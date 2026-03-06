Cory Barlog a révélé que God of War Laufey n’est pas une préquelle traditionnelle à God of War ( 2018 ) ou God of War Ragnarök.Au lieu de cela, le jeu se déroule en parallèle des événements de ces jeux, offrant aux joueurs une chance de voir la saga nordique du point de vue de Faye.S’exprimant auprès d’IGN, Barlog a déclaré : « Ceci n’est pas une préquelle. C’est une continuation de la chronologie, juste au début de God of War 2018. »Barlog a ajouté que le jeu est profondément lié à l’histoire existante : « Tout ce que nous faisons dans ce jeu, qui se déroule en parallèle de la chronologie de 2018 et de Ragnarök, a aussi des connexions directes avec tout le reste. »