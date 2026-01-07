Avec les annonces récentes, je me rend compte que je suis de plus en plus en décalage avec la current gen.



Je le répète souvent ici mais je n'ai jamais acheté de DLC ni mis un seul centime dans les microtransactions, ni ne suis un joueur multi en ligne.



Je n'evisageais déjà pas d'acheter la PS6 avant toutes les annonces de la fin du physique car déjà la gen PS5 n'est pas très intéressante.

La Switch 2, je pense que je ne l'achèterai pas car il est hors de question de payer des key cards. Alors oui, y a les jeux maison qui sont dans la cartouche mais ce ne sera pas suffisant car on a compris aussi qu'ils veulent faire du tout démat à terme. Les codes dans la boîte sont déjà un grand foutage de gueule...



Les seuls jeux démat que j'ai acheté sont sur Gog car ils ont la meilleure politique. Je n'ai pas de compte Steam et j'en aurai pas à l'avenir.



Mais des gens comme moi, y en a quasiment plus. On va se concentrer sur le backlog et le rétro.

Si Sony ou T2 ont pris ces décisions, c'est parce qu'ils sont totalement gagnants avec la fin du marché de l'occasion pour les jeux a partir de 2028 et même dès maintenant pour T2. Les gens ont l'habitude de consommer sur le store démat donc on est en parti complice.



J'avoue que je pensais que cette décision, qui allait venir tôt ou tard, viendrait après ou pendant la gen PS6...



A voir si Sony maintiendra cette décision si la colère est suffisamment importante chez les joueurs.



J'imagine que Conkerax a déjà réagi lol