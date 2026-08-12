Avant de depasser prochainement la PS2 en devenant la console la plus vendue ever, la Nintendo Switch devient la console qui a vendu le plus de jeux dans l'histoire des jeux vidéo avec plus de 1,56 milliard ! Dépassant le précédant record de la PS2.La vie de la console est loin d'etre finie car la Switch continue a recevoir de nouveaux jeux, ses jeux continuent a se vendre et elle arrive dans de nouveaux marchés, donc ce chiffre est amené a augmenter