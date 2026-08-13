Lesdesont tombées, et elles sont. C'est aussi l'occasion si vous le souhaitez d'en voir plus sur le jeu (vidéo dede Julien C. par exemple).D'après JV : "Insomniac Games est sur le point de délivrer une nouvelle, respectueuse du personnage, mais sachant s’émanciper des comics pour proposer une aventure originale. Le titre est brutal à souhait avec son système de combat savamment orchestré,de par sa structure linéaire et magnifique avec ses visuels réalistes/comics"D'après jeuxactu : "Marvel’s Wolverine m’a donc clairementsur plusieurs points. Insomniac Games: le studio a vraiment cherché à construire un gameplay qui corresponde à Logan [...]. Le choix d’une aventure plus linéaire permet également au studio de mieux maîtriser son, avec une alternance entre combats, infiltration, exploration et séquences plus spectaculaires." "une chose est certaine : après ces deux heures, j’ai clairement envie d’en voir beaucoup plus".La vidéo de Julien C. avec son gameplay :