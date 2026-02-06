Satellites II, une nouvelle exposition imaginée par le polymathe du jeu vidéo Hideo Kojima et le cinéaste Nicolas Winding Refn, s’emparera du Chelsea Hotel de New York pour la 14ème édition de Prada Mode. En écho au Tribeca Film Festival, l’événement sera ouvert au public du 5 au 7 juin, avec un club réservé aux membres du 3 au 4 juin.

Satellites II prolonge l’exposition originelle Satellites et plonge plus profondément dans l’amitié et leur dialogue créatif. Les premières images laissent entrevoir une métamorphose science‑fiction tout aussi spectaculaire du lieu, portée par des films diffusés sur des téléviseurs rétrofuturistes, qui explorent les thèmes de l’amour, du langage et de la créativité.

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