme Returnal qui vont changer la donne...
Je suis d'accord que cette gen pue la merde... Mais faut doser quand même.