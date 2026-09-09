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aeris201
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[Switch 2] Bundle console + Monster Hunter Wilds annoncé
Le 4 décembre 2026. Annoncé uniquement au Japon pour l'instant
Il y a aussi un abonnement de 3 mois au NSO
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link49
posted the 09/09/2026 at 02:23 PM by
aeris201
comments (
3
)
khazawi
posted
the 09/09/2026 at 02:36 PM
Les ventes de Monster Hunter Wilds cont repartir à la hausse au Japon
aeris201
posted
the 09/09/2026 at 03:06 PM
khazawi
L'annonce d'un multi local c'est cool pour les japonais, ca leurs rappelera des bons souvenirs
Par contre j'ai l'impression qu'au Japon la MH mania fait desormais partie du passé. Les ventes de ce portage permettront de prendre la temperature
keiku
posted
the 09/09/2026 at 03:13 PM
aeris201
je ne sais pas si ca fait partie du passé, c'est juste que depuis world (qui c'est au passage très bien vendu au japon), les suite n'ont vraiment pas été ouf... je pense que si capcom ressortait un world 2 dans la même veine que le 1 (donc sans les monture et avec un déplacement plus lourd, et sans super attaque) ca repartirait a la hausse
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Par contre j'ai l'impression qu'au Japon la MH mania fait desormais partie du passé. Les ventes de ce portage permettront de prendre la temperature