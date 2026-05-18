ca se passe ici https://feedbackportal.microsoft.com/feedback/forum/fcafaf3d-8949-f111-bec7-0022482aa91b
MDR les 3 premiere requetes de la communauté :
a propos de XBOX Player Voice
Avec XBOX Player Voice, vous pouvez :
-Partager vos commentaires sur votre expérience avec XBOX
-Voir quand vos commentaires ont été reçus et examinés
-Suivre les mises à jour lorsqu’il y a des avancées à signaler
-Avoir une idée plus précise de la manière dont vos commentaires façonnent l’avenir de XBOX
Comment fonctionne XBOX Player Voice:
Lorsque vous envoyez des commentaires, les équipes les examinent et les classent afin qu’ils puissent être compris et pris en compte dans le cadre de leurs autres activités. Dans certains cas, les idées seront mises en œuvre. Dans d'autres, leur mise en œuvre peut prendre plus de temps ou ne pas être réalisable. Lorsque des mises à jour significatives sont disponibles, nous vous en ferons part.
Soyons clairs : cela ne signifie pas que chaque commentaire se transformera en fonctionnalité ou entraînera un changement. Développer une grande plateforme mondiale implique de prendre en compte de nombreuses contributions. Mais une meilleure visibilité permet de réduire l'écart entre ce que vous nous dites et ce que vous voyez ensuite sur XBOX.
ma théorie pessimiste il s'agit d'un poubelle
Car au final la seul chose qu'il devrait entendre c'est, baisser vos marge, arreter vos service, faite comme nintendo, et arrenter de viser le publique américain, ce qui au final est a l'opposé total de leur politique...
C'est quasiment comme si une mère de famille qui souhaite être aimé par ses enfants leur demande ce qu'il désire manger chaque soir...
réponse du Nutella.
"Dans certains cas, les idées seront mises en œuvre. Dans d'autres, leur mise en œuvre peut prendre plus de temps ou ne pas être réalisable."
c'est flippant tout part de zéro... donc rdv asap.
meme le nom XBOX je suis convaincu quils s'attendaient a ce resultat
et Square le sait tout ça
Spencer m'avait même répondu sur les jeux que l'on aimerait revoir, spoiler, aucun n'est revenu.