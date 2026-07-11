En ce moment pour déstresser je me fait pas mal de jeux de course et sur la OGXbox, forcément dans le genre, il y avait du lourd:
- Moto GP 1/2/3
- Burnout 1/2/3/4
- Forza Motorsport
- Project Gotham Racing
Et les Rallisport Challenge
Ces jeux sont sortis il y a respectivement 24 ans et 22 ans, incroyable de voir à quel point ils ont bien vieillis.
J'aime beaucoup cette console car outre les souvenirs (XBMC, CoinOps, les nombreuses consoles vendues sur gamekyo ), c'est une sorte de capsule temporelle de la première moitié des années 2000 avec des jeux multi-supports dans leurs meilleures versions (480p, 720p des fois, 16:9, Dolby 5.1 in-game), des exclusivités fortes dont certains jamais portés et très mal émulés et surtout des jeux sortis sur PC mais qui sont injouables de nos jours et dont la version Xbox reste la meilleure manière d'en profiter.
Bizarrement, j'ai pas cet affect avec la Xbox 360 car la plupart des jeux sont sortis sur PC et sont jouables de nos jours et la scène hack était pas vraiment flamboyante.
Sinon j'ai branché ma OGXbox avec un adaptateur HDMI sur mon 50 pouces Sharp, franchement je vois rien de choquant visuellement avec le 480p et le 16:9 en natif sur la console. je crois que c'est la console de la gen 128 Bits qui résiste le mieux au temps car la Gamecube/Wii, impossible d'y jouer sir je passe pas par une Wii U (elle upscale en 1080p) et la PS2 est une abomination (trop peu de jeux en 480p, mode GSM instable sur bon nombre de jeux) donc je joue exclusivement sur PCSX2 pour le coup.
Par contre l'émulation de la OGXbox via CXBX...no comment, une horreur sans nom, qu'ils abandonnent vu la charge CPU/GPU et les minables performances.
https://www.notebookcheck.net/Microsoft-loses-lawsuit-after-blocking-hacked-Xbox-account-with-digital-games.1339855.0.html
Par contre parfois je trouve que certains d’entre vous, vous êtes des petites natures. Je rejoue encore à mes jeux OG PS2 sans le moindre problème, sur cathodique. En vrai, parler « d’abomination » c’est quand même pas un peu exagéré ? Surtout si c’est pour jouer sur un simulacre à la place qui ne pourra jamais retranscrire l’authenticité d’une expérience d’époque, qu’un passionné devrait normalement rechercher avant la copie émulatrice.
Et faut aussi que je me connecte a mon compte psn sur la ps4 , pour remettre a 0 le compte a rebours de 3 ans d'inactivité......
C'est bien
La rétro c'est lourd, ça te montre vraiment la passion d'antan oui ou non ?
Une fois hackée,cette console est au top
Je vous le dit, les consoles de cette génération vont devenir de plus en plus recherchés : le jeux n'ont pas vraiment vieilli et sont finalement assez proche de ce qui a suivi, avec moins de pixels et des textures plus basiques certes, mais le plaisir est bel et bien là
Et là j'ai fait découvrir Panzer Dragoon Remake et Saga à mon fils, Hyper Duel, Astal, Night Striker S, Bug!, Radiant Silvergun et pas mal de pépites Saturn.
fdestroyer Je pense également, surtout que les consoles physiques sont encore à bon prix, que les émulateurs sont matures et que le gaming risque de couter de plus en plus cher, ça m'étonnerais pas que d'ici quelques années on assiste à un revival de ces machines.
La période 128 bits déboite.
En plus la xbox OG c'est un peu la Dreamcast 2 avec Crazy Taxi 3, HOTD 3, Outrun 2, Spikout, Shenmue, Panzer Dragoon, Jet Set Radio Future.
Et oui, PGR et Rallysport ça déchire.
D'ailleurs même le DOA 3DS est pas mal du tout.
Pour les PGR, j'aimerai bien me reprendre une Xbox 360 juste pour le 3 et le 4 d'ailleurs.
arrrghl
fiveagainstone Je trouve que le DOA3 (2001) est encore impressionnant même aujourd'hui. 60fps, 480p, 16:9, il me déboîte encore la mâchoire perso.
gamerdome Le crime de pas l'avoir inclus, évidemment Outrun 2/2 SP (le SP ajoute des circuits de Scud Race) et 2006
momotaros Je me souviens, déjà à l'époque pour les jeux From Software, j'ai bonne mémoire.
cyr idem. J'en ai encore une en boîte, mieux vaut que je la branche (un mal de chien à faire fonctionner la wiimote sur PC).
Bon y a Burnout 3 quand même hein mais oui 2006 une claque
j'adorais SSX Tricky et SSX 3 aussi !
fdestroyer fiveagainstone SEGA à l'époque détestait Sony comme pas possible, du coup ils ont offert une tonne d'exclusivité à Microsoft, et temporaire, puis au fil du temps ils ont vu qui dominait vraiment le marché et ont dû s'adapter. Il était plus question de favoritisme, mais de survie, en tant que tier à présent...
sussudio momotaros Les gars, je le dirais jamais assez, notre génération est en or !! Que ce soit le club dorothée, la musique, le début d'internet, windows xp,téléphone portable pliable, iphone, les consoles de la NES,SNES,MEGADRIVE à maintenant...on a vu l'une des générations les plus fournis en invention...
On a vu disparaitre, les vidéos club, le minitel, les cassettes vidéos, les baladeurs CD, les MP3, les tattoo et là, on va assister à la mort du jeuxvidéo physique