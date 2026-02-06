Pour ce que ça vaut, je ne tirerais pas trop de conclusions du fait que God of War: Laufey n’ait pas eu de date ou de fenêtre de sortie — contrairement à beaucoup d’autres grosses annonces, celle-ci n’est pas prévue pour dans plusieurs années.

Jason Schreier sous-entend que God of War: Laufey pourrait sortir bien plus tôt qu’on ne le pense, et que Sony semble ajuster sa fenêtre de sortie en fonction du maintien ou non de la date de sortie de GTA 6.