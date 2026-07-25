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zboubi480 > blog
Blog "Incendies de Gironde" news et évacués
Bonjour à toutes et à tous,

Un blog pour celles et ceux qui comme moi et ma famille, avons du abandonner notre foyer cette nuit sans savoir si on pourra y retourner.

Courage à toutes et tous et merci aux pompiers qui se battent pour sauver nos maisons.

N'hésitez pas à poster des news et à en parler......
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    aerithlazyqueen
    posted the 07/25/2026 at 09:12 AM by zboubi480
    comments (13)
    zboubi480 posted the 07/25/2026 at 09:13 AM
    141 000 évacuations depuis mercredi
    shanks posted the 07/25/2026 at 09:17 AM
    Bah putain, force à toi.

    Beaucoup se rendent difficilement compte en ne suivant pas une chaîne d'informations, et sur les réseaux sociaux, on remarque que tout cela est dilué au milieu de trucs sans intérêt (là où une Coupe du Monde, c'est le sujet des infos aux influenceurs, impossible de passer à coté).

    J'ai vu des images, c'est parfois la définition même de l'enfer...
    negan posted the 07/25/2026 at 09:17 AM
    Putain force
    zboubi480 posted the 07/25/2026 at 09:21 AM
    shanks c’est catastrophique.......mais bon on croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de décès et un minimum d'habitations détruites. Mais cest clair que c'est une situation unique et assez terrifiante. C'est pour cela que jai fait un blog car ca peut aider d'en parler.....
    shinz0 posted the 07/25/2026 at 09:22 AM
    Force à toi, bon courage
    zboubi480 posted the 07/25/2026 at 09:22 AM
    https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/?fbclid=IwY2xjawTOm9lleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF2cWxZaXFLU2J3Y2xmNzdJc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHq_oWOSKTx7-tpYc_cXpOA2RDUfFG5OjtJ84AL2qyyIfQByBwcmu2g26_DM4_aem_UcGH2IZ8DeLNxu7YfYuLxQ#d:today;l:fires_all,street;@-0.11,44.98,9.46z

    La carte dont je me sers pour suivre les incendies...
    zboubi480 posted the 07/25/2026 at 09:23 AM
    negan shinz0 merci beaucoup
    djfab posted the 07/25/2026 at 09:29 AM
    Courage à toi et à tous ceux qui sont concernés.
    zboubi480 posted the 07/25/2026 at 09:37 AM
    djfab merci
    walterwhite posted the 07/25/2026 at 09:38 AM
    Courage !
    kidicarus posted the 07/25/2026 at 09:38 AM
    Courage à vous.
    aerithlazyqueen posted the 07/25/2026 at 09:41 AM
    Courage c'est terrible quand se genre de chose arrive
    22 posted the 07/25/2026 at 09:41 AM
    Courage super zboubi480
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