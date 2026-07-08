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[Nintendo] Abonnés au NSO : livraison gratuite sur le Nintendo Store à partir d'aujourd'hui


Nintendo vient d'annoncer pour les abonnés Nintendo Switch Online que la livraison sur le Nintendo Store était maintenant gratuite pour les commandes supérieures à 1€. Cela démarre à partir d'aujourd'hui.
Nintendo - https://www.nintendo.com/fr-fr/Assistance/Achats-et-abonnements/Nintendo-Store-Livraison-3057871.html
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    aeris201, oreillesal
    posted the 07/08/2026 at 10:46 AM by rocan
    comments (11)
    suzukube posted the 07/08/2026 at 10:51 AM
    Nintendo ce sont vraiment les rois du physique et de la com. Quand Sony annonce la mort des disques physiques, Nintendo lui annonce envoi gratuit objets physiques c'est dingue

    Ça fonctionne pour les DromCom ?
    ouroboros4 posted the 07/08/2026 at 10:56 AM
    suzukube Sur la boutique de Sony ça fait longtemps que la livraison est gratuite pour les abonnées aux PSN
    giru posted the 07/08/2026 at 10:58 AM
    Depuis la Switch 2, je commande tous les jeux Nintendo directement sur leur store. La console elle-même aussi d'ailleurs. Ca arrive toujours le jour J et c'est toujours bien emballé.
    aeris201 posted the 07/08/2026 at 11:02 AM
    giru Pareil

    Mon bundle Switch 2 + Mario Kart World je l'ai commandé sur le store je l'ai recu le jour J, avec un bel emballage soigné soit dit en passant
    yogfei posted the 07/08/2026 at 11:17 AM
    ouroboros4 Peut etre mais bientot ils n'auront plus rien à livrer...
    ouroboros4 posted the 07/08/2026 at 11:19 AM
    yogfei Des consoles et des accessoires
    gasmok2 posted the 07/08/2026 at 12:01 PM
    Questions débile, il y a des avantages à prendre les consoles sur les stores des fabricants?
    Je prends toujours soit en boutique soit en ligne
    rocan posted the 07/08/2026 at 01:51 PM
    gasmok2 Une certitude peut être plus élevée que ta console arrive le jour J ?
    gasmok2 posted the 07/08/2026 at 02:18 PM
    rocan
    C'est bien possible, j'en sais rien.
    J'ai jamais acheté une console le jour de son lancement....a part préco la NeoGeo AES+
    judebox posted the 07/08/2026 at 02:26 PM
    suzukube Depuis la Switch 2 je trouve la com de Nintendo déplorable, et le "physique" en a quand même pris un coup avec les GKC
    forte posted the 07/08/2026 at 06:12 PM
    T'as oublié de précisé que les commandes à moins de 1€ passent à 5.99 au lieu de 2.99.

    "Comment ca moins de 1€ ?"

    Et oui, quand tu choppes des goodies avec les points Platine, tu payes 2.99. Là, ca sera 5.99. Rien n'est gratos chez big N ! C'est fourbe !
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