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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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ratchet
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Réception du jour, bonjour - Switch 2.


STARFOX - Nintendo Switch 2
Je l’ai reçu ce matin, je met de côté quelques jours Final Fantasy 12 du coup! (Ce sont les 2 jeux qui vont m’occupé en juillet en attendant Halo sur PS5) je l’ai eus pour… 0 euros ! Acheter à Micromania mais j’avais plusieurs bons d’achats et quelques offres. (D’où la présence des goodies sur l’image) donc je ne perd pas grand chose si le titre ne me plaît pas!

Mais surprise non. Je suis très content. J’ai fais un premier run et quelques défis également. Je n’avais pas fais le jeu d’origine mais je trouve sympa d’avoir plusieurs possibilité pour l’histoire c’est très cool (ça me rappel les chemins dans Pokémon Snap). Visuellement c’est très joli, la VF est une plus-value aussi et j’adore les cinématiques, ce côté très gardiens de la galaxie donne clairement envie d’avoir un plus gros jeu dans cet univers (pourquoi pas un jeu d’aventure comme à l’époque).

Bref très cool! Console Nintendo oblige pas de trophée donc je ne vais pas y rester 100h dessus, mon prochain achat Switch 2 devrait être Zelda. Sauf si je craque pour le Splatoon, à voir. Concernant The Duskblood j’attend potentiellement une annonce sur PlayStation 5, qu’elle soit proche ou pas, trop de gros jeux arrivent sur la console de SONY je n’aurais pas le temps de tout faire donc je choisi l’essentiel.
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    posted the 06/27/2026 at 04:04 PM by ratchet
    comments (3)
    jeanouillz posted the 06/27/2026 at 04:10 PM
    J'ai vu une pub où ils mettaient en avant la 'qualité' du doublage, j'ai dit non direct ce sera sans moi
    jf17 posted the 06/27/2026 at 05:09 PM
    jeanouillz pourquoi le doublage est très bien
    badeuh posted the 06/27/2026 at 05:09 PM
    Bon jeu à toi, vu que ton premier ressenti est bon normalement tu vas vraiment aimer y jouer et y rejouer encore et encore
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