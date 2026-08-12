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Mario Kart 8 Deluxe
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name : Mario Kart 8 Deluxe
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
multiplayer : oui
european release date : 04/28/2017
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aeris201
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aeris201 > blog
La Nintendo Switch devient la console ayant le plus de jeux vendus (1.56 milliard)


Avant de depasser prochainement la PS2 en devenant la console la plus vendue ever, la Nintendo Switch devient la console qui a vendu le plus de jeux dans l'histoire des jeux vidéo avec plus de 1,56 milliard ! Dépassant le précédant record de la PS2.

La vie de la console est loin d'etre finie car la Switch continue a recevoir de nouveaux jeux, ses jeux continuent a se vendre et elle arrive dans de nouveaux marchés, donc ce chiffre est amené a augmenter

https://x.com/ThaleZOliver/status/2087496502419570748?s=20
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    posted the 08/12/2026 at 07:43 PM by aeris201
    comments (29)
    loganwolverine posted the 08/12/2026 at 07:47 PM
    Bravo Console mais tu n'égaleras jamais les ventes PC
    jofe posted the 08/12/2026 at 07:51 PM
    Prochain communiqué de Sony: "alors en fait y a 2,36 milliards de jeux vendus sur PS2, trust"
    aeris201 posted the 08/12/2026 at 07:56 PM
    D'ailleurs, merci Tomodachi Life avec ses 7,94 millions de ventes en deux mois (du 16 avril au 30 juin 2026)

    9 ans apres la sortie de la console, c'est toujours bon a prendre
    fdestroyer posted the 08/12/2026 at 08:07 PM
    C'est vrai que la génération Switch est loin d'être terminée en plus. Y'a plein de jeux indés qui restent plébicité sur cette console, même si logiquement elle ne recevra plus de grosses productions.
    aeris201 posted the 08/12/2026 at 08:12 PM
    fdestroyer Petite précision quand meme : ce chiffre de 1.56 milliard inclus uniquement les jeux disponible a la fois en physique et démat.

    Les jeux uniquement disponible en démat ne sont pas comptabilisés.
    fdestroyer posted the 08/12/2026 at 08:18 PM
    aeris201 D'accord, bon, la PS2 à donc tout de même plus de jeux dans la nature donc, et ça risque pas d'être dépassé de si tôt, même si c'est impossible d'avoir les chiffres physiques pures de la Switch.
    aeris201 posted the 08/12/2026 at 08:38 PM
    fdestroyer Par exemple les ventes d’ Hollow Knight Silksong ne sont pas comptabilisé dans les 1.56 milliard mais ils le seront lorsque sa version physique sera dispo. A ce moment la ses ventes demat et physique seront ajouté a ce chiffre.
    cyr posted the 08/12/2026 at 08:38 PM
    aeris201 c'est sérieux ce chiffre? Je croyais que les tiers ne vendent pas sur console Nintendo.
    A moins que nintendo a vendu 1,2 milliards de jeux a lui tous seul.
    Alors la switch a aucun intérêt de battre le nouveau total fake de la ps2, car comme ça elle a de facto le meilleur ratio ever.
    aeris201 posted the 08/12/2026 at 08:42 PM
    cyr C'est un chiffre officiel : https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/hard_soft/index.html

    donc tout ce qu'il y a de plus serieux
    zekk posted the 08/12/2026 at 10:10 PM
    cyr C’est sur Switch 2 où le début a été compliqué pour les tiers, mais en même temps quand tu proposes de bêtes rééditions sans te fouler, c’est normal
    hyoga57 posted the 08/12/2026 at 10:17 PM
    Heureusement qu’il y a le démat.

    En physique only, la PS2 ne sera jamais battue.
    51love posted the 08/12/2026 at 11:03 PM
    cyr Nintendo vend à lui seul environ 80% du volume de jeu sur son écosystème, donc environ 1 milliard sur Switch a priori...

    Les mecs se font des couilles en or, et quand on voit l'ambition de 90% de leurs jeux, ça fait mal au cul... Ils pourraient faire tellement plus.

    zekk oui pas faux, façon vu le prix élevé de la console bcp de sont contentés du jeu système seller, dans un premier temps, qui n'est autre que Mario Kart.

    Les jeux tiers, c'est du "plus" sur console Nintendo jusqu'à maintenant, donc les ventes devraient suivre sur la durée.
    aeris201 posted the 08/12/2026 at 11:17 PM
    1.56 milliard de jeux vendus sur un parc de 156 millions de Switch, ca fait un ratio pile poil de 10 jeux par console

    Mais comme je l'ai dis, les jeux dispo uniquement en démat ne sont pas inclus, dommage. Si c'etait le cas on est surement bien au dela des 2 milliards de jeux vendu
    aeris201 posted the 08/13/2026 at 12:03 AM
    cyr Alors la switch a aucun intérêt de battre le nouveau total fake de la ps2, car comme ça elle a de facto le meilleur ratio ever.

    Je me rejouis de voir que le record de la console la plus vendue et le record de la console qui a vendu le plus de jeux ne seront plus detenus par un constructeur pingre qui veut tuer le marché physique coute que coute. Pour l’histoire du jv ca aurait été vraiment la loose

    Mais heureusement l’histoire en aura décidé autrement et a un timing parfait

    C’est au moment ou Sony annonce sa fin du physique qu’il perd son record de la console ayant vendu le plus de jeux et la Switch va a coup sur depasser la PS2 avant janvier 2028. La symbolique est cruelle pour Sony
    jasonduval posted the 08/13/2026 at 06:45 AM
    Ils en peuvent plus les gosses,heureusement que cette console de casu passent devant en 2026 ou le taux de joueur a complètement EXPLOSÉ, y'a deux fois plus de console dans un foyer que en 2000 achetez vous un cerveau et une culture.

    Puis la switch quoi la console du casual par excellence on parle pas de la saturn la

    La ps2 restera INDETRONABLE dans le l'histoire et le cœur des joueurs,on va pas refaire la liste des jeux de la console hein sinon on a pas fini.
    evasnake posted the 08/13/2026 at 08:19 AM
    En voyant cette liste, les consoles qui ont des excellents ratios sont donc :
    -la PS4
    -la XBOX 360
    -la PS3

    Les très mauvais ratios sont :
    -la Game Boy
    -la DS
    -la PSP
    -la 3DS

    La Switch a donc un ratio très average.
    syoshu posted the 08/13/2026 at 08:55 AM
    jasonduval niveau console casual la Switch n'est pas vraiment au sommet... Y a pas plus casual que la Wii et PS2, qui sont les reines à ce niveau (avec la DS en portable)
    zekk posted the 08/13/2026 at 09:20 AM
    syoshu Elle est du même niveau... voir plus que la ps2
    jasonduval posted the 08/13/2026 at 10:45 AM
    syoshu je t'invite a aller te renseigner sur le public JV entre 2000 et 2020
    La part de seniors et de public féminin qui a complètement explosé et et qui est arrivé via la wii.

    On était la a l'époque et ce public n'était clairement PAS présent sur ps2bet qui représente désormais une énorme part.
    jasonduval posted the 08/13/2026 at 10:46 AM
    Car cest CA qu'on appelle casual gamers de base cest de gens qui joué jamais au jv
    nyseko posted the 08/13/2026 at 11:22 AM
    jasonduval Mais il n'y avait ni smartphone ni tablette en 2000.
    nyseko posted the 08/13/2026 at 11:27 AM
    evasnake
    Rang Console / Plateforme Nombre moyen de jeux par console
    1 PlayStation 4 (PS4) 12,11
    2 Xbox 360 (X360) 11,75
    3 PlayStation 3 (PS3) 11,43
    4 Xbox (XB) 11,01
    5 Nintendo Switch (NS) 9,97
    6 PlayStation 2 (PS2) 9,61
    7 PlayStation (PS) 9,39
    8 Nintendo Wii (Wii) 9,07
    9 NES 8,08
    10 Super Nintendo (SNES) 7,72
    11 Nintendo DS (DS) 6,16
    12 Nintendo 3DS (3DS) 5,17
    13 Game Boy Advance (GBA) 4,63
    14 Game Boy (GB) 4,22
    15 PlayStation Portable (PSP) 4,10
    evasnake posted the 08/13/2026 at 12:02 PM
    nyseko Ah merci, on peut donc aussi rajouter la 1e xbox dans la catégorie des gros vendeurs, et la GBA dans la catégore pas ouf!
    aeris201 posted the 08/13/2026 at 12:16 PM
    nyseko Agréablement surpris par le ratio de la Wii

    9 jeux par console, pas mal pour une console soit disant casu et qui n'a pas eu un soutien tiers extraordinaire
    piratees posted the 08/13/2026 at 04:29 PM
    finalement puce sur switch et PS2 ça empêche pas la vente des jeux voir même plus que la PS4 et difficile a hacké
    cidkageno posted the 08/13/2026 at 05:14 PM
    jasonduval La premiere console casu ça reste la ps1avec les Adibou et compagnie et le lecteur cd audio.
    Et la concurrence actuelle est bien plus feroce qu'a l'époque. Et non il ne se vend pas plus de consoles maintenant qu'a l'epoque de la ps2 ou de la wii ds.
    Du coup on en conclus quoi ?
    jasonduval posted the 08/13/2026 at 06:35 PM
    cidkageno oui ta raison la switch est une console plus gamer que la ps2 cest ca que tu veux entendre ca sert a rien de discuter sur ce site en carton refaites l'histoire si vous voulez allez bye
    elicetheworld posted the 08/13/2026 at 08:13 PM
    C'est pas simplement la console qui a le plus gros ratio de jeu ever, c'est la console la plus vendue de tous les temps. Je veux pas entendre des 160 millions de PS2. Dernier recensement officiel en 2006 155 millions c'est pas 20 ans plus tard tu me commences à me sortir des millions qui sort de du chapeau de mon cul. Prendre en considération les paroles d'un PDG MiTo et incompétent comme Jim Ryan franchement, seul les pro s peuvent donner de la crédibilité à ce genre de commentaire. Nintendo pour être très bien dire qu'ils ont vendu 199 millions de DS, mais franchement qui les prendra en considération... Personne c'est pareil pour Sony leur fiche officiel c'est de la merde moi je veux des preuves concrets il y en a pas, donc la switch et la console la plus vendue de tous les temps (fermez-la je vous écoute même pas )
    cidkageno posted the 08/13/2026 at 09:02 PM
    jasonduval Bonne soirée bro
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