Bonjour à toutes et à tous,
Un blog pour celles et ceux qui comme moi et ma famille, avons du abandonner notre foyer cette nuit sans savoir si on pourra y retourner.
Courage à toutes et tous et merci aux pompiers qui se battent pour sauver nos maisons.
N'hésitez pas à poster des news et à en parler......
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posted the 07/25/2026 at 09:12 AM by zboubi480
Beaucoup se rendent difficilement compte en ne suivant pas une chaîne d'informations, et sur les réseaux sociaux, on remarque que tout cela est dilué au milieu de trucs sans intérêt (là où une Coupe du Monde, c'est le sujet des infos aux influenceurs, impossible de passer à coté).
J'ai vu des images, c'est parfois la définition même de l'enfer...
La carte dont je me sers pour suivre les incendies...