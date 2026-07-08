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rocan
> blog
[Nintendo] Abonnés au NSO : livraison gratuite sur le Nintendo Store à partir d'aujourd'hui
Nintendo vient d'annoncer pour les abonnés
Nintendo Switch Online
que la livraison sur le
Nintendo Store
était maintenant
gratuite pour les commandes supérieures à 1€
. Cela démarre à partir d'aujourd'hui.
Nintendo
-
https://www.nintendo.com/fr-fr/Assistance/Achats-et-abonnements/Nintendo-Store-Livraison-3057871.html
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aeris201
,
oreillesal
posted the 07/08/2026 at 10:46 AM by
rocan
comments (
11
)
suzukube
posted
the 07/08/2026 at 10:51 AM
Nintendo ce sont vraiment les rois du physique et de la com. Quand Sony annonce la mort des disques physiques, Nintendo lui annonce envoi gratuit objets physiques c'est dingue
Ça fonctionne pour les DromCom ?
ouroboros4
posted
the 07/08/2026 at 10:56 AM
suzukube
Sur la boutique de Sony ça fait longtemps que la livraison est gratuite pour les abonnées aux PSN
giru
posted
the 07/08/2026 at 10:58 AM
Depuis la Switch 2, je commande tous les jeux Nintendo directement sur leur store. La console elle-même aussi d'ailleurs. Ca arrive toujours le jour J et c'est toujours bien emballé.
aeris201
posted
the 07/08/2026 at 11:02 AM
giru
Pareil
Mon bundle Switch 2 + Mario Kart World je l'ai commandé sur le store je l'ai recu le jour J, avec un bel emballage soigné soit dit en passant
yogfei
posted
the 07/08/2026 at 11:17 AM
ouroboros4
Peut etre mais bientot ils n'auront plus rien à livrer...
ouroboros4
posted
the 07/08/2026 at 11:19 AM
yogfei
Des consoles et des accessoires
gasmok2
posted
the 07/08/2026 at 12:01 PM
Questions débile, il y a des avantages à prendre les consoles sur les stores des fabricants?
Je prends toujours soit en boutique soit en ligne
rocan
posted
the 07/08/2026 at 01:51 PM
gasmok2
Une certitude peut être plus élevée que ta console arrive le jour J ?
gasmok2
posted
the 07/08/2026 at 02:18 PM
rocan
C'est bien possible, j'en sais rien.
J'ai jamais acheté une console le jour de son lancement....a part préco la NeoGeo AES+
judebox
posted
the 07/08/2026 at 02:26 PM
suzukube
Depuis la Switch 2 je trouve la com de Nintendo déplorable, et le "physique" en a quand même pris un coup avec les GKC
forte
posted
the 07/08/2026 at 06:12 PM
T'as oublié de précisé que les commandes à moins de 1€ passent à 5.99 au lieu de 2.99.
"Comment ca moins de 1€ ?"
Et oui, quand tu choppes des goodies avec les points Platine, tu payes 2.99. Là, ca sera 5.99. Rien n'est gratos chez big N ! C'est fourbe !
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Ça fonctionne pour les DromCom ?
Mon bundle Switch 2 + Mario Kart World je l'ai commandé sur le store je l'ai recu le jour J, avec un bel emballage soigné soit dit en passant
Je prends toujours soit en boutique soit en ligne
C'est bien possible, j'en sais rien.
J'ai jamais acheté une console le jour de son lancement....a part préco la NeoGeo AES+
"Comment ca moins de 1€ ?"
Et oui, quand tu choppes des goodies avec les points Platine, tu payes 2.99. Là, ca sera 5.99. Rien n'est gratos chez big N ! C'est fourbe !