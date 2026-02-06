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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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altendorf
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God of War: Laufey en 2027 ?


Jason Schreier sous-entend que God of War: Laufey pourrait sortir bien plus tôt qu’on ne le pense, et que Sony semble ajuster sa fenêtre de sortie en fonction du maintien ou non de la date de sortie de GTA 6.

Pour ce que ça vaut, je ne tirerais pas trop de conclusions du fait que God of War: Laufey n’ait pas eu de date ou de fenêtre de sortie — contrairement à beaucoup d’autres grosses annonces, celle-ci n’est pas prévue pour dans plusieurs années.
Jason Schreier - https://bsky.app/profile/did:plc:2mkgbhbhqvappkkorf2bzyrp/post/3mndnuhxnbk23
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    posted the 06/02/2026 at 11:04 PM by altendorf
    comments (8)
    skuldleif posted the 06/02/2026 at 11:08 PM
    le truc c'est d'avoir gow laufey ET intergalactic en 2027
    yes or yes
    marcus62 posted the 06/02/2026 at 11:08 PM
    Je ne suis pas étonné, j’ai l’impression que Cory Barlog est dessus depuis la sortie de God of War 2018.

    Une sortie pour le premier semestre 2027 et Intergalactic pour le deuxième semestre. Ou l’inverse (mais j’y crois moins)

    L’année 2027 s’annonce assez folle pour PlayStation. Enfin…
    beppop posted the 06/02/2026 at 11:09 PM
    Apparemment premier semestre (avant fin juin) je pense
    icebergbrulant posted the 06/02/2026 at 11:10 PM
    Ce serait super mais tout ça variera si un autre gros jeu Sony est prévu pour fin 2027
    altendorf posted the 06/02/2026 at 11:10 PM
    skuldleif Mouais, j'y crois pas du tout pour Intergalactic, genre plus pour 2028/2029
    taiko posted the 06/02/2026 at 11:10 PM
    Sur le ps blog, c'est marqué que la sortie est proche
    brook1 posted the 06/02/2026 at 11:21 PM
    marcus62 Ce n'est pas lui qui le réalise. Il y a une interview sur la chaîne PlayStation où il présente la réalisatrice du jeu. On ne sait pas sur quoi il travaille. Les insiders se sont plantés, je crois
    kratoszeus posted the 06/02/2026 at 11:22 PM
    brook1 Incroyable ca fait 6 ans qu'il bosse sur son ip secrete. Mais impossible pour le studio de bosser sur des gros AAA en meme temps
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