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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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ouroboros4
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God of War : Laufey ne sera pas une préquelle traditionnelle à God of War (2018) ou à God of War Ragnarök


Cory Barlog a révélé que God of War Laufey n’est pas une préquelle traditionnelle à God of War ( 2018 ) ou God of War Ragnarök.

Au lieu de cela, le jeu se déroule en parallèle des événements de ces jeux, offrant aux joueurs une chance de voir la saga nordique du point de vue de Faye.
S’exprimant auprès d’IGN, Barlog a déclaré : « Ceci n’est pas une préquelle. C’est une continuation de la chronologie, juste au début de God of War 2018. »

Barlog a ajouté que le jeu est profondément lié à l’histoire existante : « Tout ce que nous faisons dans ce jeu, qui se déroule en parallèle de la chronologie de 2018 et de Ragnarök, a aussi des connexions directes avec tout le reste. »
https://www.ign.com/articles/god-of-war-laufey-isnt-a-prequel-heres-why
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    posted the 06/03/2026 at 08:50 PM by ouroboros4
    comments (21)
    yanssou posted the 06/03/2026 at 08:53 PM
    Mouais, ils avaient pourtant dit que la saga nordique s'arrêtait là, j'aurais limite préfère une vrai trilogie pour développer correctement l'intrigue...
    churos45 posted the 06/03/2026 at 08:53 PM
    Le début du gameplay c'était littéralement le début de GOW 2018, c'était quand même clair
    beppop posted the 06/03/2026 at 08:53 PM
    Tant mieux comme ça il peuvent séparer les deux "franchises"
    walterwhite posted the 06/03/2026 at 08:55 PM
    Possible qu’elle revienne dans le monde des vivants ?
    kinectical posted the 06/03/2026 at 08:55 PM
    Ils on aussi dit que l’histoire de Kratos n’est pas terminer alors il ya assurément un gros GOW en préparation probablement pour le next gen
    ouroboros4 posted the 06/03/2026 at 08:55 PM
    churos45 C'est toujours plus clair de l'entendre le bouche de Cory Barlog
    marcus62 posted the 06/03/2026 at 08:57 PM
    Santa Monica Studio est donc sur God of War Laufey et God of War Trilogy Remake.
    Je ne pense pas qu’une suite de God of War avec Kratos soit en développement actuellement, ou je me trompe ?
    ouroboros4 posted the 06/03/2026 at 08:58 PM
    marcus62 Vu la fin de Ragnarok, je pense qu'on ira plutôt vers une suite avec Atreus
    redxiii102 posted the 06/03/2026 at 09:03 PM
    Ce truc aurait dû être une extension à Ragnarok et rien de plus.
    jenicris posted the 06/03/2026 at 09:05 PM
    marcus62 en pre prod au mieux
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 09:08 PM
    ouroboros4 Non non non. Tu as vraiment envie de jouer avec Atreus l’ami ?
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 09:10 PM
    walterwhite j’avoue j’ai pensé à ça aussi. C’est pas le but ? De la ressuscité. Je suis pas contre cette idée.
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 09:12 PM
    jenicris On sait depuis combien de temps God of War Laufey est en développement ? Comme c’est pas le jeu de Cory…..C’est depuis 2019 aussi ?
    51love posted the 06/03/2026 at 09:15 PM
    On avait compris qu'elle allait revivre dans son monde parallele au moment ou GoW 2018 commence, et on verra certaines de ses actions avoir des repercusions sur l'environnement de Kratos et Atreus sur les 2 prédécents jeux.

    marcus62 on est pas pret de revoir Kratos dans un épisode AAA inédit. Mais bon tellement hate de voir et refaire cette Trilogy

    C'est fou meme comment ça me botte plus que Laufey

    C'est pas un pur Spin-off donc, mais on en est pas tres loin, et le concept Isekai, c'est vu et revu... J'aurais encore préféré l'incarner et que ça soit une vraie prequelle a GoW 2018
    thelastone posted the 06/03/2026 at 09:18 PM
    Walterwhite ça pourrait être sympa mais ça ruinerait complètement le thème du deuil du Gow 2018 je pourrais jamais le refaire de la même manière
    altendorf posted the 06/03/2026 at 09:20 PM
    J'aime bien l'approche surtout qu'il y a déjà pleins de passages dans God of War et Ragnarök où Kratos est "appelé" par une mystérieuse lumière qui sont forcément liés à Laufey et le fameux moment où Faye voit Kratos
    kinectical posted the 06/03/2026 at 09:22 PM
    51love probablement qu’ils vont nous révéler que c’était Faye qui a souffler dans la trompette
    jenicris posted the 06/03/2026 at 09:26 PM
    simbaverin en comptant la pré production, oui. Après pour la full prod il a fallu attendre un peu vu que Ragnarok est sortie entre temps
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 09:43 PM
    jenicris Ok d’accord merci pour la réponse.
    brook1 posted the 06/03/2026 at 10:02 PM
    walterwhite Possible le dieu Mongol qui défonce Faye parle d'un portail qui doit sûrement pouvoir permettre d'accéder au monde des vivants. Sekhmet a l'air de chercher un moyen d'ouvrir l'espèce de tour qu'on aperçoit à la fin du trailer
    vyse posted the 06/03/2026 at 10:44 PM
    redxiii102 Nan mais je te juuuure ! putains ils ont quoi les devs serieux ? Deja Tear of the kingdom quest un DLC ++ et ca ? ..c'est taillé pour etre des extension pas des suites ! on aurait aimé avoir oui comme dis plus haut un début d'une nouvelle trilogie avec une mythologie qui nécessite au minimum 2 jeux comme la duologie nordique..on se retrouve avec ca..
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