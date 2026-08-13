Les previews de Wolverine sont tombées, et elles sont très positives. C'est aussi l'occasion si vous le souhaitez d'en voir plus sur le jeu (vidéo de 22 minutes de gameplay de Julien C. par exemple).
D'après JV : "Insomniac Games est sur le point de délivrer une nouvelle master class, respectueuse du personnage, mais sachant s’émanciper des comics pour proposer une aventure originale. Le titre est brutal à souhait avec son système de combat savamment orchestré, rythmé de par sa structure linéaire et magnifique avec ses visuels réalistes/comics" Lien preview JV
D'après jeuxactu : "Marvel’s Wolverine m’a donc clairement rassuré sur plusieurs points. Insomniac Games ne s’est pas contenté de reprendre la formule Spider-Man : le studio a vraiment cherché à construire un gameplay qui corresponde à Logan [...]. Le choix d’une aventure plus linéaire permet également au studio de mieux maîtriser son rythme, avec une alternance entre combats, infiltration, exploration et séquences plus spectaculaires." "une chose est certaine : après ces deux heures, j’ai clairement envie d’en voir beaucoup plus". Lien preview jeuxactu
Il faut surtout l'acheter en physique !!
La presse a été invité où pour ce jeu ?
Ça sera un bon jeu, Insomniac n’a plus rien à prouver, mais la branlette va falloir arrêter. Le jeu sera torchable en un week-end et oublié 2 semaines après.
Pour ma part ça sera d’occasion parceque je chie sur SONY.
Dsl insomiac yora pas de day one avec votre jeu ca sera occaz et encore que ce héros cest osef total mais ils ont tellement fait un super taf avec spider man que je les vois mal sortir une daube
La presse a été invité où pour ce jeu ?
Apparemment oui. On le voit dans la preview de Maxime Chao. Cela dit, le jeu à l'air vraiment bon. Mais il est vrai que le terme "masterclass" semble un peu fort. lol
Il suffit de voir la vidéo de gameplay faite sous IA pour constater que son gameplay de racaille simulator life va être inintéressant, dans la même lignée que Red Dead 2 qui était ultra chiant à jouer et d'une lourdeur !
Parce que jouer la pupute ou faire du jet-ski, de la moto, frimer avec sa voiture de luxe ou en faisant des haltères sur la plage, ou tout un tas d'autres activés osef, whaou c'est sûr que ça va être révolutionnaire et ultra intéressant comme gameplay.
Sinon on peut voir dans la vidéo de Julien au tout début, dans les locaux d'Insomniac, les journalistes ont joué sur la même TV que moi, une QD-OLED Sony Bravia 8ii, c'est la classe !
shao Super. Les conditions pour tester le jeu sont déjà propices à fermer les yeux sur les points facheux.
D’ailleurs elle remonte à quand la dernière « masterclass » d’Insomniac ? À part Spiderman 2018 y’en a eu aucune depuis.
Il était pas ouf le 2? (je l'ai pas encore fait)
C'est super de ne pas se reposer sur ses lauriers en proposant un Spiderman sauce Wolverine, mais comprendre et s'adapter au personnage culte
De mon côté, en Septembre, j'attends Fire emblem et Octobre Gears
Il y a de quoi passé à côté
Le jeux si c'etais pas insomniac derrière aurait il mérité autant d'intention....
Il a encore le droit de faire des articles pour parler des previews d'un JV qu'il attend non?
même si certains, dont moi, sont pas spécialement intéressés par le titre..
Pour en revenir au jeu, sans même parler des qualités/ défauts du titre, j'ai juste envie de faire ma langue de pute
Car la presse qui a été invitée en Californie dans les locaux d Insomniac pour tester le jeu 2h, je sais pas si c'est si bon signe ou pas plutôt l'occasion de s'assurer qu'elle ne va pas cracher là où elle mange lors de la review
Si vous invitez des partenaires, des clients chez vous, c'est bien que vous attendez un deal en retour, ou à minima de l'empathie et de la clémence po vorr boulot... Mais non on vous dit qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt entre la presse et les gros éditeurs
Bref, je plaisante un peu ils font ça régulièrement, mais je me suis fait une idée, peut être a tort du jeu, et il semble avoir pris la direction opposée de ce qu'il aurait pu être pour m'intéresser mais il est encore trop tôt pour parler.
niflheim
C'est quand même sensationnel d'arriver à se surpasser année après année.. rarement vu autant de stupidité chez un fanboy, c'est chaud...
On en reparlera à Noël, mais cette phrase devrai très mal vieillir
Vu que Wolverine sera probablement un jeu sympathique, mais oubliable et oublié quelque semaines après sa sorti, consommé comme du JV fast food, qui ne devrait pas apporter grand chose en terme d'expérience donc dun côté..
Et GTA6, un jeu qui devrait avoir une ambition jamais vu auparavant et redéfinir les standards des jeux AAA pendant une décennie... Hum..
Dans les 2 cas, ce sont pas les jeux qui m'intéressent le plus m, je serai certainement bien plus sur Fire Emblem en cett fin d'année, mais demander à un fanboy de retirer ses oeillères c'est peine perdu... Même quelques semaines après s'être fait fisté une nouvelle fois par son entreprise chérie
L'IA a bien compris que c'était GTA, le simulator qui servira à former les futures racailles, on en a déjà pas assez comme ça en France, il en faut encore plus pour voler, dealer, insulter, tuer, mettre le feu aux forêts,....
51love Et GTA6, un jeu qui devrait avoir une ambition jamais vu auparavant et redéfinir les standards des jeux AAA pendant une décennie... Hum..
Mon Dieu ! incroyable d'être aussi hors-sol !
Redéfinir le AAA, déjà tu sais qui c'est qui a osé dire ça dans l'industrie ?
Anthony Newman, le co-game director de The Last of Us Part II
https://wccftech.com/tlou2-game-director-boasts-that-naughty-dog-will-redefine-triple-a-this-year/
Donc LE studio qu'on attend au tournant pour redéfinir le AAA, c'est clairement par Rockstar, qui culmine exactement à ce jour 452 GOTY contre 888 GOTY pour Naughty Dog, quasiment le double, en prenant en compte juste les 20 premiers jeux les plus récompensés ALL TIME
https://backloggd.com/u/ViNiC/list/the-most-awarded-games-of-all-time/
Et donc voilà pourquoi leurs jeux sont sur-côté :
Par exemple Red Dead 2 : 97 metacritic mais seulement 22 victoires et 26 nominations c'est pas ouf !
God of War 2018 : 94 metacritic et 38 victoires et 30 nominations
Si tu parles technique, graphisme, c'est pareil, Rockstar est sur-côté
Dans la même année en 2019, ils étaient tous deux nominés aux NAVGT Awards. Résultat : écrit noir sur blanc dans mes liens :
Graphics, Technical et Lighting/Texturing c'est God of War 2018 qui a gagné. Même sur l'attention aux détails malgré ce que peuvent en penser les fanboys hors sols, perchés, aveugles comme toi
C'est la même pour GTA V 17 victoires & 29 nominations c'est sur-côté, on est pas au niveau d'autres AAA.
Et tu peux faire 768 millions de ventes, c'est pas ça qui fait la qualité d'un jeu. Quand vous l'aurez compris aussi.
D'ailleurs toi tes références AAA de ces dernières années, c'est Cyberpunk 2077 et Black Myth Wukong mais regarde où ils se situent dans le classement, c'est minable !
Même quelques semaines après s'être fait fisté une nouvelle fois par son entreprise chérie
Excuse moi, mais je collectionne du physique et je ne revend plus rien depuis le 23 mars 2007. Si il faut que je fasse que du retro gaming à partir de 2028, ah mais pour moi il n'y a AUCUN PROBLEME, j'ai de quoi faire pendant des décennies avec mon backlog de dingue !
C'est toi qui t'es fait fister TU N'ES PAS PROPRIETAIRE DE TES JEUX SUR STEAM
Moi je possède mes jeux contrairement à toi, et qu'est ce que j'ai hâte qu'il y est une coupure mondiale des serveurs dans les années à venir à cause du réchauffement climatique, que ça vous serve de leçon ! ça va être magique, je vais bien rigoler !
T'as raison, va jouer à Fire Emblem, ce jeu va faire chauffer le DLSSSS 4.5.3.6 et la 5080
Autant j'apprécie djfab et je respecte totalement qu'il soit hype par Wolverine (contrairement à d'autres d'où mon intervention du dessus) et on a déjà eu l'occasion de parler de nos points de sur ce titre dans le respect le plus total de l'avis de l'autre, même si je partage pas la même hype que lui, autant toi niflheim j'ai le mépris le plus profond pour ce que tu es sur ce site
Ah OK, c'est toujours bon à savoir.
Perso, j'ai annulé ma préco, entre la vidéo de gameplay du SGF et la fin des disques chez PS, ça ne me donne pas du tout envie.
Ça me rappelle entre autres les tests de Dragon Age The Veilguard qui contenaient tous le terme "Un retour aux sources de Bioware" et quand on sait comment fonctionne les gros éditeurs avec les plaquettes résumant les points forts des jeux qu’ils remettent à la presse pour leur mâcher le travail, j’ai bien l'impression qu'ici aussi on ce retrouve devant la même chose...
Bref la presse JV qui vend sont cul aux éditeurs comme d'habitude, qui ne veut surtout pas se mettre les gros acteurs de l'industrie au risque de ne plus avoir leurs petits privilèges :vomi:
Même au ciné ils ont jamais osés. Sans compter Logan wish cousin d’Aloy.
C’est pas cette preview qui me donnera envie