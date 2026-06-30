Je me tate pour aller le voir mais seulement par ce que la fête du cinéma offre des places pas cher... il sera inetressant de voir comment s'est comporté Supergirl en France compte tenu de la fête du cinéma.



Parce qu'au USA, le départ est assez mauvais pour l'instant... Supergirl (38 millions de recette) faisant l'exploit de faire une première semaine moins bonne que le film de bouffon The Marvels (41.6 millions de recette).



La critique US l'a complétement écharpé... perso le trailer m'a fait directement pensé à une repompe grossière des Gardiens de la Galaxie.



Après un premier Superman qui aura été moyen en terme de résultat... il semblerait que Warner et Gunn arrive beaucoup trop tard pour (re)lancer un DCU...



Enfin je pense aussi simplement qu'il n'y avait pas de demande pour un film Supergirl tout simplement donc l'idée était mauvaise dès le départ.