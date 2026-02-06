Satellites II, une nouvelle exposition imaginée par le polymathe du jeu vidéo Hideo Kojima et le cinéaste Nicolas Winding Refn, s’emparera du Chelsea Hotel de New York pour la 14ème édition de Prada Mode. En écho au Tribeca Film Festival, l’événement sera ouvert au public du 5 au 7 juin, avec un club réservé aux membres du 3 au 4 juin.
Satellites II prolonge l’exposition originelle Satellites et plonge plus profondément dans l’amitié et leur dialogue créatif. Les premières images laissent entrevoir une métamorphose science‑fiction tout aussi spectaculaire du lieu, portée par des films diffusés sur des téléviseurs rétrofuturistes, qui explorent les thèmes de l’amour, du langage et de la créativité.
Comme il fallait s'y attendre. Des séquences vidéos générées avec des commandes type "Kojima en combinaison se relève de l'eau" avec un vague croquis comme image de référence, quand ça aurait 1000x plus de gueule un projet réalisé en studio avec du personnel qualifié qui évidemment couterait beaucoup beaucoup d'argent pour être réalisé et pour ce que ça représenterait, ce que veulent éviter toutes ses personnes pas assez riches.
De plus pour info on signe pas de CDI pour être voix officielle à vie. Son doublage sur Peace Walker était dégueulasse et devenait une ignominie à force de surenchère, pas étonnant qu'il est pas rempilé derrière pour MGS V.
Pour ce qui est des éternels hupocrites du net et des réseaux sociaux. J'espère que vous achetez plus de jeux chez SNK, EA, Take-Two, Nintendo, Niantic, Scopely, Capcom et Activision Blizzard etc...
Les habituels donneurs de leçons quoi !