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Killzone 2
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name : Killzone 2
platform : PlayStation 3
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Guerrilla
genre : FPS
multiplayer : Oui
european release date : 02/25/2009
us release date : 02/27/2009
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People Can Fly: le projet "DELTA" pourrait bien être Killzone
News


Ce qui est officiel :

People Can Fly a signé le 13 mars 2025 un accord avec Sony Interactive Entertainment pour développer Project Delta, initialement décrit comme le prototype d'un nouveau jeu utilisant une propriété intellectuelle appartenant à Sony. PCF travaille en work-for-hire : Sony commande et finance le travail, avec une production organisée par étapes/milestones.



A noter que sur la slide publiée par PCF dans son rapport, project Marverick s'est avéré être le co-développement de Gears E-day pour Xbox.

Point intéressant : le projet ne semble pas avoir été abandonné après le prototype initial. D'après les documents d'entreprise rapportés récemment, l'accord aurait été prolongé une première fois en novembre 2025, puis à nouveau le 2 avril 2026, afin de poursuivre le développement du prototype. C'est plutôt encourageant, même si cela ne signifie pas encore officiellement que Sony a validé définitivement le projet.



Et surtout : Project Delta pourrait être un chantier Killzone


Depuis le 6 septembre 2026, une nouvelle rumeur est apparue : selon MP1st, un projet Killzone serait à en chantier, avec Guerrilla Games et un studio externe. Les informations recueillies pointeraient assez fortement vers People Can Fly comme partenaire externe; ce qui ferait naturellement de Project Delta le candidat.



La nature exacte du projet est encore floue. Les sources parlent principalement d'un remake d'un ancien Killzone, avec le premier Killzone de 2004 comme candidat logique, mais un reboot aurait également été évoqué. Aucun épisode précis n'est confirmé ni même la nature du projet pour le moment .

Le rapprochement est néanmoins assez convaincant : People Can Fly est historiquement très spécialisé dans les shooters (Painkiller, Bulletstorm, Gears of War: Judgment, Outriders et maintenant co-développement de Gears of War: E-Day)

A suivre..

(Pour ce remettre dans l'ambiance)



.
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    posted the 09/14/2026 at 10:39 PM by lightning
    comments (21)
    gaby99 posted the 09/14/2026 at 10:46 PM
    Cool Killzone license sous estimer et première fois qu’une license Sony revient après autant de temps si je dit pas de bêtises
    yurius posted the 09/14/2026 at 11:04 PM
    Ça m'aurait plu une annonce pareil il y a encore quelques mois.
    lightning posted the 09/14/2026 at 11:06 PM
    En tout cas ils ont de la matière je pense un gros remake à la limite du reboot des 2 premiers sauce Decima peut envoyer la patate et relancer la machine.
    churos45 posted the 09/14/2026 at 11:30 PM
    En espérant, s'ils en font un, qu'ils reprennent les qualités de la série. C'est-à-dire les jolis design, le feeling des armes, les impacts des balles sur les ennemis et l'ambiance sonore. Pour le reste, je pense qu'ils devraient s'en sortir sans trop de mal, tant que c'est pas trop arcade comme Bulletstorm.
    lightning posted the 09/15/2026 at 12:27 AM
    gaby99 il me semble c'était le remake de medievil mais c'était plus du fan service vite fait qu'un vrai projet ambitieux.

    Ici à minima ça devrait être un très gros remake /reboot qui au pire fera office de vitrine technologique pour les consoles de Sony et au mieux ça sera suffisamment bien fichue pour relancer la licence (on espère le second cas)
    brook1 posted the 09/15/2026 at 12:34 AM
    Ça va être un reboot de la licence je pense, j'espère qu'il s'inspirera du 2 pour ce qui est du gameplay
    azerty posted the 09/15/2026 at 01:16 AM
    brook1 le deux était génial, le multi aussi...Le dernier naze complet.
    vagrant posted the 09/15/2026 at 02:40 AM
    Décidément cette boîte ne fait que des jeux de merde pour casuals.
    taiko posted the 09/15/2026 at 06:20 AM
    vagrant erf avec Sony qui fait de la merde, on va se taper des commentaires de merde comme ça maintenant?
    marcus62 posted the 09/15/2026 at 06:53 AM
    J'avais beaucoup apprécié le 2, un peu moins le 3 et Shadow Fall malgré quelques bonnes idées.

    Mais un retour de la licence avec l'ambiance du 2, je signe tout de suite
    nicoliafox posted the 09/15/2026 at 06:57 AM
    J'ai vraiment adoré le 2, qui malgré le target render totalement fou et "intenable" avait pas mal tenu ses promesses pour moi. Et c'était une claque graphique. Le 3 s'est call of dutisé, plus varié, mais moins cohérent et moins intense. Le Mercernary était vraiment cool sur vita, par contre Shadow Fall quelle purge. Ca m'a même pas envie de tester Horizon tellement j'avais detesté !
    romgamer6859 posted the 09/15/2026 at 08:26 AM
    J'allais dire "titre de lancement pour la ps6", mais ce ne sera pas prêt haha
    wickette posted the 09/15/2026 at 12:30 PM
    Maintenant la question c’est de savoir Il sera annulé ou rebooté quand par Playstation ?

    Tant que le jeu n’est pas sorti ou bien avancé et publique, je crois plus rien de sony
    zoske posted the 09/15/2026 at 01:22 PM
    J'avais vraiment kiffé le mode solo du deux et le multi du 3 à l'époque! Le feeling des armes et l'inertie du gameplay était vraiment jouissif pour de la console
    rogeraf posted the 09/15/2026 at 02:42 PM
    Moi je suis sur que ça cache .. HALF LIFE 3
    vagrant posted the 09/15/2026 at 04:23 PM
    taiko Mon commentaire t'a touché d'une quelconque manière ? La vérité blesse apparemment.
    taiko posted the 09/15/2026 at 04:28 PM
    vagrant juger un jeu en rumeur de merde pour casual, ouais ça a touché ma compréhension de ta connerie.
    vagrant posted the 09/15/2026 at 04:41 PM
    taiko Simple constat vu l'ensemble de leurs sorties depuis les 5 dernières années, voire les 10 ou 15.
    T'as le droit d'être un peu con ou de faire l'autruche, ça change rien à la vérité. Et c'est pas une ou deux exceptions comme Returnal qui vont changer la donne...
    taiko posted the 09/15/2026 at 05:21 PM
    vagrant carrément 10 ou 15 ans.
    Je suis d'accord que cette gen pue la merde... Mais faut doser quand même.
    vagrant posted the 09/15/2026 at 11:31 PM
    taiko Doser de quoi ? Ils font très peu de jeux qualitatifs pour moi, sauf dans leurs partenariats éventuellement. Sinon ça mise tous sur les graphismes et le gameplay est souvent bof ou peu profond, quand c'est pas pour se taper leur idéologie woke depuis 5 ans.
    taiko posted the 09/16/2026 at 06:53 AM
    vagrant je pense que l'on est d'accord sur le fond mais pas sur la forme. Bonne journée à toi
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