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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : PC
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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aeris201
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aeris201 > blog
[Switch 2] Crimson Desert pas confirmé mais presque
Le PDG de Pearl Abyss a évoqué le fait qu’une version Switch 2 de Crimson Desert est toujours a l'etude

- Gameplay de base actuellement possible sur Switch 2
- Nécessite encore une optimisation et une vérification technique
- Difficile de confirmer un calendrier de sortie

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    link49
    posted the 07/07/2026 at 09:31 PM by aeris201
    comments (15)
    jeanouillz posted the 07/07/2026 at 09:42 PM
    GKC assurément
    aeris201 posted the 07/07/2026 at 09:44 PM
    jeanouillz Bah oui, comme sur les autres supports
    jasonduval posted the 07/07/2026 at 09:47 PM
    metroidvania posted the 07/07/2026 at 10:10 PM
    Incroyable cette console portable
    altendorf posted the 07/07/2026 at 10:16 PM
    Version flou HD alors
    vieuxconsoleux posted the 07/07/2026 at 10:17 PM
    Je suis en train de faire FF7 rebirth et oui, cette console est incroyable! Je m’attendais pas à ce qu’il tourne aussi bien c’est impressionnant.
    Je suis curieux de voir comment pourrais rendre ce crimson désert , mais uniquement pour la science, je trouve le jeu d’une laideur (pearl) abyssale
    losz posted the 07/07/2026 at 10:44 PM
    J'imagine pas le carnage...
    sandman posted the 07/08/2026 at 12:06 AM
    vieuxconsoleux pour le plus beau jeu actuel, et de très loin, faut avoir un sacré problème pour dire que le jeu est laid.
    kujiraldine posted the 07/08/2026 at 01:39 AM
    altendorf losz : Vous savez, il y a une vraie demande sur le support portable pour ce jeu. Il suffit de voir toutes les vidéos du jeu "tournant" sur Steam Deck et consort. Ça rame de ouf et c'est bien moche mais certains joueurs s'accrochent. Si Pearl Abyss peut sortir une version acceptable du jeu sur S2, ce serait toujours ça de pris ... pour lui.

    sandman : Et kiffant avec ça. Dommage que l'histoire soit aussi mal racontée. Parce que c'est quand même un sacré bon jeu
    cyr posted the 07/08/2026 at 05:13 AM
    losz altendorf faut vous mettre a jour. Ou changer de disque.
    rocan posted the 07/08/2026 at 07:26 AM
    Comment tourne la version Series S ?
    legato posted the 07/08/2026 at 08:41 AM
    Bof l'expérience pour les gros jeux est quand même dégradé sur la Switch 2 peut être vaudrait mieux éviter de tirer sur la corde pour les développeurs qui ne maîtrise pas bien encore les contraintes du hardware,
    Au risque d'avoir des résultats bien trop crade type cronos
    altendorf posted the 07/08/2026 at 10:37 AM
    cyr Rohhhh
    elicetheworld posted the 07/08/2026 at 03:51 PM
    vieuxconsoleux ça devrait être proche d'une version Xbox séries s
    naoshige11 posted the 07/08/2026 at 04:24 PM
    sandman tu parle de Crimson ? Parce que plus beau jeu actuel, non carrément pas. Ou alors si, si t'as une config PC qui te permet de jouer à l'aise avec le ray reconstruction mais sinon, y'a d'autres jeux qui techniquement lui refont le fion en profondeur.

    Il est jolie, y'a quelques envolée technique assez dinguo (à la limite du too much même, la forêt près de Pororin c'est un tel festival de particules que t'y vois que dalle) mais le moteur 3D est beaucoup trop dépendant des technos gourmandes pour qu'il soit à la hauteur sans tout ces artifices). Sans le RR y'a du bruit sur toutes les textures et tout les reflets, ça donne une rendu pas très propre.

    Le WE dernier j'ai relancer The Division, je me suis surpris à le trouver plus propre par moment que Crimson, alors qu'il a 10 piges.
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