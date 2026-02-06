Jason Schreier sous-entend que God of War: Laufey pourrait sortir bien plus tôt qu’on ne le pense, et que Sony semble ajuster sa fenêtre de sortie en fonction du maintien ou non de la date de sortie de GTA 6.
Pour ce que ça vaut, je ne tirerais pas trop de conclusions du fait que God of War: Laufey n’ait pas eu de date ou de fenêtre de sortie — contrairement à beaucoup d’autres grosses annonces, celle-ci n’est pas prévue pour dans plusieurs années.
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posted the 06/02/2026 at 11:04 PM by altendorf
yes or yes
Une sortie pour le premier semestre 2027 et Intergalactic pour le deuxième semestre. Ou l’inverse (mais j’y crois moins)
L’année 2027 s’annonce assez folle pour PlayStation. Enfin…