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Supergirl déjà dans les cordes
Je me tate pour aller le voir mais seulement par ce que la fête du cinéma offre des places pas cher... il sera inetressant de voir comment s'est comporté Supergirl en France compte tenu de la fête du cinéma.

Parce qu'au USA, le départ est assez mauvais pour l'instant... Supergirl (38 millions de recette) faisant l'exploit de faire une première semaine moins bonne que le film de bouffon The Marvels (41.6 millions de recette).

La critique US l'a complétement écharpé... perso le trailer m'a fait directement pensé à une repompe grossière des Gardiens de la Galaxie.

Après un premier Superman qui aura été moyen en terme de résultat... il semblerait que Warner et Gunn arrive beaucoup trop tard pour (re)lancer un DCU...

Enfin je pense aussi simplement qu'il n'y avait pas de demande pour un film Supergirl tout simplement donc l'idée était mauvaise dès le départ.
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    posted the 06/30/2026 at 09:06 PM by newtechnix
    comments (10)
    micheljackson posted the 06/30/2026 at 09:08 PM
    Supergirl se fait défoncer par Citizen Vigilante
    mizuki posted the 06/30/2026 at 09:12 PM
    Idée mauvaise, promo catastrophique, pour Supergirl comme pour Flash ils auraient dû s'en tenir aux séries du "Arrowverse"
    skuldleif posted the 06/30/2026 at 09:16 PM
    je vais aussi le voir demain je pense

    cela dit j'ai vu obsession dimanche je te le conseil si tu l'a pas vu
    magneto860 posted the 06/30/2026 at 09:25 PM
    J'ai choisi Toy Story 5 pour ma part, sortie familiale.

    Je m'attendais à quelque chose de mauvais (pas aimé le 4) et au final c'était mieux que ce que je pensais.
    icebergbrulant posted the 06/30/2026 at 09:25 PM
    Par contre Spiderman le 29 juillet, ça va battre des records
    Sony, cette année, va pouvoir compter les billets avec ce film et GTA 6
    magneto860 posted the 06/30/2026 at 09:28 PM
    On l'a vu avec Black Window ou Captain Marvel, cartonner avec un film de super héroïne c'est compliqué, même quand l'actrice est canon.

    Alors quand l'actrice fait junkie, et rebelle, j'imagine que c'est encore plus compliqué.

    Pour moi Supergirl c'est Mélissa Benoist (de la série CW).
    marchand2sable posted the 06/30/2026 at 09:53 PM
    Ils auraient dû faire un film sur le chien, ça aurait peut-être plus rapporté, parce que là c'est la catastrophe.
    adamjensen posted the 06/30/2026 at 09:57 PM
    3 Trailers merdique, une super girl en mode clocharde poivrote, en plus d’être moche, avec un chien insupportable, et un scenario minable.

    What could possibly go wrong.
    ouken posted the 06/30/2026 at 10:13 PM
    Normal ..
    22 posted the 06/30/2026 at 10:15 PM
    Flop ne veut pas dire mauvais film. Tous ce ceux que je connais, même sur le web ne disent que du bien du film.

    Mais comme dit newtechnix personne n'a demandé un film sur Supergirl, elle est même moins célèbre que les méchants de Superman. Les bons retours m'ont convaincu mais je ne vais me presser de le regardé.

    Je crois juste que ces crétins de la Warner ont cru surfé sur "la mode féministe".

    magneto860 ce "type" de film ne cesse de flopé alors pourquoi ce forcing ? c'est ça la vrai question.
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