GTA 6 n'est pas assez révolutionnaire ? Mais vous voulez quoi, au juste ?
Après le reveal, j'ai discuté avec certains d'entre vous, et une remarque revenait régulièrement : « Ce n'est pas révolutionnaire. »
Cette phrase m'a fait réfléchir.
Pas parce que je considère qu'elle est forcément fausse. Si vous regardez GTA 6 et que vous ne ressentez pas le « WHAOUU » que vous espériez, c'est votre ressenti. Aucun problème avec ça, moi comme d'autre je l'ai ressentie.
Mais j'ai posé une question toute simple à plusieurs personnes :
« D'accord. Mais qu'est-ce que GTA 6 aurait dû faire pour être révolutionnaire ? »
Et là…
Silence radio.
Parce que j'ai l'impression qu'au fond, on ne réclame pas forcément une révolution du gameplay qu'on ne sait même pas définir ou expliquer.
On réclame surtout de continuer à être éblouis comme à l'époque de la Génération PS2/360/PS4.
Et le problème, c'est que le jeu vidéo arrive doucement à un moment de son histoire où nous ne pouvons plus être éblouis de la même manière qu'avant.
On a été beaucoup trop gâtés. On a très bien mangés, on a le ventre pleins, et on se plaint.
Il faut se remettre dans le contexte.
Pendant des décennies, chaque nouvelle génération de consoles nous a habitués à des claques monumentales.
-La première fois qu'on a vu de la 3D.
-La première fois qu'un personnage ressemblait réellement à un humain.
-La première fois qu'un monde ouvert semblait immense.
-La première fois qu'un jeu ressemblait à un film.
-Les BA allant de Final Fantasy à Assassin's Creed en passant par les surprises de chaque E3 ou TGS.
-Le passage à la HD.
-Les animations faciales.
-La physique.
-Les mondes qui deviennent gigantesques.
À chaque fois, il suffisait parfois de regarder une image pour comprendre qu'on venait de changer d'époque.
Aujourd'hui ?
Regardez GTA 6.
C'est magnifique !
Mais justement : c'est devenu difficile de faire beaucoup plus magnifique.
On est arrivé à un niveau de rendu où les personnages ont des pores, où les vêtements réagissent à leur environnement, où les éclairages sont physiquement crédibles et où la végétation peut être reproduite avec un niveau de détail hallucinant.
Avez vous vue les leaks Nvidia DLSS5?
Alors évidemment, la technologie va continuer de progresser, ENCORE et ENCORE AVEC PLUS DE RAM
Mais il y a une différence entre passer de quelque chose qui ressemble à des pixels à quelque chose qui ressemble à un être humain…
…et passer d'un être humain extrêmement réaliste à un être humain encore plus réaliste.
Le premier changement est révolutionnaire.
Le second, parfois, se voit uniquement en faisant pause et en zoomant à 400 %.
C'est ce que vous faite ? C'est quand la dernière fois qu'on a vue un article "Photos de tel jeu INGAME" ?
On a atteint une sorte de plafond de verre du photoréalisme.
Et ça change complètement notre perception du progrès.
Mais GTA doit toujours révolutionner quelque chose
On accepte très bien qu'un nouveau Mario 2D soit… un nouveau Mario 2D.
« Oui, c'est très joli, mais Nintendo n'a pas révolutionné le plateformer. »
Pourquoi ?
Parce qu'on accepte que le but puisse simplement être de faire extrêmement bien ce qui existe déjà.
Même chose avec DOOM.
On ne demande pas à chaque nouvel épisode de réinventer le FPS.
-On veut que ça tire bien.
-Que ça bouge bien.
-Que les armes soient satisfaisantes.
-Que les ennemis soient intéressants.
-Que les niveaux soient bons.
Bref : on veut un excellent DOOM.
Et ça nous paraît parfaitement normal.
Mais GTA ?
Non.
GTA doit révolutionner le monde ouvert.
À chaque épisode.
Sinon, forcément, « c'est juste plus beau ».
Mais pourquoi ?
Pourquoi cette règle ne s'applique qu'à certaines licences ?
Pourquoi est-ce qu'un jeu peut être une excellente évolution d'une formule dans un cas, mais devenir « décevant » dans un autre ?
Je pense que la réponse est assez simple.
Parce que GTA nous a habitués à être émerveillés. A ce dire "Bordel je suis tellement libre dans ce jeu"
Et maintenant, nous en redemandons jusqu'à pour certains être blasé.
Imaginez le culot d'être blasé dans notre monde.
Le problème, c'est qu'on ne sait plus vraiment quoi demander.
C'est probablement le point qui me gêne le plus dans cette histoire.
Quand quelqu'un me dit :
« GTA 6 ne révolutionne rien. »
Je répond :
« Très bien. Qu'est-ce que tu veux de plus en faite ? »
Je suis sincèrement curieux. Et toujours pas de réponse.
Qu'est-ce que Rockstar pourrait faire aujourd'hui qui nous ferait tous lâcher notre manette et dire :
« Putain. Ça, personne ne l'avait fait. »
Parce que beaucoup de choses ont déjà été faites.
Le monde ouvert ?
On connaît.
Les PNJ ?
On connaît.
Les choix et conséquences ?
On connaît.
La physique ?
On connaît.
La destruction ?
On connaît.
Les systèmes de réputation ?
On connaît.
Les dialogues dynamiques ?
On connaît.
Les quêtes émergentes ?
On connaît.
Les mondes qui réagissent aux actions du joueur ?
On connaît.
Même les mélanges les plus improbables ont déjà été tentés.
Le game design a été expérimenté pendant des décennies par des milliers de développeurs, et des centaines de jeux qui sortent chaques semaines sur STEAM entre autres.
Les règles du jeu vidéo ne sont plus des territoires vierges.
Elles ont été explorées, retournées dans tous les sens, améliorées, mélangées.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à inventer.
Ça veut dire que la prochaine révolution sera probablement beaucoup plus difficile à identifier.
Peut-être que l'innovation n'a plus besoin d'être spectaculaire
Parce que Rockstar n'a peut-être pas cherché à inventer une nouvelle manière de jouer à GTA.
Peut-être que le pari est ailleurs, et probablement chez les indépendants et plus chez SONY, ROCKSTAR, NINTENDO
(XBOX a révolutionné l’Échec)
Faire fonctionner encore mieux tout ce qui existe déjà.
Plus de densité.
Plus de détails.
Plus d'animations.
Plus d'interactions.
Plus de simulation.
Plus de cohérence.
Des PNJ qui donnent davantage l'impression d'exister.
Des environnements qui semblent moins être des décors et davantage des lieux vivants.
Et individuellement, aucune de ces choses n'est révolutionnaire.
Mais mettez-les toutes ensemble.
Faites-les fonctionner simultanément.
À l'échelle d'un monde ouvert gigantesque.
Avec des centaines de personnages, des véhicules, de la circulation, des animations, de la physique, des bâtiments, des intérieurs, une météo dynamique, une ville qui vit pendant que vous n'êtes pas là…
La révolution n'est peut-être plus dans une mécanique.
Elle est dans l'échelle à laquelle on arrive à faire fonctionner toutes ces mécaniques ensemble.
Et c'est beaucoup moins facile à montrer dans une bande-annonce.
Un nouveau bouton, tout le monde le comprend et encore on avait du mal sur NINTENDO 64.
Une simulation plus complexe de milliers de petits systèmes ?
Il faut jouer au jeu pendant des dizaines d'heures pour commencer à mesurer ce que ça change.
Et c'est peut-être ça qui nous frustre
On veut une révolution qui soit immédiatement visible.
Un avant/après.
Un « GTA 5 était comme ça, GTA 6 est comme ça ».
Sauf que l'évolution technologique ne fonctionne plus forcément comme ça.
Plus on approche de la perfection visuelle, plus les gains deviennent coûteux.
Et plus les jeux deviennent complexes, plus leurs améliorations sont difficiles à résumer.
Imaginez deux villes.
Dans la première, les PNJ suivent des scripts.
Dans la seconde, ils ont des comportements plus complexes, des routines, des réactions contextuelles et des systèmes qui interagissent entre eux.
Sur une capture d'écran ?
Aucune différence.
En jouant ?
C'est énorme.
C'est peut-être ça, la prochaine étape du jeu vidéo.
Pas forcément des graphismes qui ressemblent davantage à la réalité.
Mais des mondes qui se comportent davantage comme la réalité.
Mais le photoréalisme nous dégoutes par moment.
Tout ça dans un monde ouvert qui doit constamment charger et décharger des données.
Et le tout sur du matériel dont l'architecture remonte à 2020 ! OUI LA PS5 et LA SERIES X ET S C'EST 2020 !
Le fait que GTA 6 puisse faire tourner tout ça sur une PS5 ou une Xbox Series X est déjà une prouesse.
Si Rockstar choisit effectivement de privilégier un 30 FPS stable pour faire fonctionner davantage de systèmes, ce n'est pas forcément un aveu d'échec.
C'est un choix de priorité.
Vous pouvez évidemment préférer le 60 FPS.
Vous pouvez même considérer que Rockstar fait le mauvais choix.
Mais dire simplement « 30 FPS = jeu mal optimisé » est beaucoup trop facile.
Parce qu'on ne sait même pas ce que Rockstar aurait dû sacrifier pour atteindre ces 60 images.
On veut tout
Et je pense que c'est finalement ça, notre problème.
-On veut tout.
-On veut le photoréalisme.
-On veut une ville gigantesque.
-On veut des milliers de PNJ.
-On veut des animations incroyables.
-On veut une simulation poussée.
-On veut des destructions.
-On veut des interactions partout.
-On veut des temps de chargement inexistants.
-On veut du ray tracing.
-On veut du 4K.
-On veut 60 FPS.
Et évidemment…
on veut que tout ça tourne sur une machine sortie en 2020.
À un moment donné, il faut choisir.
Le jeu vidéo reste une industrie où les ressources sont limitées.
Même Rockstar ne peut pas demander à une console de faire 15 choses simultanément sans que quelque chose finisse par coûter cher.
Et peut-être que GTA 6 sera justement l'un des premiers jeux à nous confronter réellement à cette limite.
Alors non, GTA 6 n'est peut-être pas révolutionnaire, on verra j’espère à sa sortie.
Et vous savez quoi ?
Ce n'est pas grave.
Un jeu n'a pas besoin de révolutionner son genre pour être exceptionnel.
Mario n'a pas besoin de réinventer le plateformer.
DOOM n'a pas besoin de réinventer le FPS.
Et GTA 6 n'a peut-être pas besoin de réinventer le monde ouvert.
Peut-être qu'il doit simplement être le meilleur GTA possible.
-Le plus dense.
-Le plus crédible.
-Le plus réactif.
-Le plus vivant.
-Le plus ambitieux.
Et si Rockstar réussit à faire fonctionner tout ça sur du matériel conçu à une époque où la PS5 et la Xbox Series X étaient encore des consoles à venir…
Alors peut-être que la révolution est justement là.
Pas dans ce que GTA 6 fait qu'aucun jeu n'a jamais fait.
Mais dans la quantité de choses qu'il arrive à faire fonctionner ensemble.
Nous avons passé trente ans à demander aux jeux vidéo de nous montrer quelque chose que nous n'avions jamais vu.
Peut-être qu'aujourd'hui, il faut apprendre à apprécier quelque chose de différent :
un jeu qui prend tout ce que nous avons déjà vu et qui tente de le pousser jusqu'à la limite.
À l'heure actuelle, c'est peut-être ça, la véritable révolution, surtout quand on dit "Whaou" a un bout de pixel chez NINTENDO ou qu'on a aucune révolution sur les derniers jeux d'une licence qu'on aime mais qu'on se permet de venir critiquer le manque de révolution chez Rockstar.
Les seuls aspects où on peut critiquer le jeu c’est sur le mission design potentiellement où s’ils n’ont pas appris de leurs erreurs sur RDR2, ça va paraître encore plus daté 8 ans après. La jouabilité un peu lourde pourra aussi en rebuter certains. Mais sur la technique il y a zéro mais alors zéro débat : c’est une claque intersidéral. Et sur un hardware qui était à 500 balles il y a 6 ans.
Je vais demander a Gemini de me résumer l'article j'arrive pas a lire.
Pour moi il faut juste éviter les trucs du genre "retournez sur le chemin prédéfini ou c'est la fin de la mission", ce que RDR2 faisait TROP. Si la mission doit échouer, il faut être plus subtil : ennemi qui s’enfuit, timer, etc.
Tu as raison, et c'est valable pas que sur GTA VI ! On lit souvent "ça n'a rien de révolutionnaire" ou "c'est du vu et revu", comme si ça en faisait des jeux mauvais. Mais fait les gens (ceux là en tout cas) sont juste négatifs et passent leur temps à critiquer, faut dire du mal du jeu. C'est aussi internet et les réseaux sociaux qui veulent ça malheureusement !
mais mon problème c'est la recherche du réalisme pur, avec toutes les mécanique mis en place pour que les flics te lâche pas, faut que le jeu soit fun, mais ça tu peux pas le voir si ta pas le jeu en main
Et pas de vue fps. J'espère une mise a jour pour le rajout de cette vue. J'attendrais autant de temps que nécessaire.
un gameplay plus poussé déja ca aurait fait du bien, le problème de gta n'est pas qu'il n'est pas révolutionnaire, c'est juste qu'il est grand publique...
Ce n'est pas un problème en soi, mais c'est normal que ca n’intéresse pas/moins le publique exigeant... et le rendre révolutionnaire ne lui permettrait plus de toucher le grand publique...
Un jeu grand publique par défaut ne saurait pas être révolutionnaire...
suzukube Si tu peux m'aider ou Shanks pour la mise en page je suis preneur
cyr Tu as vraiment joué en vue FPS a GTA 5 ?
Pour le reste non conservé ton style et ta rédaction au contraire j'aime la diversité. Je lirais en entier plus tard sur mon pc
Mais c’est gentil ! Après j’ai été longtemps redacteur web freelance en marque blanche mais de nos jours je ne sais meme pas si ca existe toujours comme métier...
Autorisé le Q explicite, j'dit ça comme ça...
22 Ca aurait été des QTEs
Tu veux râler ? Très bien, grand bien te fasse.
Mais ne met pas Nintendo dans l’histoire parce que même si ils utilisent toujours les mêmes licences ce sont les putains de seul à tout le temps tenter des choses avec leurs jeux et leurs consoles.
Tes dernières phrases sont d’une mauvaise foi absolue.
ce n'est pas a moi de faire le travail des dev... mais il y a plein de chose qui pourrait être faite surtout pour un jeu qui se veut réaliste
Oh pour YouTube, c’est compliqué aujourd'hui, surtout avec l'arrivée des Shorts (et je ne suis pas a l'aise avec ce format). Le public change, même gérer un site aujourd'hui pour générer des vues c'est beaucoup plus dur qu'avant. Je ne vais même pas parler des bloqueurs de pub. Et pour l'instant j'ai trouvé d'autres causes a défendre pour mon petit pays, mais quand j'aurais a nouveau du temps je reprendrais plus sérieusement les reseaux sociaux dans le gaming, en attendant j’en profite pour jouer aux jeux que je kiffe (je suis en train de 100% Pokemon ZA lol)
Mais je vais quand même le faire.
Tu fais juste du ragebait en mode guerre des consoles comme si t’avais des actions chez Rockstar.
Je dis ça alors que j’ai précommandé le jeu comme un bon pigeon.
Encore une fois tu veux défendre GTA grand bien te fasse mais vient pas casser les burnes avec Nintendo parce que cela a zéro rapport.
En quoi tu vaux mieux et t’es plus intéressant que tes détracteurs si tu fais pareil ?
Je t’invite à me citer un jeu de 3D plateforme qui ressemble dans le gameplay à Bananza.
Voilà en quoi il est révolutionnaire. C’est le seul jeu à proposer ce qu’il propose.
En 2022 on avait aussi : https://store.steampowered.com/app/2150530/Rubble/?l=french
Sinon pour ce que tu aimes lol:
https://store.steampowered.com/app/1559260/Kongs_Wrath_City_of_Mayhem/
Mais ce n'est pas une révolution de mixer deux choses ensembles, c'est du Lego
ce sont les mecs qui partent direct sur des à priori /mauvaise foi/hateWatching
alors à partir de là il y a plus rien à faire
après tu as des avis beaucoup plus constructif
du genre,
on en a pas vu assez pour se faire une idéee général ou on attends le Online ..
Essayes de relire, par ailleurs je ne me moque pas, faut pas inventer. Comment fonctionne ton cerveau wtf