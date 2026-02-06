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Nicolas Winding Refn et Hideo Kojima s'essayent à l'IA pour Prada


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Satellites II, une nouvelle exposition imaginée par le polymathe du jeu vidéo Hideo Kojima et le cinéaste Nicolas Winding Refn, s’emparera du Chelsea Hotel de New York pour la 14ème édition de Prada Mode. En écho au Tribeca Film Festival, l’événement sera ouvert au public du 5 au 7 juin, avec un club réservé aux membres du 3 au 4 juin.


Satellites II prolonge l’exposition originelle Satellites et plonge plus profondément dans l’amitié et leur dialogue créatif. Les premières images laissent entrevoir une métamorphose science‑fiction tout aussi spectaculaire du lieu, portée par des films diffusés sur des téléviseurs rétrofuturistes, qui explorent les thèmes de l’amour, du langage et de la créativité.
Nicolas Winding Refn - https://x.com/NicolasWR/status/2059283401115377904
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    posted the 06/02/2026 at 01:55 PM by altendorf
    comments (7)
    foxstep posted the 06/02/2026 at 02:03 PM
    Quelle grosse deception le Kojima n'empeche, c'était de loin mon top 1 developpeur mais depuis Death Stranding son obsession pour les designs de merde cheap en mode "face scan acteur connu et basta" a démoli la stature de ce mec en ce qui me concerne.
    masharu posted the 06/02/2026 at 02:11 PM
    Ok Satellite c'est l'exposition de 2025, et Satelitte II celle qui commence en privé demain. La vidéo ici étant juste de la promotion.

    Comme il fallait s'y attendre. Des séquences vidéos générées avec des commandes type "Kojima en combinaison se relève de l'eau" avec un vague croquis comme image de référence, quand ça aurait 1000x plus de gueule un projet réalisé en studio avec du personnel qualifié qui évidemment couterait beaucoup beaucoup d'argent pour être réalisé et pour ce que ça représenterait, ce que veulent éviter toutes ses personnes pas assez riches.
    jeanouillz posted the 06/02/2026 at 02:22 PM
    foxstep Moi c'est le fait qu'il soit allé en Arabie Saoudite dans le cadre du PIF, notamment au vu de ce qu'il dénonce en général dans ses jeux, là c'était du sale de s'acoquiner avec un gvt qui tue ses civiles, ses journalistes (en plus de les torturer) et qui influence énormément grâce à l'argent du pétrole...
    noishe posted the 06/02/2026 at 02:59 PM
    foxstep jeanouillz On oublie pas le fait qu'il ait salement viré David Hayter juste parce qu'il avait la possibilité d'avoir une star hollywoodienne à la place
    liberty posted the 06/02/2026 at 03:01 PM
    jeanouillz ça me rappel les mêmes méthodes que les USA, la Chine, Israël, la France... Rien d'incroyable avec les Saoudiens en somme
    philanthropy35 posted the 06/02/2026 at 03:33 PM
    Pour se faire virer, il faut déjà avoir un contrat. Il faut pas avoir travaillé de sa vie pour sortie une absurdité pareille. Hayter à jamais été engagé et il a jamais travaillé sur MGS 5, il a guère été viré...


    De plus pour info on signe pas de CDI pour être voix officielle à vie. Son doublage sur Peace Walker était dégueulasse et devenait une ignominie à force de surenchère, pas étonnant qu'il est pas rempilé derrière pour MGS V.

    Pour ce qui est des éternels hupocrites du net et des réseaux sociaux. J'espère que vous achetez plus de jeux chez SNK, EA, Take-Two, Nintendo, Niantic, Scopely, Capcom et Activision Blizzard etc...
    Les habituels donneurs de leçons quoi !
    bennj posted the 06/02/2026 at 03:56 PM
    Refn ferait surtout mieux de se remettre a faite du cinéma du vrai car dans son dernier film "Her Private Hell" le mec s'autosuce pendant 1h50. Ca en est gênant tellement c'était mauvais.
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