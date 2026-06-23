accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
2
❤
Likers
Who likes this ?
tizoc
,
yanssou
name :
Virtua Fighter Crossroads
platform :
PC
editor :
Sega
developer :
Sega
genre :
combat
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
killia
,
midomashakil
,
raph64
,
kurosama
,
plopkdo
,
minx
,
gamerdome
,
faucheurvdf
,
kevinmccallisterrr
,
raykaza
,
phase1
,
derno
,
torotoro59
,
traveller
,
axlenz
,
almightybhunivelze
,
netero
,
foxstep
,
negan
,
ravyxxs
,
gunotak
,
gat
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
951
visites since opening :
2090763
yanssou
> blog
all
Games Story
Avis Rapide
Game Info
Virtua Fighter Crossroads : Amv "Legacy"
Virtua Fighter Crossroads dévoile son Amv "Legacy", El Gran Nael produit les paroles de cette musique avec Yasuyuki Nagata à la composition.
Le titre sortira prochainement sur PS5, Xbox Series et Pc.
https://m.youtube.com/watch?v=IAzfDOlbzNM&list=RDIAzfDOlbzNM&start_radio=1&pp=ygUZdmlydHVhIGZpZ2h0ZXIgY3Jvc3Nyb2Fkc6AHAQ%3D%3D
tags :
5
Likes
Who likes this ?
fuji
,
greggy
,
plistter
,
22
,
ouken
posted the 06/23/2026 at 09:56 AM by
yanssou
comments (
4
)
rogeraf
posted
the 06/23/2026 at 10:51 AM
C'est vraiment impressionnant. Le jeu à l'air tres bien avancé en plus ! Ca me plait beaucoup ce prochain VF.
medoo
posted
the 06/23/2026 at 11:03 AM
C'te dinguerie.
Ça donne clairement envie de se plonger dans le truc.
derno
posted
the 06/23/2026 at 11:39 AM
c'est fou, en temps normal je ne suis pas trop VS fighting mais celui là donne furieusement envie.....la dernière fois que ça m'a fait ça c'était pour fighter Z
ouken
posted
the 06/23/2026 at 11:40 AM
Gros day one elle un dingue la bonn époque
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Ça donne clairement envie de se plonger dans le truc.