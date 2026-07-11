En ce moment pour déstresser je me fait pas mal de jeux de course et sur la OGXbox, forcément dans le genre, il y avait du lourd:- Moto GP 1/2/3- Burnout 1/2/3/4- Forza Motorsport- Project Gotham RacingEt les Rallisport ChallengeCes jeux sont sortis il y a respectivement 24 ans et 22 ans, incroyable de voir à quel point ils ont bien vieillis.J'aime beaucoup cette console car outre les souvenirs (XBMC, CoinOps, les nombreuses consoles vendues sur gamekyo), c'est une sorte de capsule temporelle de la première moitié des années 2000 avec des jeux multi-supports dans leurs meilleures versions (480p, 720p des fois, 16:9, Dolby 5.1 in-game), des exclusivités fortes dont certains jamais portés et très mal émulés et surtout des jeux sortis sur PC mais qui sont injouables de nos jours et dont la version Xbox reste la meilleure manière d'en profiter.Bizarrement, j'ai pas cet affect avec la Xbox 360 car la plupart des jeux sont sortis sur PC et sont jouables de nos jours et la scène hack était pas vraiment flamboyante.Sinon j'ai branché ma OGXbox avec un adaptateur HDMI sur mon 50 pouces Sharp, franchement je vois rien de choquant visuellement avec le 480p et le 16:9 en natif sur la console. je crois que c'est la console de la gen 128 Bits qui résiste le mieux au temps car la Gamecube/Wii, impossible d'y jouer sir je passe pas par une Wii U (elle upscale en 1080p) et la PS2 est une abomination (trop peu de jeux en 480p, mode GSM instable sur bon nombre de jeux) donc je joue exclusivement sur PCSX2 pour le coup.Par contre l'émulation de la OGXbox via CXBX...no comment, une horreur sans nom, qu'ils abandonnent vu la charge CPU/GPU et les minables performances.