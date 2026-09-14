Valve passe à la vitesse supérieure dans la réalité virtuelle avec le Steam Frame, dont le prix de départ est fixé à 1059 dollars. L'éditeur et constructeur américain a également lancé les inscriptions pour les acheteurs éligibles. Chaque utilisateur ne pourra sélectionner qu'un seul modèle, avant une sélection aléatoire qui aura lieu après la fermeture des inscriptions, prévue le jeudi 17 septembre à 19h00 (heure française). Les personnes retenues seront ensuite prévenues par e-mail dans un délai d'environ 24 heures.Pour ce tarif, le Steam Frame embarque une plateforme Snapdragon 8 Gen 3 accompagnée de 16 Go de mémoire LPDDR5X unifiée. Le stockage interne débute à 256 Go grâce à une mémoire UFS, avec la possibilité d'étendre l'espace disponible à l'aide d'une carte microSD.Le casque dispose d'une batterie de 21,6 Wh et de deux écrans LCD affichant chacun une définition de 2160 x 2160 pixels. Valve annonce une fréquence de rafraîchissement comprise entre 72 et 144 Hz, même si le mode 144 Hz reste pour le moment considéré comme expérimental.Côté connectivité et fonctionnalités, le Steam Frame mise notamment sur le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 ainsi qu'un système de suivi des mouvements reposant sur des caméras intégrées. L'appareil fonctionne sous SteamOS 3 et sera accompagné de contrôleurs Steam Frame capables d'assurer un suivi complet sur six degrés de liberté. Valve précise également que Half-Life: Alyx sera fourni avec le casque.Le prix de 1059 dollars ne comprend toutefois pas de chargeur secteur dédié. Valve indique que les utilisateurs pourront simplement employer le chargeur d'un Steam Deck ou n'importe quel adaptateur USB-C capable de délivrer au moins 45 W.Pour ceux qui souhaitent acheter l'accessoire officiel, le constructeur proposera un bloc d'alimentation USB-C 45 W compatible PD 3.0, accompagné d'un câble de 2,5 mètres, pour 29 dollars.Valve prévoit également plusieurs accessoires optionnels. Le kit ergonomique, vendu 59 dollars, comprend notamment des sangles pour les contrôleurs, une sangle supérieure pour le casque et un cache de lumière rallongé. Un kit de remplacement à 49 dollars sera aussi disponible avec un joint facial, un coussin de tête et un cache de lumière standard.Avec ce positionnement tarifaire, le Steam Frame semble clairement destiné aux joueurs souhaitant profiter d'une expérience VR directement intégrée à l'écosystème Steam.