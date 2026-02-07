Merci de corriger les erreurs et/ou rajouts à faire
Xbox Game Studios
The Coalition
Compulsion Games
Double Fine Productions
inXile Entertainment
Mojang Studios
Ninja Theory
Obsidian Entertainment
Playground Games
Rare
Turn 10 Studios
Undead Labs
World's Edge
Halo Studios (ex-343 Industries )
Bethesda Softworks / ZeniMax
Arkane Studios
Bethesda Game Studios
id Software
MachineGames
ZeniMax Online Studios
Roundhouse Studios
Activision
Infinity Ward
Treyarch
Sledgehammer Games
Raven Software
Beenox
High Moon Studios
Demonware
Solid State Studios
Shanghai Studio
Blizzard Entertainment
Blizzard Entertainment ( Les équipes de développement internes de Blizzard travaillent notamment sur les séries Warcraft, Diablo, Overwatch, StarCraft et Hearthstone)
King
King (créateur de Candy Crush)
Résumé des destructions suite aux bombardements de Poutine:
The Initiative (fermé en 2025 lors de la restructuration)
343i qui a été restructuré en Halo Studios
Turn 10 Studios (perte de 50% des effectifs et rôle de support dev)
en cours de fermeture:
Xbox:
Double Fine Productions
Compulsion Games
Undead Labs
Ninja Theory
Bethesda Softworks / ZeniMax
Tango Gameworks (revendu en 2024, n'appartient plus à Xbox)
Alpha Dog Games (fermé en 2024)
Arkane Austin (fermé 2024)
rumeur fermeture:
Arkane Lyon
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posted the 07/02/2026 at 03:12 PM by newtechnix
https://bsky.app/profile/jasonschreier.bsky.social/post/3mpoabmnoek2s
Jul 3, 2025 Rare LTD. Unknown
Jul 2, 2025 Zenimax Online 164
Jul 2, 2025 King 200
Jul 2, 2025 Xbox Unknown
Jul 2, 2025 Sledgehammer Games Unknown
Jul 2, 2025 Raven Software Unknown
Jul 2, 2025 High Moon Studios Unknown
Jul 2, 2025 Halo Studio Unknown
Jul 2, 2025 Blizzard Entertainment 100
Jul 2, 2025 The Initiative 50
Jul 2, 2025 Turn10 Studios 70
Jul 2, 2025 Bethesda Softworks Unknown
Jan 14, 2025 Microsoft Gaming Unknown
Sep 12, 2024 Xbox/Activision 650
May 28, 2024 ZeniMax Unknown
May 7, 2024 Tango GameWorks 150
May 7, 2024 Alpha Dog Games 25
May 7, 2024 Arkane Austin 60
May 7, 2024 Bethesda Softworks Unknown
Apr 23, 2024 Bethesda France 15
Jan 25, 2024 Activision Blizzard 1,900
skuldleif
rogeraf effectivement des milliards ont été jetés par la fenêtre, on assiste à une restrutuction de crise en fait.