Les licenciements massifs survenus cette semaine chez Xbox auront un « effet significatif et en chaîne » sur le développement de The Elder Scrolls 6 chez Bethesda, ont confié plusieurs employés du studio à nos confrères américains d'IGN.Sous couvert d'anonymat afin de protéger leur carrière, des employés actuels et anciens nous confient que les licenciements survenus dans différents sites de Bethesda Game Studios ont touché plus de 50 personnes, dont des membres clés et très performants travaillant d'arrache-pied sur la suite très attendue de Skyrim. Selon eux, cette situation a sapé le moral des équipes, accru le risque de surmenage et renforcé la probabilité d'un nouveau report de la date de sortie, déjà lointaine.Un employé a rapporté avoir entendu dire que des collègues de ZeniMax Online Studios (ZOS), le studio de The Elder Scrolls Online, allaient désormais combler les postes vacants au sein de l'équipe de développement de The Elder Scrolls 6. Cependant, les modalités de cette intégration restent floues, car les annonces publiques de licenciements montrent que ZOS a lui-même procédé à d'importantes réductions d'effectifs, avec 212 employés licenciés. D'autres équipes du groupe ZeniMax ont également été durement touchées. Game Developer a rapporté que 136 des 185 employés à temps plein d'id Software ont été licenciés. En dehors de Bethesda, Jason Schreier de Bloomberg a indiqué qu'Obsidian Entertainment avait licencié un quart de ses effectifs. Le studio travaille désormais sur un nouveau jeu Fallout , avec le soutien de Bethesda, semble-t-il.