Avant de depasser prochainement la PS2 en devenant la console la plus vendue ever, la Nintendo Switch devient la console qui a vendu le plus de jeux dans l'histoire des jeux vidéo avec plus de 1,56 milliard ! Dépassant le précédant record de la PS2.
La vie de la console est loin d'etre finie car la Switch continue a recevoir de nouveaux jeux, ses jeux continuent a se vendre et elle arrive dans de nouveaux marchés, donc ce chiffre est amené a augmenter
9 ans apres la sortie de la console, c'est toujours bon a prendre
Les jeux uniquement disponible en démat ne sont pas comptabilisés.
A moins que nintendo a vendu 1,2 milliards de jeux a lui tous seul.
Alors la switch a aucun intérêt de battre le nouveau total fake de la ps2, car comme ça elle a de facto le meilleur ratio ever.
donc tout ce qu'il y a de plus serieux
En physique only, la PS2 ne sera jamais battue.
Les mecs se font des couilles en or, et quand on voit l'ambition de 90% de leurs jeux, ça fait mal au cul... Ils pourraient faire tellement plus.
zekk oui pas faux, façon vu le prix élevé de la console bcp de sont contentés du jeu système seller, dans un premier temps, qui n'est autre que Mario Kart.
Les jeux tiers, c'est du "plus" sur console Nintendo jusqu'à maintenant, donc les ventes devraient suivre sur la durée.
Mais comme je l'ai dis, les jeux dispo uniquement en démat ne sont pas inclus, dommage. Si c'etait le cas on est surement bien au dela des 2 milliards de jeux vendu
Je me rejouis de voir que le record de la console la plus vendue et le record de la console qui a vendu le plus de jeux ne seront plus detenus par un constructeur pingre qui veut tuer le marché physique coute que coute. Pour l’histoire du jv ca aurait été vraiment la loose
Mais heureusement l’histoire en aura décidé autrement et a un timing parfait
C’est au moment ou Sony annonce sa fin du physique qu’il perd son record de la console ayant vendu le plus de jeux et la Switch va a coup sur depasser la PS2 avant janvier 2028. La symbolique est cruelle pour Sony
Puis la switch quoi la console du casual par excellence on parle pas de la saturn la
La ps2 restera INDETRONABLE dans le l'histoire et le cœur des joueurs,on va pas refaire la liste des jeux de la console hein sinon on a pas fini.
-la PS4
-la XBOX 360
-la PS3
Les très mauvais ratios sont :
-la Game Boy
-la DS
-la PSP
-la 3DS
La Switch a donc un ratio très average.
La part de seniors et de public féminin qui a complètement explosé et et qui est arrivé via la wii.
On était la a l'époque et ce public n'était clairement PAS présent sur ps2bet qui représente désormais une énorme part.
Rang Console / Plateforme Nombre moyen de jeux par console
1 PlayStation 4 (PS4) 12,11
2 Xbox 360 (X360) 11,75
3 PlayStation 3 (PS3) 11,43
4 Xbox (XB) 11,01
5 Nintendo Switch (NS) 9,97
6 PlayStation 2 (PS2) 9,61
7 PlayStation (PS) 9,39
8 Nintendo Wii (Wii) 9,07
9 NES 8,08
10 Super Nintendo (SNES) 7,72
11 Nintendo DS (DS) 6,16
12 Nintendo 3DS (3DS) 5,17
13 Game Boy Advance (GBA) 4,63
14 Game Boy (GB) 4,22
15 PlayStation Portable (PSP) 4,10
9 jeux par console, pas mal pour une console soit disant casu et qui n'a pas eu un soutien tiers extraordinaire
Et la concurrence actuelle est bien plus feroce qu'a l'époque. Et non il ne se vend pas plus de consoles maintenant qu'a l'epoque de la ps2 ou de la wii ds.
Du coup on en conclus quoi ?