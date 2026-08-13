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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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djfab
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Wolverine Previews : " une nouvelle master class"


Les previews de Wolverine sont tombées, et elles sont très positives. C'est aussi l'occasion si vous le souhaitez d'en voir plus sur le jeu (vidéo de 22 minutes de gameplay de Julien C. par exemple).

D'après JV : "Insomniac Games est sur le point de délivrer une nouvelle master class, respectueuse du personnage, mais sachant s’émanciper des comics pour proposer une aventure originale. Le titre est brutal à souhait avec son système de combat savamment orchestré, rythmé de par sa structure linéaire et magnifique avec ses visuels réalistes/comics"
Lien preview JV

D'après jeuxactu : "Marvel’s Wolverine m’a donc clairement rassuré sur plusieurs points. Insomniac Games ne s’est pas contenté de reprendre la formule Spider-Man : le studio a vraiment cherché à construire un gameplay qui corresponde à Logan [...]. Le choix d’une aventure plus linéaire permet également au studio de mieux maîtriser son rythme, avec une alternance entre combats, infiltration, exploration et séquences plus spectaculaires." "une chose est certaine : après ces deux heures, j’ai clairement envie d’en voir beaucoup plus".
Lien preview jeuxactu

La vidéo de Julien C. avec son gameplay :
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    shao
    posted the 08/13/2026 at 05:37 PM by djfab
    comments (53)
    ravyxxs posted the 08/13/2026 at 05:47 PM
    On va voir si le physique aura raison de ce jeu, ou si les joueurs feront le blackout des anonymous.
    koji posted the 08/13/2026 at 05:54 PM
    aucun doute quil va etre au minimun tres bon
    wickette posted the 08/13/2026 at 05:56 PM
    je ne l'achèterai pas mais je n'avais aucun doute sur ses qualités, juste que c'est pas pour moi
    perse9 posted the 08/13/2026 at 06:00 PM
    il n'y a aucune preview ou il est mentionné "master class". Perso après avoir vue les videos de preview je reste mesuré. Ca ne me donne pas envie (après les jeux d'insomniac ne m'ont jamais interessé)
    riddler posted the 08/13/2026 at 06:00 PM
    Moi je vois un jeu au gameplay répétitif
    sph1x posted the 08/13/2026 at 06:01 PM
    Il faut l'acheter pour montrer à Sony que son public aime les jeux purement solo
    Il faut surtout l'acheter en physique !!
    jenicris posted the 08/13/2026 at 06:02 PM
    Le jeu a l'air très bon et tant mieux!
    djfab posted the 08/13/2026 at 06:02 PM
    perse9 : il suffit pourtant de lire la conclusion de JV ! (j'ai mis le lien)
    skuldleif posted the 08/13/2026 at 06:05 PM
    Comme si il allait en être autrement avec une presse a genou devant Sony , des nominations sans récompense, et accessoirement qui reprend les arguments pour le demat only d'ailleurs
    perse9 posted the 08/13/2026 at 06:07 PM
    djfab ok, ils sont sur le point de... à voir le test finale. Perso je reconnais juste la fluidité du perso je m'attendais pas à ça mais ce sera sans moi. J'attend les retours de control resonance et après ce sera gta6
    ravyxxs posted the 08/13/2026 at 06:08 PM
    skuldleif Ah ouais même avec cet chaleur t'es lourd...
    skuldleif posted the 08/13/2026 at 06:09 PM
    https://youtu.be/GiGIbk1OgHw?t=115&is=nBvTQWqWfeRFskxW
    vers0 posted the 08/13/2026 at 06:16 PM
    Mon prochain jeu ps5 , meme si je doutes pas de la qualite du titre c'est toujoyrs mieux d'avoir des bon retour .
    jenicris posted the 08/13/2026 at 06:30 PM
    ravyxxs les 15 dernières années l'ont bien marqué on dirait
    walterwhite posted the 08/13/2026 at 06:34 PM
    « Master class » carrément

    La presse a été invité où pour ce jeu ?

    Ça sera un bon jeu, Insomniac n’a plus rien à prouver, mais la branlette va falloir arrêter. Le jeu sera torchable en un week-end et oublié 2 semaines après.

    Pour ma part ça sera d’occasion parceque je chie sur SONY.
    ratchet posted the 08/13/2026 at 06:36 PM
    Tellement hâte
    skuldleif posted the 08/13/2026 at 06:38 PM
    jenicris n’importe qui s’intéressant à l'industrie et ayant connaissance de la relation de dépendance de la "presse" JV avec les éditeurs ,ainsi qu'un biais personnel des "journalistes" sait que j'ai raison
    jasonduval posted the 08/13/2026 at 06:40 PM
    walterwhite ta vraiment besoin dune réponse avec ces guignols de jeux actu et l'autre golio de chieze

    Dsl insomiac yora pas de day one avec votre jeu ca sera occaz et encore que ce héros cest osef total mais ils ont tellement fait un super taf avec spider man que je les vois mal sortir une daube
    shao posted the 08/13/2026 at 06:46 PM
    walterwhite
    La presse a été invité où pour ce jeu ?

    Apparemment oui. On le voit dans la preview de Maxime Chao. Cela dit, le jeu à l'air vraiment bon. Mais il est vrai que le terme "masterclass" semble un peu fort. lol
    niflheim posted the 08/13/2026 at 06:50 PM
    Lui au moins on sait qu'il va être très bon contrairement à GTA VI qui sera sur-noté, sur-côté de ouf !

    Il suffit de voir la vidéo de gameplay faite sous IA pour constater que son gameplay de racaille simulator life va être inintéressant, dans la même lignée que Red Dead 2 qui était ultra chiant à jouer et d'une lourdeur !

    Parce que jouer la pupute ou faire du jet-ski, de la moto, frimer avec sa voiture de luxe ou en faisant des haltères sur la plage, ou tout un tas d'autres activés osef, whaou c'est sûr que ça va être révolutionnaire et ultra intéressant comme gameplay.

    Sinon on peut voir dans la vidéo de Julien au tout début, dans les locaux d'Insomniac, les journalistes ont joué sur la même TV que moi, une QD-OLED Sony Bravia 8ii, c'est la classe !
    magneto860 posted the 08/13/2026 at 06:54 PM
    Titre brutal à souhait : comme attendu donc. Merci mais non merci.
    walterwhite posted the 08/13/2026 at 06:57 PM
    jasonduval Cette bande de rats crevés toujours à se foutre à 4 pattes quand il s’agit de SONY.

    shao Super. Les conditions pour tester le jeu sont déjà propices à fermer les yeux sur les points facheux.

    D’ailleurs elle remonte à quand la dernière « masterclass » d’Insomniac ? À part Spiderman 2018 y’en a eu aucune depuis.
    zekk posted the 08/13/2026 at 07:04 PM
    skuldleif tu as aucune connaissance mec, t’es un des plus gros complotiste du jeu vidéo...
    kenpokan posted the 08/13/2026 at 07:05 PM
    JV.com, Julien.C pas étonnant du resultat…
    abookhouseboy posted the 08/13/2026 at 07:06 PM
    walterwhite je me faisais la même réflexion, Indomniac fait des jeux sympas mais j'ai pas le souvenir de la moindre Master Class de leur part.
    sussudio posted the 08/13/2026 at 07:06 PM
    Nique sa race le Chieze, sérieux...
    zoske posted the 08/13/2026 at 07:30 PM
    Tout ce bashing me fait ni chaud ni froid, ça sera day one en physique comme d'hab jusqu'en 2028
    perse9 posted the 08/13/2026 at 07:33 PM
    Julien chiez qui précise bien que sa video de gameplay est en 4K 60 FPS
    jenicris posted the 08/13/2026 at 07:36 PM
    skuldleif t'as jamais raison donc a partir de là
    shao posted the 08/13/2026 at 07:38 PM
    walterwhite
    Il était pas ouf le 2? (je l'ai pas encore fait)
    walterwhite posted the 08/13/2026 at 07:42 PM
    shao Moins bon que le 1er
    jasonduval posted the 08/13/2026 at 08:07 PM
    niflheim t'es pas un cousin de cyr toi?
    loganwolverine posted the 08/13/2026 at 08:14 PM
    Pas étonnant : Insomniac Games
    C'est super de ne pas se reposer sur ses lauriers en proposant un Spiderman sauce Wolverine, mais comprendre et s'adapter au personnage culte
    judgedredd posted the 08/13/2026 at 08:14 PM
    Sympa le Wolverine coloré et puis pourquoi faire la promotion de Julien Chieze? Djfab
    De mon côté, en Septembre, j'attends Fire emblem et Octobre Gears
    Il y a de quoi passé à côté
    shambala93 posted the 08/13/2026 at 09:15 PM
    Le peu des vidéos de gameplay j’ai l’impression que je me ferais chier manette en main. A l’inverse de spidey, la sensation de déplacement semblait ultra agréable, les possibilités interessantes. Là c’est du bourrinage en « arènes » ( à première vue).
    cyr posted the 08/13/2026 at 10:09 PM
    riddler pour certains c'est pas un problème, pour d'autre c'est boring.

    Le jeux si c'etais pas insomniac derrière aurait il mérité autant d'intention....
    vyse posted the 08/13/2026 at 10:11 PM
    jasonduval cherche pas lui il nous a sortie une de ces pepite de commentaire "suffit de voir la video sous I.A" et il te sort en argument d'autorité sans broncher, au calme
    ricky posted the 08/13/2026 at 10:43 PM
    Encore un titre putaclic de djfab, master class de quoi ! Arrête donc ta propagande pour ce jeu qui ne le mérite pas et encore moins pour Julien C... Navrant
    51love posted the 08/13/2026 at 11:20 PM
    ricky mais foutez lui la paix un peu

    Il a encore le droit de faire des articles pour parler des previews d'un JV qu'il attend non?

    même si certains, dont moi, sont pas spécialement intéressés par le titre..

    Pour en revenir au jeu, sans même parler des qualités/ défauts du titre, j'ai juste envie de faire ma langue de pute

    Car la presse qui a été invitée en Californie dans les locaux d Insomniac pour tester le jeu 2h, je sais pas si c'est si bon signe ou pas plutôt l'occasion de s'assurer qu'elle ne va pas cracher là où elle mange lors de la review

    Si vous invitez des partenaires, des clients chez vous, c'est bien que vous attendez un deal en retour, ou à minima de l'empathie et de la clémence po vorr boulot... Mais non on vous dit qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt entre la presse et les gros éditeurs

    Bref, je plaisante un peu ils font ça régulièrement, mais je me suis fait une idée, peut être a tort du jeu, et il semble avoir pris la direction opposée de ce qu'il aurait pu être pour m'intéresser mais il est encore trop tôt pour parler.

    niflheim
    Lui au moins on sait qu'il va être très bon contrairement à GTA VI qui sera sur-noté, sur-côté de ouf !


    C'est quand même sensationnel d'arriver à se surpasser année après année.. rarement vu autant de stupidité chez un fanboy, c'est chaud...

    On en reparlera à Noël, mais cette phrase devrai très mal vieillir


    Vu que Wolverine sera probablement un jeu sympathique, mais oubliable et oublié quelque semaines après sa sorti, consommé comme du JV fast food, qui ne devrait pas apporter grand chose en terme d'expérience donc dun côté..

    Et GTA6, un jeu qui devrait avoir une ambition jamais vu auparavant et redéfinir les standards des jeux AAA pendant une décennie... Hum..

    Dans les 2 cas, ce sont pas les jeux qui m'intéressent le plus m, je serai certainement bien plus sur Fire Emblem en cett fin d'année, mais demander à un fanboy de retirer ses oeillères c'est peine perdu... Même quelques semaines après s'être fait fisté une nouvelle fois par son entreprise chérie
    hatefield posted the 08/14/2026 at 08:05 AM
    Le gameplay fait vraiment très lent et daté.
    walterwhite posted the 08/14/2026 at 08:11 AM
    hatefield https://x.com/kaiser_drago/status/2088079859134140436?s=46&t=FkftiGWDaE4Gl0ddZujyGQ
    hatefield posted the 08/14/2026 at 08:19 AM
    walterwhite Excellent
    zekk posted the 08/14/2026 at 08:21 AM
    51love
    niflheim posted the 08/14/2026 at 08:22 AM
    vyse t'as déjà vu une IA faire de grosses erreurs ? sinon elle aurait mis une séquence de gameplay d'un flic en train de passer le karcher.

    L'IA a bien compris que c'était GTA, le simulator qui servira à former les futures racailles, on en a déjà pas assez comme ça en France, il en faut encore plus pour voler, dealer, insulter, tuer, mettre le feu aux forêts,....


    51love Et GTA6, un jeu qui devrait avoir une ambition jamais vu auparavant et redéfinir les standards des jeux AAA pendant une décennie... Hum..



    Mon Dieu ! incroyable d'être aussi hors-sol !

    Redéfinir le AAA, déjà tu sais qui c'est qui a osé dire ça dans l'industrie ?

    Anthony Newman, le co-game director de The Last of Us Part II

    https://wccftech.com/tlou2-game-director-boasts-that-naughty-dog-will-redefine-triple-a-this-year/

    Donc LE studio qu'on attend au tournant pour redéfinir le AAA, c'est clairement par Rockstar, qui culmine exactement à ce jour 452 GOTY contre 888 GOTY pour Naughty Dog, quasiment le double, en prenant en compte juste les 20 premiers jeux les plus récompensés ALL TIME

    https://backloggd.com/u/ViNiC/list/the-most-awarded-games-of-all-time/


    Et donc voilà pourquoi leurs jeux sont sur-côté :

    Par exemple Red Dead 2 : 97 metacritic mais seulement 22 victoires et 26 nominations c'est pas ouf !

    God of War 2018 : 94 metacritic et 38 victoires et 30 nominations

    Si tu parles technique, graphisme, c'est pareil, Rockstar est sur-côté

    Dans la même année en 2019, ils étaient tous deux nominés aux NAVGT Awards. Résultat : écrit noir sur blanc dans mes liens :

    Graphics, Technical et Lighting/Texturing c'est God of War 2018 qui a gagné. Même sur l'attention aux détails malgré ce que peuvent en penser les fanboys hors sols, perchés, aveugles comme toi

    C'est la même pour GTA V 17 victoires & 29 nominations c'est sur-côté, on est pas au niveau d'autres AAA.

    Et tu peux faire 768 millions de ventes, c'est pas ça qui fait la qualité d'un jeu. Quand vous l'aurez compris aussi.

    D'ailleurs toi tes références AAA de ces dernières années, c'est Cyberpunk 2077 et Black Myth Wukong mais regarde où ils se situent dans le classement, c'est minable !

    Même quelques semaines après s'être fait fisté une nouvelle fois par son entreprise chérie

    Excuse moi, mais je collectionne du physique et je ne revend plus rien depuis le 23 mars 2007. Si il faut que je fasse que du retro gaming à partir de 2028, ah mais pour moi il n'y a AUCUN PROBLEME, j'ai de quoi faire pendant des décennies avec mon backlog de dingue !

    C'est toi qui t'es fait fister TU N'ES PAS PROPRIETAIRE DE TES JEUX SUR STEAM

    Moi je possède mes jeux contrairement à toi, et qu'est ce que j'ai hâte qu'il y est une coupure mondiale des serveurs dans les années à venir à cause du réchauffement climatique, que ça vous serve de leçon ! ça va être magique, je vais bien rigoler !

    T'as raison, va jouer à Fire Emblem, ce jeu va faire chauffer le DLSSSS 4.5.3.6 et la 5080
    zekk posted the 08/14/2026 at 08:23 AM
    51love enfin de je dis , mais tu es repartis pour un tour
    vyse posted the 08/14/2026 at 08:51 AM
    niflheim putain t'es gratiné...un vrai gamekyen comme j'aime
    51love posted the 08/14/2026 at 09:16 AM
    niflheim je me suis arrêté a "t'es hors sol" si ça avait été n'importe qui d'autre sur gamekyo j'aurais lu la suite.. mais j'imagine que ça vole pas plus haut que niveau maternelle avec un ksos comme toi.

    Autant j'apprécie djfab et je respecte totalement qu'il soit hype par Wolverine (contrairement à d'autres d'où mon intervention du dessus) et on a déjà eu l'occasion de parler de nos points de sur ce titre dans le respect le plus total de l'avis de l'autre, même si je partage pas la même hype que lui, autant toi niflheim j'ai le mépris le plus profond pour ce que tu es sur ce site
    vers0 posted the 08/14/2026 at 09:32 AM
    51love si demain tu est invité a un diner de con tu sais qui emmener
    shao posted the 08/14/2026 at 09:38 AM
    walterwhite
    Ah OK, c'est toujours bon à savoir.
    schwarzie posted the 08/14/2026 at 09:43 AM
    On sait d'avance que la presse et les influenceurs seront dithyrambiques avec Wolverine, c'est une exclu PS.
    Perso, j'ai annulé ma préco, entre la vidéo de gameplay du SGF et la fin des disques chez PS, ça ne me donne pas du tout envie.
    51love posted the 08/14/2026 at 10:13 AM
    zekk vyse vers0
    tripy73 posted the 08/14/2026 at 11:39 AM
    Au delà des qualités et des défauts du jeu, perso j'accroche pas du tout, je remarque un pattern dans les textes/avis des previews, avec les mêmes éléments de langage qui sont cités, mais simplement reformulés.

    Ça me rappelle entre autres les tests de Dragon Age The Veilguard qui contenaient tous le terme "Un retour aux sources de Bioware" et quand on sait comment fonctionne les gros éditeurs avec les plaquettes résumant les points forts des jeux qu’ils remettent à la presse pour leur mâcher le travail, j’ai bien l'impression qu'ici aussi on ce retrouve devant la même chose...

    Bref la presse JV qui vend sont cul aux éditeurs comme d'habitude, qui ne veut surtout pas se mettre les gros acteurs de l'industrie au risque de ne plus avoir leurs petits privilèges :vomi:
    akinen posted the 08/14/2026 at 01:01 PM
    Pinaise les têtes de jean grey et mystique

    Même au ciné ils ont jamais osés. Sans compter Logan wish cousin d’Aloy.

    C’est pas cette preview qui me donnera envie
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