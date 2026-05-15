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skuldleif
> blog
Jeff Grubb :"les estimations d'Alinéa sont plutot bonnes"
Jeff Grubb à propos d'Alinea : après avoir discuté avec des professionnels du secteur, ses estimations sont « pas parfaites, mais plutôt bonnes », « généralement plus précises que celles de n'importe qui d'autre »
https://www.resetera.com/threads/jeff-grubb-on-alinea-talked-to-people-in-the-industry-their-estimates-are-not-perfect-but-pretty-good-usually-closer-than-anyone-else.1521613/
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posted the 05/15/2026 at 08:52 PM by
skuldleif
comments (
24
)
skuldleif
posted
the 05/15/2026 at 08:58 PM
c'est bon a savoir etant donné le spam sur alinéa non fiable sous chaque article qui les prend comme source
altendorf
posted
the 05/15/2026 at 08:58 PM
Oui oui on l'a encore vu récemment avec Ghost of Yotei hein
jenicris
posted
the 05/15/2026 at 08:59 PM
altendorf
c'est trop ça
Mais bon certains préfèrent les estimations aux vrais chiffres, allez savoir pourquoi...
guiguif
posted
the 05/15/2026 at 09:00 PM
Avec souvent plusieurs
centaines
de milliers de différences, ouais plutôt
skuldleif
posted
the 05/15/2026 at 09:00 PM
jeff grubb kepler
habituellement que des sources apprécié par les pro s
mais non
guiguif
posted
the 05/15/2026 at 09:05 PM
skuldleif
Ptete que pour lui "plutôt bonnes" = " plusieurs centaines de milliers, voir 1 million de différence"
51love
posted
the 05/15/2026 at 09:10 PM
Je vais chercher le popcorn
jenicris
altendorf
de ce que j'ai vu pour GoY, rien de choquant ? Ou alors j'ai raté quelque chose ^^
ouroboros4
posted
the 05/15/2026 at 09:16 PM
guiguif
ah ouais chaud la différence
zekk
posted
the 05/15/2026 at 09:20 PM
Vu que Jeff Grubb, n’est lui même pas fiable
skuldleif
tu peux chipoter, les FAITS contredisent ton article
walterwhite
posted
the 05/15/2026 at 09:21 PM
La source préférée des anti Playstation.
Certainement une organe d’anciens pro-m qui l’ont en travers à la gorge d’être au fond du trou.
bennj
posted
the 05/15/2026 at 09:26 PM
skuldleif
pourquoi tu veux croire ce vgchartz 2.0 ? On a aucune informations vérifiés avec des sources validées mais toi tes encore en mode t'inquiète frère ? Cest dingue de croire aveuglément comme ca. Et le pire cest de vouloir valider par un mec qui ne prouve en aucun cas ses paroles. Sérieux la post vérité cest vraiment la maladie du siècle, vous êtes vraiment prêt a tout pour croire ce que vous avez envie de croire.
abookhouseboy
posted
the 05/15/2026 at 10:01 PM
Du coup, Saros c'est Bidos ?
wickette
posted
the 05/15/2026 at 10:56 PM
Je comprendrai jamais les joueurs Playstation (et j'en fait partie)
C'est un
super
jeu plus accessible que Returnals, t'as presque 100M de PS5 installée, ils foutent quoi les gens ? CoD et FIFA ?
Faut pas se plaindre après de se manger que des GoW et des live services, ils méritent pas mieux..
spartan1985
posted
the 05/16/2026 at 12:14 AM
Un jeu qui se vendra sur la durée, perso ce sera plus tard.
zekk
posted
the 05/16/2026 at 02:29 AM
wickette
Le prix, la situation... à titre perso et je raconte ma vie, je l'avoue, licenciement de 18/30 personnes ( je ne suis pas dedans, mais ça a un impact) je me marie le 6 juin. Je peux pas dépenser comme je veux, surtout pour un jeu qui a l’air top, mais qui me prend pas aux tripes totalement, j’ai raconté ma vie, mais avec des situations différentes, vu la conjecture actuelle, je ne suis pas la seul dans le cas
jenicris
posted
the 05/16/2026 at 06:43 AM
wickette
on sait rien pour Saros. Les estimations osef sérieux.
judebox
posted
the 05/16/2026 at 07:21 AM
Je préfère IKEA perso
bourbon
posted
the 05/16/2026 at 07:43 AM
wickette
J'ai aucun doute sur la qualité du jeu, mais faut pas oublier que comme Returnal ça reste un genre de jeu assez niche malgré son ambition de Roguelite AAA, sa volonté d'être grand public. Mais le prix peut être jugé trop élevé pour de nombreux joueurs (69€ en moyenne chez nous), surtout par rapport au coût de la vie en général qui ne cesse d'augmenter ces dernières années...
Comparer à COD et FIFA est une erreur, je pense, car ce public n'achète pas tant de jeux que ça et en général est abonné au PS+ ce qui réduit l'achat d'autres jeux, sans compter les jeux F2P chronophages qui bouffent énormément de temps…
Les achats que j'envisage dans l'année sont : 007 First Light, Kena 2 et GTA 6... J'attends d'en voir plus sur Wolverine et les annonces qui auront lieu cet été. Depuis l'année dernière, je suis sur mon backlog qui est énorme, donc j'ai réduit l'achat de jeux.
keiku
posted
the 05/16/2026 at 07:52 AM
je pense que les gens ne comprenne pas le mot estimation, ce ne sont pas des chiffre basé sur rien, mais sur des donnée de ventes (certe incomplète)
mais existante
alors une estimation a 100 000 ou 200 000 près si c'est un AAA c'est pas grave,même 1 millions si le jeu en vend plus de 15, et même 20 millions si on parle de gta 5 si c'est un AAA, ca ne change pas grand chose au final, mais pour un AA les estimation n'ont pas le même taux d'erreur, on est plus as 10 000 voir 20 000 de différence
l'estimation , n'indique pas les ventes , mais le succès (ou l'échec relatif ) et returnal n'avait pas fait un score de fou, on était a un peu plus d'un milions au dernier chiffre donné... donc en vrai les chiffres actuel de saros sont loins d'être improbable ou irréaliste (que le jeu plaise ou pas) , il vient de sortir et va continuer a se vendre, donc que se soit vg chartz ou alinéa ca reste des donnée fiable pour peu que ce qu'on veut en faire est de déterminer une tendance (réussite ou echec) mais pas un bilan financier
brook1
posted
the 05/16/2026 at 08:07 AM
wickette
Ça reste un jeu de niche,Returnal a fait 1 million sur le long terme avec une version PC qui s'est bien moins vendue que la version PS5 au final
keiku
posted
the 05/16/2026 at 08:08 AM
wickette
mais returnal c'est 1 millions ( et ceux qui le voulait l'ont acheté) le fait d'associé les ventes a un parc est une idée qui n'est plus d'actualité vu qu'avec le démat, les jeux n'ont plus d'arret de production (donc contraiment a la période pré internet, le parc n'a plus de valeur d'indication de vente)
ensuite parmis le millions qui ont acheté returnal (donc le max du publique cible) il y en a dedans un certain % qui n'ont pas aimer le jeu, donc une "suite" ou un concept similaire, ne va attirer qu'une partie inférieur de ce publique soit moins de 1 millions de joueurs... (peu importe que le jeu soit mieux ou moins bien), donc le raisonnement est logique
c'est un jeu de niche de base et on a avec saros la moyenne qui a adhéré, maintenant s'il veulent continuer avec se concept, ils vont devoir baisser les couts pour atteindre le publique réel du jeu et c'est comme ca que ca fonctionne depuis toujours dans le jv
kevinmccallisterrr
posted
the 05/16/2026 at 08:42 AM
Judebox
wickette
posted
the 05/16/2026 at 02:19 PM
bourbon
Peut-être le problème c'est effectivement le prix, si même Nintendo a compris qu'il fallait aussi des jeux moins chers dans le catalogue, Sony peut aussi le comprendre, surtout en ces moments, c'est vrai.
keiku
Saros reste en dessous de returnals au même moment malgré un parc de console PS bien plus étendu et une D.A./gameplay plus accueillant, je comprends que la situation géopolitique/économique est différente après.
zekk
Les plans de licenciements ont bien sûr un impact indirect sur les personnes restantes, jamais agreable ces situations, courage.
Mes meilleurs voeux pour ton futur marriage
.
keiku
posted
the 05/16/2026 at 04:24 PM
wickette
La situation politico-économique joue un role, et comme j'explique, le parc de console ne joue plus vraiment sur les ventes, et puis oui returnal a plus vendu, mais saros est la depuis pas très longtemps, donc il faudra attendre l'année prochain(et une sortie pc) pour voir réellement quel est la différence de vente entre les 2 , mais le point est qu'on est sur une "suite" d'un jeu niche et c'est surtout la dessus que ca joue les ventes
et oui le prix joue beaucoup, et pas que du a la situation économique, parce que déja la gen précédente, je trouvais que les jeux était beaucoup trop cher pour ce que la plupart proposait... et sur cette gen c'est encore pire... 60 euro c'est le prix max que je veux bien mettre pour un AAA, mais saros c'est même pas un AAA
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Mais bon certains préfèrent les estimations aux vrais chiffres, allez savoir pourquoi...
habituellement que des sources apprécié par les pro s
mais non
jenicris altendorf de ce que j'ai vu pour GoY, rien de choquant ? Ou alors j'ai raté quelque chose ^^
skuldleif tu peux chipoter, les FAITS contredisent ton article
Certainement une organe d’anciens pro-m qui l’ont en travers à la gorge d’être au fond du trou.
C'est un super jeu plus accessible que Returnals, t'as presque 100M de PS5 installée, ils foutent quoi les gens ? CoD et FIFA ?
Faut pas se plaindre après de se manger que des GoW et des live services, ils méritent pas mieux..
Comparer à COD et FIFA est une erreur, je pense, car ce public n'achète pas tant de jeux que ça et en général est abonné au PS+ ce qui réduit l'achat d'autres jeux, sans compter les jeux F2P chronophages qui bouffent énormément de temps…
Les achats que j'envisage dans l'année sont : 007 First Light, Kena 2 et GTA 6... J'attends d'en voir plus sur Wolverine et les annonces qui auront lieu cet été. Depuis l'année dernière, je suis sur mon backlog qui est énorme, donc j'ai réduit l'achat de jeux.
mais existante
alors une estimation a 100 000 ou 200 000 près si c'est un AAA c'est pas grave,même 1 millions si le jeu en vend plus de 15, et même 20 millions si on parle de gta 5 si c'est un AAA, ca ne change pas grand chose au final, mais pour un AA les estimation n'ont pas le même taux d'erreur, on est plus as 10 000 voir 20 000 de différence
l'estimation , n'indique pas les ventes , mais le succès (ou l'échec relatif ) et returnal n'avait pas fait un score de fou, on était a un peu plus d'un milions au dernier chiffre donné... donc en vrai les chiffres actuel de saros sont loins d'être improbable ou irréaliste (que le jeu plaise ou pas) , il vient de sortir et va continuer a se vendre, donc que se soit vg chartz ou alinéa ca reste des donnée fiable pour peu que ce qu'on veut en faire est de déterminer une tendance (réussite ou echec) mais pas un bilan financier
ensuite parmis le millions qui ont acheté returnal (donc le max du publique cible) il y en a dedans un certain % qui n'ont pas aimer le jeu, donc une "suite" ou un concept similaire, ne va attirer qu'une partie inférieur de ce publique soit moins de 1 millions de joueurs... (peu importe que le jeu soit mieux ou moins bien), donc le raisonnement est logique
c'est un jeu de niche de base et on a avec saros la moyenne qui a adhéré, maintenant s'il veulent continuer avec se concept, ils vont devoir baisser les couts pour atteindre le publique réel du jeu et c'est comme ca que ca fonctionne depuis toujours dans le jv
Peut-être le problème c'est effectivement le prix, si même Nintendo a compris qu'il fallait aussi des jeux moins chers dans le catalogue, Sony peut aussi le comprendre, surtout en ces moments, c'est vrai.
keiku
Saros reste en dessous de returnals au même moment malgré un parc de console PS bien plus étendu et une D.A./gameplay plus accueillant, je comprends que la situation géopolitique/économique est différente après.
zekk
Les plans de licenciements ont bien sûr un impact indirect sur les personnes restantes, jamais agreable ces situations, courage.
Mes meilleurs voeux pour ton futur marriage .
et oui le prix joue beaucoup, et pas que du a la situation économique, parce que déja la gen précédente, je trouvais que les jeux était beaucoup trop cher pour ce que la plupart proposait... et sur cette gen c'est encore pire... 60 euro c'est le prix max que je veux bien mettre pour un AAA, mais saros c'est même pas un AAA