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Virtua Fighter Crossroads
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name : Virtua Fighter Crossroads
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : combat
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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Virtua Fighter Crossroads : Amv "Legacy"


Virtua Fighter Crossroads dévoile son Amv "Legacy", El Gran Nael produit les paroles de cette musique avec Yasuyuki Nagata à la composition.

Le titre sortira prochainement sur PS5, Xbox Series et Pc.
https://m.youtube.com/watch?v=IAzfDOlbzNM&list=RDIAzfDOlbzNM&start_radio=1&pp=ygUZdmlydHVhIGZpZ2h0ZXIgY3Jvc3Nyb2Fkc6AHAQ%3D%3D
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    fuji, greggy, plistter, 22, ouken
    posted the 06/23/2026 at 09:56 AM by yanssou
    comments (4)
    rogeraf posted the 06/23/2026 at 10:51 AM
    C'est vraiment impressionnant. Le jeu à l'air tres bien avancé en plus ! Ca me plait beaucoup ce prochain VF.
    medoo posted the 06/23/2026 at 11:03 AM
    C'te dinguerie.

    Ça donne clairement envie de se plonger dans le truc.
    derno posted the 06/23/2026 at 11:39 AM
    c'est fou, en temps normal je ne suis pas trop VS fighting mais celui là donne furieusement envie.....la dernière fois que ça m'a fait ça c'était pour fighter Z
    ouken posted the 06/23/2026 at 11:40 AM
    Gros day one elle un dingue la bonn époque
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