Selon des employés de Bethesda, The Elder Scrolls 6 est en grande difficulté en raison des licenciements chez Xbox : crainte de retards, de surcharge de travail et de remplacement de talents majeurs.
Les licenciements massifs survenus cette semaine chez Xbox auront un « effet significatif et en chaîne » sur le développement de The Elder Scrolls 6 chez Bethesda, ont confié plusieurs employés du studio à nos confrères américains d'IGN.
Sous couvert d'anonymat afin de protéger leur carrière, des employés actuels et anciens nous confient que les licenciements survenus dans différents sites de Bethesda Game Studios ont touché plus de 50 personnes, dont des membres clés et très performants travaillant d'arrache-pied sur la suite très attendue de Skyrim. Selon eux, cette situation a sapé le moral des équipes, accru le risque de surmenage et renforcé la probabilité d'un nouveau report de la date de sortie, déjà lointaine.
« Leur départ aura un impact considérable et en cascade sur le jeu et le moral du studio », a déclaré un employé de Bethesda à IGN. « Toutes les disciplines sont touchées : programmeurs, artistes et concepteurs », a ajouté un autre. « Une personne présente dans l’entreprise depuis Morrowind a été licenciée. »
« Nous craignons d'être remplacés par une main-d'œuvre moins chère, embauchée, ou d'embaucher des remplaçants qui devront être formés (nos outils sont nos propres développements, les autres développeurs ne savent pas comment ils fonctionnent), ce qui entraîne davantage de retards, et nous oblige alors à travailler d'arrache-pied pour rattraper le retard », a déclaré un développeur de Bethesda à IGN.
« Nous étions tous très enthousiastes à propos de TES 6 et cela a eu un effet dévastateur sur le moral des troupes », a déclaré un autre employé. « Nous étions déjà sous pression et nous craignons que cela ne retarde la sortie du jeu (même si, à notre connaissance, aucune date de sortie définitive n'avait encore été fixée). »
« On dirait que l'entreprise cherche à compenser la perte de talents en faisant appel à des prestataires externes », a déclaré un employé, faisant référence à une situation similaire au sein du département assurance qualité du studio, « décimé », où le travail auparavant effectué par les employés internes est désormais assuré par du personnel étranger de la société d'externalisation Keywords. « J'ai entendu dire par des collègues qu'on leur demande déjà de former les nouveaux sous-traitants. Je n'imagine pas comment ils vont continuer à mettre à jour Fallout 76 sans faire appel à un studio externe. »
Un employé a rapporté avoir entendu dire que des collègues de ZeniMax Online Studios (ZOS), le studio de The Elder Scrolls Online, allaient désormais combler les postes vacants au sein de l'équipe de développement de The Elder Scrolls 6. Cependant, les modalités de cette intégration restent floues, car les annonces publiques de licenciements montrent que ZOS a lui-même procédé à d'importantes réductions d'effectifs, avec 212 employés licenciés. D'autres équipes du groupe ZeniMax ont également été durement touchées. Game Developer a rapporté que 136 des 185 employés à temps plein d'id Software ont été licenciés. En dehors de Bethesda, Jason Schreier de Bloomberg a indiqué qu'Obsidian Entertainment avait licencié un quart de ses effectifs. Le studio travaille désormais sur un nouveau jeu Fallout , avec le soutien de Bethesda, semble-t-il.
« Je pense que la menace de licenciements continuera de planer sur nous jusqu'à ce que nous nous organisions en syndicat », a déclaré un employé de Bethesda. Un autre a indiqué que les employés « rescapés » avaient été assurés d'être épargnés par les 1 600 prochains licenciements prévus par Sharma cette année. Toutefois, l'inquiétude demeure quant à la possibilité que ce ne soit pas la fin des projets de réduction d'effectifs chez Xbox.
« On a assuré aux "survivants" qu'ils étaient à l'abri des 1 600 prochains, mais ce n'est pas vraiment rassurant », a déclaré un employé licencié. « Même si c'est vrai, qui nous dit que 1 600 autres ne seront pas ajoutés l'année prochaine ? Cela nous a fait prendre conscience, de façon glaçante, que chez Xbox, on ne prend pas sa retraite une fois son travail terminé. Votre temps s'arrête dès que vous démissionnez ou que vous êtes licencié, c'est tout. »
Je ne sais pas s’il faut vraiment s’en plaindre, quand 8 ans après l’annonce d'un jeu on n’a toujours pas la moindre image à se mettre sous la dent.
Quand leurs nouveaux jeux seront encore moins rentables malgré les réductions d'effectifs ils pourront fermer la boutique...
Espérons cependant que de nouveaux studios se créeront avec des investisseurs moins gourmands.
En mode ils allaient dire le contraire après des licenciements xD
Mais il se vendra comme des petits pains qu'il sorte demain ou dans 5 ans et ca Microsoft en est conscient.
Facile de taper sur Microsoft mais entre la politisation des devs, des jeux moyens, des annonces de jeux trop en avance, des reboot dans le développement et des salaires astronomiques, ça ne pouvait pas durer éternellement. Les éditeurs sont responsables, mais les développeurs également, c’est toute la chaîne de production qui est à revoir !
Encore un projet rondement mené
Va te donner à fond dans ce genre d'ambiance...
Mais c’était un exemple ! C’est toute l’industrie qui deconne sur des jeux qui ont du mal à se vendre ! Comment peut-on croire que tout est sain quand tu as 300/400/500 personnes très bien payés pendant 6/7/8 ans avec des échecs commerciaux potentiels !
C’est plus possible !
Y’a un problème d’efficacité, d’inertie et de choix qui ne vont pas !
Dans les first party Microsoft, y’a pas eu de chef d’œuvre depuis des années !
On peut pointer les éditeurs m’enfin, faut regarder aussi les développeurs.
A un moment faut prendre des risques. Sans faire n'importe quoi pour autant.
Ils n’ont rien, je pense qu’ils n’ont pas les compétences pour faire cela.
C’est comme rêver d’un super jeu de bioware, les développeurs des années 2000 sont certainement partis. Et quand je vois certains développeurs sur X, je me marre…