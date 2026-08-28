Avez vous vue les leaks Nvidia DLSS5?

Après le reveal, j'ai discuté avec certains d'entre vous, et une remarque revenait régulièrement : « Ce n'est pas révolutionnaire. »Pas parce que je considère qu'elle est forcément fausse. Si vous regardez GTA 6 et que vous ne ressentez pas le « WHAOUU » que vous espériez, c'est votre ressenti. Aucun problème avec ça, moi comme d'autre je l'ai ressentie.Mais j'ai posé une question toute simple à plusieurs personnes :« D'accord. Mais qu'est-ce que GTA 6 aurait dû faire pour être révolutionnaire ? »Et là…Silence radio.Parce que j'ai l'impression qu'au fond, on ne réclame pas forcément une révolution du gameplay qu'on ne sait même pas définir ou expliquer.On réclame surtout de continuer à être éblouis comme à l'époque de la Génération PS2/360/PS4.Et le problème, c'est que le jeu vidéo arrive doucement à un moment de son histoire où nous ne pouvons plus être éblouis de la même manière qu'avant.On a été beaucoup trop gâtés. On a très bien mangés, on a le ventre pleins, et on se plaint.Il faut se remettre dans le contexte.Pendant des décennies, chaque nouvelle génération de consoles nous a habitués à des claques monumentales.-La première fois qu'on a vu de la 3D.-La première fois qu'un personnage ressemblait réellement à un humain.-La première fois qu'un monde ouvert semblait immense.-La première fois qu'un jeu ressemblait à un film.-Les BA allant de Final Fantasy à Assassin's Creed en passant par les surprises de chaque E3 ou TGS.-Le passage à la HD.-Les animations faciales.-La physique.-Les mondes qui deviennent gigantesques.À chaque fois, il suffisait parfois de regarder une image pour comprendre qu'on venait de changer d'époque.Aujourd'hui ?C'est magnifique !Mais justement : c'est devenu difficile de faire beaucoup plus magnifique.On est arrivé à un niveau de rendu où les personnages ont des pores, où les vêtements réagissent à leur environnement, où les éclairages sont physiquement crédibles et où la végétation peut être reproduite avec un niveau de détail hallucinant.Alors évidemment, la technologie va continuer de progresser,Mais il y a une différence entre passer de quelque chose qui ressemble à des pixels à quelque chose qui ressemble à un être humain……et passer d'un être humain extrêmement réaliste à un être humain encore plus réaliste.Le premier changement est révolutionnaire.Le second, parfois, se voit uniquement en faisant pause et en zoomant à 400 %.C'est ce que vous faite ? C'est quand la dernière fois qu'on a vue un article "Photos de tel jeu INGAME" ?On a atteint une sorte de plafond de verre du photoréalisme.Et ça change complètement notre perception du progrès.Mais GTA doit toujours révolutionner quelque choseOn accepte très bien qu'un nouveau Mario 2D soit… un nouveau Mario 2D.[img=]https://i.ytimg.com/vi/SRAs043NTVg/maxresdefault.jpg[/img]On ne va pas regarder le prochain jeu et dire :« Oui, c'est très joli, mais Nintendo n'a pas révolutionné le plateformer. »Pourquoi ?Parce qu'on accepte que le but puisse simplement être de faire extrêmement bien ce qui existe déjà.Même chose avec DOOM.On ne demande pas à chaque nouvel épisode de réinventer le FPS.-On veut que ça tire bien.-Que ça bouge bien.-Que les armes soient satisfaisantes.-Que les ennemis soient intéressants.-Que les niveaux soient bons.Bref : on veut un excellent DOOM.Et ça nous paraît parfaitement normal.Mais GTA ?Non.GTA doit révolutionner le monde ouvert.À chaque épisode.Sinon, forcément, « c'est juste plus beau ».Mais pourquoi ?Pourquoi cette règle ne s'applique qu'à certaines licences ?Pourquoi est-ce qu'un jeu peut être une excellente évolution d'une formule dans un cas, mais devenir « décevant » dans un autre ?Je pense que la réponse est assez simple.Parce que GTA nous a habitués à être émerveillés.Et maintenant, nous en redemandons jusqu'à pour certains être blasé.Imaginez le culot d'être blasé dans notre monde.Le problème, c'est qu'on ne sait plus vraiment quoi demander.C'est probablement le point qui me gêne le plus dans cette histoire.Je suis sincèrement curieux. Et toujours pas de réponse.Qu'est-ce que Rockstar pourrait faire aujourd'hui qui nous ferait tous lâcher notre manette et dire :« Putain. Ça, personne ne l'avait fait. »Parce que beaucoup de choses ont déjà été faites.Le monde ouvert ?On connaît.Les PNJ ?On connaît.Les choix et conséquences ?On connaît.La physique ?On connaît.La destruction ?On connaît.Les systèmes de réputation ?On connaît.Les dialogues dynamiques ?On connaît.Les quêtes émergentes ?On connaît.Les mondes qui réagissent aux actions du joueur ?On connaît.Même les mélanges les plus improbables ont déjà été tentés.Le game design a été expérimenté pendant des décennies par des milliers de développeurs, et des centaines de jeux qui sortent chaques semaines sur STEAM entre autres.Les règles du jeu vidéo ne sont plus des territoires vierges.Elles ont été explorées, retournées dans tous les sens, améliorées, mélangées.Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à inventer.Ça veut dire que la prochaine révolution sera probablement beaucoup plus difficile à identifier.Peut-être que l'innovation n'a plus besoin d'être spectaculaireParce que Rockstar n'a peut-être pas cherché à inventer une nouvelle manière de jouer à GTA.Peut-être que le pari est ailleurs, et probablement chez les indépendants et plus chez SONY, ROCKSTAR, NINTENDOFaire fonctionner encore mieux tout ce qui existe déjà.Plus de densité.Plus de détails.Plus d'animations.Plus d'interactions.Plus de simulation.Plus de cohérence.Des PNJ qui donnent davantage l'impression d'exister.Des environnements qui semblent moins être des décors et davantage des lieux vivants.Et individuellement, aucune de ces choses n'est révolutionnaire.Mais mettez-les toutes ensemble.Faites-les fonctionner simultanément.À l'échelle d'un monde ouvert gigantesque.Avec des centaines de personnages, des véhicules, de la circulation, des animations, de la physique, des bâtiments, des intérieurs, une météo dynamique, une ville qui vit pendant que vous n'êtes pas là…La révolution n'est peut-être plus dans une mécanique.Elle est dans l'échelle à laquelle on arrive à faire fonctionner toutes ces mécaniques ensemble.Et c'est beaucoup moins facile à montrer dans une bande-annonce.Un nouveau bouton, tout le monde le comprend et encore on avait du mal sur NINTENDO 64.Une simulation plus complexe de milliers de petits systèmes ?Il faut jouer au jeu pendant des dizaines d'heures pour commencer à mesurer ce que ça change.Et c'est peut-être ça qui nous frustreOn veut une révolution qui soit immédiatement visible.Un avant/après.Un « GTA 5 était comme ça, GTA 6 est comme ça ».Sauf que l'évolution technologique ne fonctionne plus forcément comme ça.Plus on approche de la perfection visuelle, plus les gains deviennent coûteux.Et plus les jeux deviennent complexes, plus leurs améliorations sont difficiles à résumer.Imaginez deux villes.Dans la première, les PNJ suivent des scripts.Dans la seconde, ils ont des comportements plus complexes, des routines, des réactions contextuelles et des systèmes qui interagissent entre eux.Sur une capture d'écran ?Aucune différence.En jouant ?C'est énorme.C'est peut-être ça, la prochaine étape du jeu vidéo.Pas forcément des graphismes qui ressemblent davantage à la réalité.Mais des mondes qui se comportent davantage comme la réalité.Mais le photoréalisme nous dégoutes par moment.C'est l'uncanny valley:https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_l%27%C3%A9trangeEt puis il y a le fameux "30 FPS"On pourrait presque faire un article entier dessus.J'entends déjà :« En 2026, un jeu à 30 FPS, c'est inadmissible. »Mais… pourquoi ?Je comprends parfaitement que vous préfériez 60 FPS.Moi aussi.Je joue régulièrement à des jeux en 60 FPS et, évidemment, la fluidité supplémentaire est agréable.Mais le framerate n'existe pas dans le vide.Une machine dispose d'un budget de calcul.Et ce budget, il faut le dépenser quelque part.À 30 FPS, chaque image dispose d'environ 33,3 millisecondes pour être calculée.À 60 FPS, seulement 16,7.C'est énorme.Alors imaginez maintenant ce que GTA 6 cherche potentiellement à faire tourner en même temps.-Le rendu.-La lumière.-Les animations.-La circulation.-Les PNJ.-La physique.-Les véhicules.-La météo.-Le streaming du monde.-Les interactions.-Les systèmes de jeu.Tout ça dans un monde ouvert qui doit constamment charger et décharger des données.Le fait que GTA 6 puisse faire tourner tout ça sur une PS5 ou une Xbox Series X est déjà une prouesse.Si Rockstar choisit effectivement de privilégier un 30 FPS stable pour faire fonctionner davantage de systèmes, ce n'est pas forcément un aveu d'échec.C'est un choix de priorité.Vous pouvez évidemment préférer le 60 FPS.Vous pouvez même considérer que Rockstar fait le mauvais choix.Mais dire simplement « 30 FPS = jeu mal optimisé » est beaucoup trop facile.Parce qu'on ne sait même pas ce que Rockstar aurait dû sacrifier pour atteindre ces 60 images.On veut toutEt je pense que c'est finalement ça, notre problème.-On veut tout.-On veut le photoréalisme.-On veut une ville gigantesque.-On veut des milliers de PNJ.-On veut des animations incroyables.-On veut une simulation poussée.-On veut des destructions.-On veut des interactions partout.-On veut des temps de chargement inexistants.-On veut du ray tracing.-On veut du 4K.-On veut 60 FPS.Et évidemment…on veut que tout ça tourne sur une machine sortie en 2020.À un moment donné, il faut choisir.Le jeu vidéo reste une industrie où les ressources sont limitées.Même Rockstar ne peut pas demander à une console de faire 15 choses simultanément sans que quelque chose finisse par coûter cher.Et peut-être que GTA 6 sera justement l'un des premiers jeux à nous confronter réellement à cette limite.Alors non, GTA 6 n'est peut-être pas révolutionnaire, on verra j’espère à sa sortie.Et vous savez quoi ?Ce n'est pas grave.Un jeu n'a pas besoin de révolutionner son genre pour être exceptionnel.Mario n'a pas besoin de réinventer le plateformer.DOOM n'a pas besoin de réinventer le FPS.Et GTA 6 n'a peut-être pas besoin de réinventer le monde ouvert.Peut-être qu'il doit simplement être le meilleur GTA possible.-Le plus dense.-Le plus crédible.-Le plus réactif.-Le plus vivant.-Le plus ambitieux.Et si Rockstar réussit à faire fonctionner tout ça sur du matériel conçu à une époque où la PS5 et la Xbox Series X étaient encore des consoles à venir…Alors peut-être que la révolution est justement là.Pas dans ce que GTA 6 fait qu'aucun jeu n'a jamais fait.Mais dans la quantité de choses qu'il arrive à faire fonctionner ensemble.Nous avons passé trente ans à demander aux jeux vidéo de nous montrer quelque chose que nous n'avions jamais vu.Peut-être qu'aujourd'hui, il faut apprendre à apprécier quelque chose de différent :un jeu qui prend tout ce que nous avons déjà vu et qui tente de le pousser jusqu'à la limite.À l'heure actuelle, c'est peut-être ça, la véritable révolution, surtout quand on dit "Whaou" a un bout de pixel chez NINTENDO ou qu'on a aucune révolution sur les derniers jeux d'une licence qu'on aime mais qu'on se permet de venir critiquer le manque de révolution chez Rockstar.Faut être cohérent