Le PDG de Pearl Abyss a évoqué le fait qu’une version Switch 2 de Crimson Desert est toujours a l'etude
- Gameplay de base actuellement possible sur Switch 2
- Nécessite encore une optimisation et une vérification technique
- Difficile de confirmer un calendrier de sortie
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posted the 07/07/2026 at 09:31 PM by aeris201
Je suis curieux de voir comment pourrais rendre ce crimson désert , mais uniquement pour la science, je trouve le jeu d’une laideur (pearl) abyssale
sandman : Et kiffant avec ça. Dommage que l'histoire soit aussi mal racontée. Parce que c'est quand même un sacré bon jeu
Au risque d'avoir des résultats bien trop crade type cronos
Il est jolie, y'a quelques envolée technique assez dinguo (à la limite du too much même, la forêt près de Pororin c'est un tel festival de particules que t'y vois que dalle) mais le moteur 3D est beaucoup trop dépendant des technos gourmandes pour qu'il soit à la hauteur sans tout ces artifices). Sans le RR y'a du bruit sur toutes les textures et tout les reflets, ça donne une rendu pas très propre.
Le WE dernier j'ai relancer The Division, je me suis surpris à le trouver plus propre par moment que Crimson, alors qu'il a 10 piges.