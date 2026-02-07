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newtechnix > blog
Xbox un petit point des studios
Merci de corriger les erreurs et/ou rajouts à faire

Xbox Game Studios
The Coalition
Compulsion Games
Double Fine Productions
inXile Entertainment
Mojang Studios
Ninja Theory
Obsidian Entertainment
Playground Games
Rare
Turn 10 Studios
Undead Labs
World's Edge
Halo Studios (ex-343 Industries )

Bethesda Softworks / ZeniMax
Arkane Studios
Bethesda Game Studios
id Software
MachineGames
ZeniMax Online Studios
Roundhouse Studios

Activision
Infinity Ward
Treyarch
Sledgehammer Games
Raven Software
Beenox
High Moon Studios
Demonware
Solid State Studios
Shanghai Studio

Blizzard Entertainment
Blizzard Entertainment ( Les équipes de développement internes de Blizzard travaillent notamment sur les séries Warcraft, Diablo, Overwatch, StarCraft et Hearthstone)

King
King (créateur de Candy Crush)



Résumé des destructions suite aux bombardements de Poutine:

The Initiative (fermé en 2025 lors de la restructuration)
343i qui a été restructuré en Halo Studios
Turn 10 Studios (perte de 50% des effectifs et rôle de support dev)

en cours de fermeture:
Xbox:
Double Fine Productions
Compulsion Games
Undead Labs
Ninja Theory

Bethesda Softworks / ZeniMax
Tango Gameworks (revendu en 2024, n'appartient plus à Xbox)
Alpha Dog Games (fermé en 2024)
Arkane Austin (fermé 2024)

rumeur fermeture:
Arkane Lyon
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    posted the 07/02/2026 at 03:12 PM by newtechnix
    comments (10)
    neptonic posted the 07/02/2026 at 03:22 PM
    Turn10 a perdu 50% des effectifs lors de la vague de 2025, ils sont relégué en tant que studio support pour Playground (FH).
    newtechnix posted the 07/02/2026 at 03:24 PM
    neptonic ils ont fusionné donc avec playground?
    riddler posted the 07/02/2026 at 03:27 PM
    Même en dégageant 10 studios il y a de la marge
    skuldleif posted the 07/02/2026 at 03:29 PM
    newtechnix obsidian est safe
    https://bsky.app/profile/jasonschreier.bsky.social/post/3mpoabmnoek2s
    taiko posted the 07/02/2026 at 03:34 PM
    riddler non car c'est une grosse partie des xbox games studios. Ça reste les plus intéressant en dehors de call of, minecraft, candy crush.
    rogeraf posted the 07/02/2026 at 03:36 PM
    70 milliards + 12 je crois pour casser ensuite ses acquisitions. Bravo Microsoft, c'est des bons !
    keiku posted the 07/02/2026 at 03:42 PM
    si ont doit prendre les licenciements chez microsoft avant 2026

    Jul 3, 2025 Rare LTD. Unknown
    Jul 2, 2025 Zenimax Online 164
    Jul 2, 2025 King 200
    Jul 2, 2025 Xbox Unknown
    Jul 2, 2025 Sledgehammer Games Unknown
    Jul 2, 2025 Raven Software Unknown
    Jul 2, 2025 High Moon Studios Unknown
    Jul 2, 2025 Halo Studio Unknown
    Jul 2, 2025 Blizzard Entertainment 100
    Jul 2, 2025 The Initiative 50
    Jul 2, 2025 Turn10 Studios 70
    Jul 2, 2025 Bethesda Softworks Unknown
    Jan 14, 2025 Microsoft Gaming Unknown
    Sep 12, 2024 Xbox/Activision 650
    May 28, 2024 ZeniMax Unknown
    May 7, 2024 Tango GameWorks 150
    May 7, 2024 Alpha Dog Games 25
    May 7, 2024 Arkane Austin 60
    May 7, 2024 Bethesda Softworks Unknown
    Apr 23, 2024 Bethesda France 15
    Jan 25, 2024 Activision Blizzard 1,900
    newtechnix posted the 07/02/2026 at 03:44 PM
    keiku riddler En gros cela donne la sensation qu'ils ont divisé la taille de l'empire Xbox par 2.

    skuldleif

    rogeraf effectivement des milliards ont été jetés par la fenêtre, on assiste à une restrutuction de crise en fait.
    neptonic posted the 07/02/2026 at 03:45 PM
    newtechnix Non pas fusionner juste désossé. En gros MS a arreter le développement des jeux forza motorsport et a mis les 50% restants des effectifs en support pour les jeux de playground
    ravyxxs posted the 07/02/2026 at 03:45 PM
    skuldleif Prochain titre, ils floppent, ça saute, à moins qu'ils fassent un New Vegas ou Fallout, peut être la raison de la décision de Microsoft...les autres sur TES et eux sur du Fallout.
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