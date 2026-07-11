profile
sussudio
6
Likes
Likers
sussudio
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 48
visites since opening : 97424
sussudio > blog
J'ai rebranché ma OGXbox...
En ce moment pour déstresser je me fait pas mal de jeux de course et sur la OGXbox, forcément dans le genre, il y avait du lourd:

- Moto GP 1/2/3
- Burnout 1/2/3/4
- Forza Motorsport
- Project Gotham Racing

Et les Rallisport Challenge

Ces jeux sont sortis il y a respectivement 24 ans et 22 ans, incroyable de voir à quel point ils ont bien vieillis.




J'aime beaucoup cette console car outre les souvenirs (XBMC, CoinOps, les nombreuses consoles vendues sur gamekyo ), c'est une sorte de capsule temporelle de la première moitié des années 2000 avec des jeux multi-supports dans leurs meilleures versions (480p, 720p des fois, 16:9, Dolby 5.1 in-game), des exclusivités fortes dont certains jamais portés et très mal émulés et surtout des jeux sortis sur PC mais qui sont injouables de nos jours et dont la version Xbox reste la meilleure manière d'en profiter.

Bizarrement, j'ai pas cet affect avec la Xbox 360 car la plupart des jeux sont sortis sur PC et sont jouables de nos jours et la scène hack était pas vraiment flamboyante.

Sinon j'ai branché ma OGXbox avec un adaptateur HDMI sur mon 50 pouces Sharp, franchement je vois rien de choquant visuellement avec le 480p et le 16:9 en natif sur la console. je crois que c'est la console de la gen 128 Bits qui résiste le mieux au temps car la Gamecube/Wii, impossible d'y jouer sir je passe pas par une Wii U (elle upscale en 1080p) et la PS2 est une abomination (trop peu de jeux en 480p, mode GSM instable sur bon nombre de jeux) donc je joue exclusivement sur PCSX2 pour le coup.

Par contre l'émulation de la OGXbox via CXBX...no comment, une horreur sans nom, qu'ils abandonnent vu la charge CPU/GPU et les minables performances.
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    escobar, arrrghl, momotaros, 22
    posted the 07/11/2026 at 03:11 PM by sussudio
    comments (24)
    vyse posted the 07/11/2026 at 03:17 PM
    Ouii on se revendait énormément de jeux et de console a l'époque de newtechnix ahah
    onimusha posted the 07/11/2026 at 03:18 PM
    ninja gaiden black et panzer dragoon orta
    escobar posted the 07/11/2026 at 03:23 PM
    Je l'ai toujours celle que tu m'as vendu quand on s'est fait rdv a la gare du midi a Bruxelles il y a plus de 17 ou 18 ans
    onimusha posted the 07/11/2026 at 03:25 PM
    Une news qui pourrait en interesser...

    https://www.notebookcheck.net/Microsoft-loses-lawsuit-after-blocking-hacked-Xbox-account-with-digital-games.1339855.0.html
    grundbeld posted the 07/11/2026 at 03:41 PM
    Techniquement elle envoyait du lourd mais le catalogue était trop faible par rapport à la PS2 notamment. Pas assez de jeux japonais. Et elle est sortie trop tard sur la génération.

    Par contre parfois je trouve que certains d’entre vous, vous êtes des petites natures. Je rejoue encore à mes jeux OG PS2 sans le moindre problème, sur cathodique. En vrai, parler « d’abomination » c’est quand même pas un peu exagéré ? Surtout si c’est pour jouer sur un simulacre à la place qui ne pourra jamais retranscrire l’authenticité d’une expérience d’époque, qu’un passionné devrait normalement rechercher avant la copie émulatrice.
    keiku posted the 07/11/2026 at 04:00 PM
    beaucoup de vieux jeux sont exceptionnel surtout que c'était encore l'age d'or des consoles a cette époque
    cyr posted the 07/11/2026 at 04:13 PM
    Rallumé ma wii u, rallumer ma wii u....faut que je le fasse. Pour pas que elle meurt.

    Et faut aussi que je me connecte a mon compte psn sur la ps4 , pour remettre a 0 le compte a rebours de 3 ans d'inactivité......
    ravyxxs posted the 07/11/2026 at 04:19 PM
    En ce moment pour déstresser j

    C'est bien

    La rétro c'est lourd, ça te montre vraiment la passion d'antan oui ou non ?
    momotaros posted the 07/11/2026 at 04:44 PM
    À mes yeux, tu seras toujours relié à cette console, je me souviens encore de quand je te l'ai acheté.

    Une fois hackée,cette console est au top
    jaune posted the 07/11/2026 at 04:44 PM
    J'ai toujours la custom que tu m'avais vendue mais elle deconne je suis dégoûté
    sussudio posted the 07/11/2026 at 04:59 PM
    grundbeld Sur écran modernes je précise.
    arrrghl posted the 07/11/2026 at 05:02 PM
    je t'avais pris un Xbox d'ailleurs ! elle fonctionne tjr, j'ai joué à rallysport challenge aussi récemment, quel super jeu !
    fdestroyer posted the 07/11/2026 at 05:03 PM
    Rejoué ce week end sur House Of The Dead 3. Tu branches, tu fous le DVD, tu joue.

    Je vous le dit, les consoles de cette génération vont devenir de plus en plus recherchés : le jeux n'ont pas vraiment vieilli et sont finalement assez proche de ce qui a suivi, avec moins de pixels et des textures plus basiques certes, mais le plaisir est bel et bien là
    sussudio posted the 07/11/2026 at 05:06 PM
    ravyxxs Il y avait plus de simplicité dans les jeux d’antan, moins de micro-transactions, moins de quêtes fedex, moins de "on veut te garder coûte que coûte devant l'écran), c'était un monde moins hyper connecté, les jeux sortaient finalisés sur disque (donc ça me fait rire les propos des pro-physiques avec les jeux en version béta sur disque ). Je suis même allé jusqu'à relancer V-Rally 2 sur Duckstation, franchement certains jeux PS1 passent très bien avec les améliorations graphiques.

    Et là j'ai fait découvrir Panzer Dragoon Remake et Saga à mon fils, Hyper Duel, Astal, Night Striker S, Bug!, Radiant Silvergun et pas mal de pépites Saturn.

    fdestroyer Je pense également, surtout que les consoles physiques sont encore à bon prix, que les émulateurs sont matures et que le gaming risque de couter de plus en plus cher, ça m'étonnerais pas que d'ici quelques années on assiste à un revival de ces machines.
    piratees posted the 07/11/2026 at 05:13 PM
    cyr c'est pareil chez XBOX 2ans et paf il peuvent l'effacer
    fiveagainstone posted the 07/11/2026 at 05:26 PM
    Pareil, je joue pas mal en retro en ce moment.

    La période 128 bits déboite.
    En plus la xbox OG c'est un peu la Dreamcast 2 avec Crazy Taxi 3, HOTD 3, Outrun 2, Spikout, Shenmue, Panzer Dragoon, Jet Set Radio Future.

    Et oui, PGR et Rallysport ça déchire.
    fdestroyer posted the 07/11/2026 at 05:34 PM
    fiveagainstone J'ajouterai d'ailleurs DOA 3, même si c'est pas SEGA directement, DOA 2 c'était une tuerie synonyme de Dreamcast, en tout cas avant qu'il débarque ailleurs.
    fiveagainstone posted the 07/11/2026 at 05:38 PM
    fdestroyer Au lancement en plus, c'était une claque.
    D'ailleurs même le DOA 3DS est pas mal du tout.
    gamerdome posted the 07/11/2026 at 05:54 PM
    OutRun 2006 explose toute ta liste de jeux de course
    sussudio posted the 07/11/2026 at 06:15 PM
    fiveagainstone Exact, le feeling Dreamcast avec en plus des jeux restés exclusifs jouent beaucoup dans le fit que j'en garde toujours une de côté. juste JSRF et PDO, punaise encore aujourd'hui artistiquement ça envoie du lourd, les dernières flammes du Sega d'antan avant la fusion avec Sammy.

    Pour les PGR, j'aimerai bien me reprendre une Xbox 360 juste pour le 3 et le 4 d'ailleurs.

    arrrghl

    fiveagainstone Je trouve que le DOA3 (2001) est encore impressionnant même aujourd'hui. 60fps, 480p, 16:9, il me déboîte encore la mâchoire perso.

    gamerdome Le crime de pas l'avoir inclus, évidemment Outrun 2/2 SP (le SP ajoute des circuits de Scud Race) et 2006

    momotaros Je me souviens, déjà à l'époque pour les jeux From Software, j'ai bonne mémoire.

    cyr idem. J'en ai encore une en boîte, mieux vaut que je la branche (un mal de chien à faire fonctionner la wiimote sur PC).
    greggy posted the 07/11/2026 at 06:24 PM
    gamerdome Il n'y a toujours pas mieux que OutRun 2 et OutRun 2006 actuellement
    gamerdome posted the 07/11/2026 at 06:29 PM
    sussudio greggy 20 ans et y'a pas mieux... Si Sega pouvait nous faire un OutRun 2026
    ravyxxs posted the 07/11/2026 at 07:31 PM
    gamerdome OutRun 2006 explose toute ta liste de jeux de course

    Bon y a Burnout 3 quand même hein mais oui 2006 une claque
    j'adorais SSX Tricky et SSX 3 aussi !

    fdestroyer fiveagainstone SEGA à l'époque détestait Sony comme pas possible, du coup ils ont offert une tonne d'exclusivité à Microsoft, et temporaire, puis au fil du temps ils ont vu qui dominait vraiment le marché et ont dû s'adapter. Il était plus question de favoritisme, mais de survie, en tant que tier à présent...

    sussudio momotaros Les gars, je le dirais jamais assez, notre génération est en or !! Que ce soit le club dorothée, la musique, le début d'internet, windows xp,téléphone portable pliable, iphone, les consoles de la NES,SNES,MEGADRIVE à maintenant...on a vu l'une des générations les plus fournis en invention...
    momotaros posted the 07/11/2026 at 08:07 PM
    ravyxxs mais tellement

    On a vu disparaitre, les vidéos club, le minitel, les cassettes vidéos, les baladeurs CD, les MP3, les tattoo et là, on va assister à la mort du jeuxvidéo physique
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo