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Gamescom : des développeurs victimes de vols sur leurs stands


L'édition 2026 de la Gamescom fait face à une série de témoignages préoccupants. Plusieurs exposants présents au salon de Cologne ont signalé le vol de matériel informatique directement depuis leurs stands, notamment des ordinateurs portables utilisés pour présenter leurs jeux.

Parmi les personnes touchées figure Ryan Laley, développeur indépendant travaillant seul sur Mimic, un jeu de survie horrifique asymétrique. Selon son témoignage publié sur les réseaux sociaux, son stand aurait été cambriolé durant la nuit, tout comme d'autres espaces d'exposition. Les voleurs auraient principalement ciblé les ordinateurs portables, laissant derrière eux les chargeurs.

Une perte particulièrement difficile à encaisser pour un développeur indépendant, dont le matériel représente un investissement conséquent. Ryan Laley a indiqué avoir prévenu l'organisation de la Gamescom, les équipes de sécurité ainsi que la police, mais se montre peu optimiste quant aux chances de retrouver son équipement.

Son message a néanmoins suscité une réaction remarquée de CD Projekt RED. Le studio derrière Cyberpunk 2077 lui a apporté son soutien et a laissé entendre qu'il pourrait lui fournir du matériel afin de l'aider à reprendre son travail.

Mais ce cas est loin d'être isolé. La société iam8bit a également annoncé le vol de deux ordinateurs portables dans la zone réservée aux professionnels. Ces machines servaient notamment à présenter Petal Runner et Escape Academy 2 à la presse et aux créateurs de contenu. Au-delà de la perturbation du planning prévu durant le salon, l'entreprise s'inquiète également du risque de fuite concernant des versions encore inachevées de ces jeux.

De son côté, Tessera Studios, qui travaille sur The Zibbo Show, affirme que son stand situé dans l'espace dédié aux indépendants a lui aussi été visité. Deux ordinateurs portables et une Steam Deck contenant des données personnelles et professionnelles auraient été dérobés après l'ouverture forcée d'un meuble de stockage.

D'autres témoignages ont depuis émergé, certains évoquant des vols touchant plusieurs zones du salon. Ukiyo Studios a notamment rappelé avoir été victime d'un incident similaire lors d'une précédente édition et affirme désormais prendre des précautions particulières pour sécuriser son matériel pendant la Gamescom.

Face à la multiplication des signalements, l'organisation de la Gamescom a finalement réagi. Elle assure prendre la situation très au sérieux et précise que les différents cas ont été signalés à la police, qui a ouvert des enquêtes.

L'organisation rappelle également que des agents assurent la sécurité générale du site, tandis qu'une surveillance spécifique des stands peut être réservée séparément par les exposants. Ces derniers sont par ailleurs encouragés à assurer leur matériel contre le vol.

La Gamescom insiste toutefois sur le fait que les incidents rapportés restent, selon elle, des cas isolés. Une position qui risque néanmoins de faire débat alors que plusieurs studios et entreprises ont publiquement fait état de vols similaires.

Une situation particulièrement regrettable pour les petits développeurs, pour qui la disparition de quelques machines peut suffire à compromettre une grande partie de leur présence sur un événement aussi important.
Eurogamer - https://www.eurogamer.net/gamescom-2026-exhibitors-equipment-stolen-overnight
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    posted the 08/31/2026 at 12:10 PM by altendorf
    comments (7)
    blacksad6 posted the 08/31/2026 at 12:28 PM
    Apparemment c'est la 2e année de suite que cela arrive.
    Et ça peut clairement anéantir les petits dev qui parfois peuvent avoir des versions avancées voir finales de leur jeux. Donc ils perdent leur matos, leur travails et qui se retrouvent sur sites illégaux.

    Une honte. A quoi sert la sécu? Y en a pas?
    tripy73 posted the 08/31/2026 at 12:30 PM
    Le pire c'est la réponse des organisateurs de la Gamescom :vomi:
    malroth posted the 08/31/2026 at 12:36 PM
    tripy73 ça m'étonnerai pas que ce soit des gens de chez eux qui les ont voler.

    le matos informatique coute cher maintenant ^^
    potion2swag posted the 08/31/2026 at 12:40 PM
    Très naif de la part des indés de laisser leur matos sur place. Surtout si c'est de l'ordi portable.
    tripy73 posted the 08/31/2026 at 12:42 PM
    malroth : yep quand tu as accès librement à tout le salon et peut tranquillement passer les contrôles sans être fouillé, ça aide forcément à faire ce genre de délit...
    mibugishiden posted the 08/31/2026 at 01:04 PM
    Bizarrement au TGS ca arrive pas, l'Europe encore une fois pathetique.
    brook1 posted the 08/31/2026 at 01:20 PM
    Faudra surveiller Steam, leur jeu risque de se retrouver dessus.
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