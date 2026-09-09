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[Switch 2] Bundle console + Monster Hunter Wilds annoncé


Le 4 décembre 2026. Annoncé uniquement au Japon pour l'instant

Il y a aussi un abonnement de 3 mois au NSO
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    posted the 09/09/2026 at 02:23 PM by aeris201
    comments (3)
    khazawi posted the 09/09/2026 at 02:36 PM
    Les ventes de Monster Hunter Wilds cont repartir à la hausse au Japon
    aeris201 posted the 09/09/2026 at 03:06 PM
    khazawi L'annonce d'un multi local c'est cool pour les japonais, ca leurs rappelera des bons souvenirs

    Par contre j'ai l'impression qu'au Japon la MH mania fait desormais partie du passé. Les ventes de ce portage permettront de prendre la temperature
    keiku posted the 09/09/2026 at 03:13 PM
    aeris201 je ne sais pas si ca fait partie du passé, c'est juste que depuis world (qui c'est au passage très bien vendu au japon), les suite n'ont vraiment pas été ouf... je pense que si capcom ressortait un world 2 dans la même veine que le 1 (donc sans les monture et avec un déplacement plus lourd, et sans super attaque) ca repartirait a la hausse
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