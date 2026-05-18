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Xbox lance "XBOX Player Voice" permettant à la communauté Xbox de se faire entendre (top requetes: Exclusivité , retro , online gratuit)


ca se passe ici https://feedbackportal.microsoft.com/feedback/forum/fcafaf3d-8949-f111-bec7-0022482aa91b

MDR les 3 premiere requetes de la communauté :



a propos de XBOX Player Voice

Avec XBOX Player Voice, vous pouvez :

-Partager vos commentaires sur votre expérience avec XBOX

-Voir quand vos commentaires ont été reçus et examinés

-Suivre les mises à jour lorsqu’il y a des avancées à signaler

-Avoir une idée plus précise de la manière dont vos commentaires façonnent l’avenir de XBOX

Comment fonctionne XBOX Player Voice:

Lorsque vous envoyez des commentaires, les équipes les examinent et les classent afin qu’ils puissent être compris et pris en compte dans le cadre de leurs autres activités. Dans certains cas, les idées seront mises en œuvre. Dans d'autres, leur mise en œuvre peut prendre plus de temps ou ne pas être réalisable. Lorsque des mises à jour significatives sont disponibles, nous vous en ferons part.
Soyons clairs : cela ne signifie pas que chaque commentaire se transformera en fonctionnalité ou entraînera un changement. Développer une grande plateforme mondiale implique de prendre en compte de nombreuses contributions. Mais une meilleure visibilité permet de réduire l'écart entre ce que vous nous dites et ce que vous voyez ensuite sur XBOX.
https://x.com/XBOX/status/2056434710285287668
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    posted the 05/18/2026 at 06:18 PM by skuldleif
    comments (17)
    22 posted the 05/18/2026 at 06:28 PM
    Ayé! Mais j'ai pas posté une idée, j'ai mit: SHARMA T'EST BONNE!
    skuldleif posted the 05/18/2026 at 06:32 PM
    ma théorie optimiste ils vont faire tout ce qui est dans ce top et ils vont dire regardez on vous a écoutés les joueurs

    ma théorie pessimiste il s'agit d'un poubelle
    kikoo31 posted the 05/18/2026 at 06:33 PM
    22
    gat posted the 05/18/2026 at 06:38 PM
    skuldleif Du coup, tu vas envoyer un message disant que tu leur baises la gueule depuis des piges avec tes deals Game Pass à 3 balles venant du Pérou ?
    walterwhite posted the 05/18/2026 at 06:42 PM
    gat :lol
    ouroboros4 posted the 05/18/2026 at 06:46 PM
    gat
    skuldleif posted the 05/18/2026 at 06:46 PM
    gat on est nombreux a en jouir ici , remballe ton seum va renifler un autre fiac
    keiku posted the 05/18/2026 at 06:50 PM
    c'est une bonne idée, mais bon je sens que comme a chaque fois dans le communautaire des grosses boite, ils sélectionneront qui ils veulent bien entendre et en général c'est justement jamais les bons qui se feront sélectionner...

    Car au final la seul chose qu'il devrait entendre c'est, baisser vos marge, arreter vos service, faite comme nintendo, et arrenter de viser le publique américain, ce qui au final est a l'opposé total de leur politique...
    newtechnix posted the 05/18/2026 at 06:51 PM
    Cela clarifie une chose Asha n'a pas de vision pour Xbox elle a une stratégie de type populisme ...et sans surprise car le JV n'est tout simplement pas son domaine.

    C'est quasiment comme si une mère de famille qui souhaite être aimé par ses enfants leur demande ce qu'il désire manger chaque soir...
    réponse du Nutella.

    "Dans certains cas, les idées seront mises en œuvre. Dans d'autres, leur mise en œuvre peut prendre plus de temps ou ne pas être réalisable."

    c'est flippant tout part de zéro... donc rdv asap.
    skuldleif posted the 05/18/2026 at 06:53 PM
    newtechnix moi je suis plutot d'avis qu'ils savent tres bien ce que leur commu veulent et que c'est juste un moyen de dire "on vous a ecouté" preuve a l'appui

    meme le nom XBOX je suis convaincu quils s'attendaient a ce resultat
    newtechnix posted the 05/18/2026 at 06:54 PM
    Si demain la majorité réclame en masse le Xbox Game pass gratos, le jeu en ligne gratos et sans publicité...elle fait comment?
    newtechnix posted the 05/18/2026 at 06:55 PM
    skuldleif oui mais y'a un gap...c'est comme Square Enix, depuis des années les mecs réclament le retour de Chrono Trigger, FF6...
    et Square le sait tout ça
    skuldleif posted the 05/18/2026 at 07:04 PM
    newtechnix a 3 semaines du showcase et du xbox fanfest jai peu de doute
    rider288 posted the 05/18/2026 at 07:12 PM
    Jeu Gratos sans abonnement
    newtechnix posted the 05/18/2026 at 07:45 PM
    skuldleif je crois que tout le monde s'attend à voir les portages des premiers Halo et ce sera déjà et Gears bien sûr.
    spartan1985 posted the 05/18/2026 at 09:58 PM
    Mais ca existait déjà sur la génération Xbox One, on retrouve déjà ce qui était déjà réclamé, sauf un petit nouveau, les exclusivités.
    Spencer m'avait même répondu sur les jeux que l'on aimerait revoir, spoiler, aucun n'est revenu.
    skuldleif posted the 05/18/2026 at 10:11 PM
    spartan1985 bah disons qu'ils l'ont mis en avant et que le nombre de vote sera bien plus élevé
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