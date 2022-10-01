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Uncharted : enfin le retour de la franchise ?


Durant le dernier podcast de Video Games Chronicle, Jordan Middler a suggéré qu’un nouvel Uncharted serait bel et bien en route :

Uncharted... Évidemment, un nouvel Uncharted arrive, c’est sûr. Il est en préparation. Mais ils ont arrêté Uncharted à son apogée et n’en ont pas fait de nouveau pendant très longtemps.


Cette déclaration rallume une rumeur qui n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs mois, et même années, le retour de la franchise revient régulièrement dans les discussions autour de Naughty Dog et de Sony, sans jamais être confirmé officiellement.

Parmi les éléments qui alimentent ces spéculations, plusieurs insiders ont déjà évoqué l’existence de discussions internes autour d’un nouveau projet Uncharted, potentiellement lancé avant ou autour de la période du COVID.

D’autres bruits de couloir mentionnent un développement qui ne serait pas forcément entre les mains de l’équipe principale de Naughty Dog.

Le nom de Shaun Escayg revient également de manière récurrente, lui qui avait dirigé Uncharted: The Lost Legacy, et qui pourrait être impliqué dans un éventuel retour de la licence. D’autres hypothèses évoquent aussi une production confiée à une équipe interne des PlayStation Studios ou à un studio partenaire, sous supervision de Naughty Dog.
VGC Podcast - https://www.youtube.com/watch?v=_LaHZtZHnME&t=1345s
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    posted the 06/08/2026 at 12:17 AM by altendorf
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