L'édition 2026 de la Gamescom fait face à une série de témoignages préoccupants. Plusieurs exposants présents au salon de Cologne ont signalé le vol de matériel informatique directement depuis leurs stands, notamment des ordinateurs portables utilisés pour présenter leurs jeux.Parmi les personnes touchées figure Ryan Laley, développeur indépendant travaillant seul sur Mimic, un jeu de survie horrifique asymétrique. Selon son témoignage publié sur les réseaux sociaux, son stand aurait été cambriolé durant la nuit, tout comme d'autres espaces d'exposition. Les voleurs auraient principalement ciblé les ordinateurs portables, laissant derrière eux les chargeurs.Une perte particulièrement difficile à encaisser pour un développeur indépendant, dont le matériel représente un investissement conséquent. Ryan Laley a indiqué avoir prévenu l'organisation de la Gamescom, les équipes de sécurité ainsi que la police, mais se montre peu optimiste quant aux chances de retrouver son équipement.Son message a néanmoins suscité une réaction remarquée de CD Projekt RED. Le studio derrière Cyberpunk 2077 lui a apporté son soutien et a laissé entendre qu'il pourrait lui fournir du matériel afin de l'aider à reprendre son travail.Mais ce cas est loin d'être isolé. La société iam8bit a également annoncé le vol de deux ordinateurs portables dans la zone réservée aux professionnels. Ces machines servaient notamment à présenter Petal Runner et Escape Academy 2 à la presse et aux créateurs de contenu. Au-delà de la perturbation du planning prévu durant le salon, l'entreprise s'inquiète également du risque de fuite concernant des versions encore inachevées de ces jeux.De son côté, Tessera Studios, qui travaille sur The Zibbo Show, affirme que son stand situé dans l'espace dédié aux indépendants a lui aussi été visité. Deux ordinateurs portables et une Steam Deck contenant des données personnelles et professionnelles auraient été dérobés après l'ouverture forcée d'un meuble de stockage.D'autres témoignages ont depuis émergé, certains évoquant des vols touchant plusieurs zones du salon. Ukiyo Studios a notamment rappelé avoir été victime d'un incident similaire lors d'une précédente édition et affirme désormais prendre des précautions particulières pour sécuriser son matériel pendant la Gamescom.Face à la multiplication des signalements, l'organisation de la Gamescom a finalement réagi. Elle assure prendre la situation très au sérieux et précise que les différents cas ont été signalés à la police, qui a ouvert des enquêtes.L'organisation rappelle également que des agents assurent la sécurité générale du site, tandis qu'une surveillance spécifique des stands peut être réservée séparément par les exposants. Ces derniers sont par ailleurs encouragés à assurer leur matériel contre le vol.La Gamescom insiste toutefois sur le fait que les incidents rapportés restent, selon elle, des cas isolés. Une position qui risque néanmoins de faire débat alors que plusieurs studios et entreprises ont publiquement fait état de vols similaires.Une situation particulièrement regrettable pour les petits développeurs, pour qui la disparition de quelques machines peut suffire à compromettre une grande partie de leur présence sur un événement aussi important.