Je me tate pour aller le voir mais seulement par ce que la fête du cinéma offre des places pas cher... il sera inetressant de voir comment s'est comporté Supergirl en France compte tenu de la fête du cinéma.
Parce qu'au USA, le départ est assez mauvais pour l'instant... Supergirl (38 millions de recette) faisant l'exploit de faire une première semaine moins bonne que le film de bouffon The Marvels (41.6 millions de recette).
La critique US l'a complétement écharpé... perso le trailer m'a fait directement pensé à une repompe grossière des Gardiens de la Galaxie.
Après un premier Superman qui aura été moyen en terme de résultat... il semblerait que Warner et Gunn arrive beaucoup trop tard pour (re)lancer un DCU...
Enfin je pense aussi simplement qu'il n'y avait pas de demande pour un film Supergirl tout simplement donc l'idée était mauvaise dès le départ.
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posted the 06/30/2026 at 09:06 PM by newtechnix
cela dit j'ai vu obsession dimanche je te le conseil si tu l'a pas vu
Je m'attendais à quelque chose de mauvais (pas aimé le 4) et au final c'était mieux que ce que je pensais.
Sony, cette année, va pouvoir compter les billets avec ce film et GTA 6
Alors quand l'actrice fait junkie, et rebelle, j'imagine que c'est encore plus compliqué.
Pour moi Supergirl c'est Mélissa Benoist (de la série CW).
What could possibly go wrong.
Mais comme dit newtechnix personne n'a demandé un film sur Supergirl, elle est même moins célèbre que les méchants de Superman. Les bons retours m'ont convaincu mais je ne vais me presser de le regardé.
Je crois juste que ces crétins de la Warner ont cru surfé sur "la mode féministe".
magneto860 ce "type" de film ne cesse de flopé alors pourquoi ce forcing ? c'est ça la vrai question.