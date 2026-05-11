Fire emblem : Genealogy of the holy war

Une nouvelle légende commence ……

Chronique de la guerre sainte

Les douzes croisées

Sigurd , l'un des protagoniste de cette episode

Des nouveautés qui marqueront à jamais la série

La 2D ,encore plus belle que dans Fire emblem 3

Un épisode assez unique

Le plus gros défaut : La taille des maps

La map du prologue qui fait la taille de 3 maps d'un fire emblem classique

Conclusion

Note : 9,5/10

Nous y voilà, nous sommes enfin à Fire Emblem 4, le jeu considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs épisodes de la série. Ayant connu cet opus dans mon adolescence ( il y a plus de 20 ans, bordel) et ne l'ayant fait qu'une seule fois, c'est avec nostalgie que j'ai relancé ce titre pour en faire le test. Honnêtement, avant d'y replonger, j'étais sûre que je l'allais lui mettre 10/10 mais maintenant que l'aventure est bouclée… . Il faut avouer qu'il a un gros défaut que les années m'ont fait oublier, mais j'y reviendrai plus tard dans le test. À noter que le Jeu n'est jamais sorti du Japon et contrairement à FE 1, 2 et 3 qui ont eu des remakes par la suite, les aventures de sigurd et seliph restent pour l'instant accessibles que ce soit par l'emulation (trad ang) soit par l'import japonais.Des milliers d'années avant les évènements d'Akanea, sur le lointain continent de Jugdral, résidait la république de Gran. Pendant plus de 400 ans, la paix et la prospérité régnèrent. Malheureusement, en l'an 440 , la secte de loptr fut fondée, et il n'a pas fallu plus de 7 ans pour que, suite à la montée en puissance de la secte et à la guerre, chute la république. Galle, fondateur de l'Église de loptr ,s'empara alors du pouvoir et instaure l'Empire de loprt. Pendant des centaines d'années, la terreur régna : en 449 , la grande purgation, le nombre de victimes s'élève à plus de 100 000 . En 450 , pendant l'événement appelé "sorrow of milletos", d'innombrables enfants sont sacrifiés au dieu loptr et sont conduits au bûcher. Suite à ces centaines d'années de règne inhumain, les dieux descendirent à la forteresse de dhana pour conférer à 12 rebelles ,leurs pouvoirs. Ces 12 héros qu'on nommera bien plus tard les croisés, prendront les armes et c'est ainsi, qu'un an plus tard commence la guerre sainte, qui s'étendra sur plusde 15 ans. A la fin du conflit, en l'an 649 , sept de ces 12 croisés se réuniront pour former le royaume de Granvall. La famille royale du royaume, qui est de la lignée de saint Heim, sera supportée par 6 maisons fondées par les croisées: Fjalar, Thrud, Baldr, Ullr, Bragi et Nál. six duchés seront donc créés suite à cela : Chalphy, Velthomer, Yngvi, Friege, Dozel, et enfin EddaCe qui nous amène à une centaine d'années plus tard, en l'an 757, période où les tensions sont vives. Du fait de l'âge avancé du roi Azmur, la gouvernance de Granvall revient à son fils, le prince Kurth. Ce qui n'est pas au goût de tout le monde. Le chancelier , Lord Reptor de Friege, qui s'est longtemps opposé à la menace que Khurt et ses conseillers faisaient peser sur son influence, s'est donc allié au seigneur Langbalt de la maison Dozel pour former une faction opposée au règne de Khurst sur le royaume .C'est au cœur de ce moment critique de l'histoire de Granvall qu'arrivent de terribles nouvelles provenant de l'est. La ville sainte de Dhana, la même où les croisés ont reçu leurs pouvoirs des dieux, a été assiégée par le royaume d'Issach et de nombreux témoignages de massacres abondent. Face à une telle situation, Granvall, supporté par le désir de vengeance de son peuple, déclara la guerre à Issach et envoya la quasi-totalité de sa force militaire dans cette campagne à l'est.Granvall , étant lié par des alliances avec ces pays voisins Agustria et Verdane, peut sereinement mener le front contre issach.Mais à la stupeur de tous, des troupes de Verdane menées par le prince Gandol, franchissent la frontière et assiègent le château de Jungby dans le sud-ouest du royaume.Horrifié par la situation, Sigurd de la maison des Chalphy décide de repousser les troupes de Verdane et de reprendre le château de Jungby.Bon, je vais être direct, ce Fire emblem possède l'une des meilleures histoires de la licence mais avant d'en parler un peu plus, j'aimerais revenir sur les styles de narration utilisés dans la Saga.La grande majorité des opus ont un style de narration qu'on appelle "character driven story" . Dans ce type d'histoire, ce sont bel et bien les personnages et leur développement qui sont le focus de l'histoire. Avec cette narration, c'est comme si le lore du jeu a été pensé après les personnages. Que le plot de base soit classique, n'est pas un souci du moment que les personnages sont réussis. Fire emblem awakening est par exemple un très bon character driven story parce que bien que son plot de base soit vraiment classique, il a réussi ce qu'il ne faut pas louper : les personnages. Je rajouterai aussi que dans ce style de narration, c'est comme si les personnages avaient vraiment une influence sur l'histoire.Le plot driven story, c'est tout l'inverse, c'est l'histoire et le lore qui ont un impact sur les personnages .Le lore a été pensé avant les personnages à un tel point que même si on les remplace par d'autres, ça ne change pas grand-chose. Les personnages n'ont aucun contrôle sur les événements et ne font au final que réagir à cela. Un peu comme s'ils étaient que des pions dans quelque chose qui, au final, les dépasse. (pensez aux jeux de Matsuno : ff tactics, tactics ogre etc).Il peut arriver d'ailleurs que certaines histoires prennent un peu dans ces deux styles, mais il arrive que ça va à fond, soit dans l'un ou dans l'autre. Et dans Les Fire emblem, si awakening est à 100% du character driven story, genealogy est complètement à l'opposé, du plot driven à 100%.À noter que Le plot driven n'est pas meilleur objectivement que le character et inversement, au final cela reste très subjectif. Personnellement j'ai toujours beaucoup plus apprécié les histoires beaucoup plus centrées sur les personnages que sur le plot. je préfère par exemple ff7 ,8,9 et 10 à ff 12 ( qui est full plot driven ) .Mais cela dit, ce Fire Emblem 4 est un des rares cas où une histoire de ce style m'embarque autant. Alors ça prend un peu de temps à démarrer mais dès la fin du chapitre 3, on sent déjà le potentiel, mais alors le plot twist du chapitre 5 …………Comme je l'ai dit en début de test, j'ai déjà fini ce fe4 à l'époque et j'ai été vraiment marqué par ce twist mais même 20 ans plus tard, l'impact de cette scène reste toujours aussi folle.Jamais un Fire Emblem par la suite ne tentera quelque chose d'aussi osé, malheureusement. Je ne vais pas évidemment entrer dans les détails car gâcher cette scène serait vraiment horrible ( surtout qu'un remake de ce FE est, paraît-il, en développement), mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est juste un des meilleurs plot twist de la saga et j'ai même envie de dire que ça se hisse au rang de meilleur plot twist, tout j-rpg/tactical j-rpg confondu... et que dire du non-machineisme des personnages……La voilà enfin, cette fameuse mécanique du triangle des armes. Cet aspect de Fire emblem apporté par ce quatrième opus a été tellement révolutionnaire pour la saga qu'elle est revenu à chaque volet pendant plus de 20 ans et c'est devenu indissociable de Fire emblem. Seul three house a eu la stupide idée de l'enlever.Le concept est simple et ressemble à du papier-feuille-ciseau. L'épée est plus forte contre la hache mais perd contre la lance, la lance est forte contre la hache mais perd contre l'épée et donc la lance bat l'épée mais a un désavantage contre la hache.Simple mais efficace, et je dois avouer que je suis bien content de la revoir, cette mécanique. après avoir enchaîné les trois premiers FE où on pouvait balancer un guerrier avec une épée face à des pirates avec des haches sans problème, je crois que j'ai pris de mauvaises habitudesAutre aspect qui va marquer et qui est impossible de ne pas mentionner lorsqu'on parle de généalogie ( et qui après ce FE4 ne va réapparaître qu'au 13ème épisode) , c'est le système de mariage.L'histoire de Fire Emblem 4 se déroule sur deux générations. La première partie se déroule avec Sigurd et la deuxième avec son fils, seliph.Durant toute la première partie, il est possible de former des couples avec les unités. Pour ça, c'est assez simple, les deux unités doivent être assez proches pendant le chapitre. Si c'est le cas, ils obtiendront des points et au bout de 500 , c'est plié. Certains conversations de support entre les personnages vont booster l'obtention de ces points et donner directement 100 points. L'enfant de la seconde génération obtiendra, tous les skills, l'argent et les objets des deux parents. Et les stats de base du petit vont être assez influencées par ses parents. Deux parents qui étaient assez peté dans la première partie vont évidemment avoir un enfant puissant. À noter que certains personnages au début du jeu sont déjà mariés et que leur enfant sera toujours le même à chaque partie. Par contre, pour d'autres, où ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de relation, pas d'enfant dans la seconde génération. Ce sera donc une unité random (avec des stats horribles) qui prendra leur place.Vu que je viens de les mentionner assez brièvement, parlons aussi de l'arrivée des "skils/compétences". Le principe est plus ou moins le même que dans les FE qui suivront. Chaque unité a une ou plusieurs compétences, certaines s'activeront quand certaines conditions sont remplies comme "wrath" par exemple, qui quand les HP passent sous la barre des 50 points, l'unité fera toujours des coups critiques. D'autres, par contre, sont déjà activés de base comme "nihil" qui annule tout simplement les crits des unités ennemies.Petite mention pour la compétence assez OP de Finn, Miracle. Si une unité qui détient miracle, se fait blesser et que ses HP passent sous les 10 points, son esquive augmentera. Et plus il lui reste peu de PV, plus ce sera efficace. Si vous arrivez à faire en sorte qu'il lui reste 1 HP, il va détruire à lui tout seul tout un régiment.Chaque perso aura un ou plusieurs skills grâce à sa classe et une fois que c'est obtenu, impossible de la changer ou de l'enlever. Il est possible néanmoins d'obtenir certaines grâce à des objets.Fire Emblem 4 propose pas mal de choses qui seront reprises plus tard, mais aussi certaines qui vont au final rester cantonner à cet opus.Perso, je ne trouve pas ces idées mauvaises ou bonnes, mais il m'a fallu quand même un peu de temps avant de m'y faire.Par exemple, l'arène. Alors, elle est présente depuis le 1 mais la manière de l'aborder dans cet opus est assez particulière.Lorsque vous entrez dans une ville, vous pouvez participer à des combats d'arènes mais déjà, première différence avec le reste de la série, vous êtes limité qu'à 10 combats. Et surtout, si vous perdez, vous ne mourrez pas. Le perso reste juste à 1 hp. Ça doit être l'arène la plus "sympa" de toute la sérieAlors j'ai déjà dit dans mon test de Fire Emblem 2 que je déteste le lving dans les FE mais là, ça ne sert juste qu'à gagner un peu d'argent et gagner un peu d'exp pour les unités retardataires, pas d'abus possible donc.Et en parlant d'argent, on peut en gagner soit : en tuant des ennemis sur la map, en participant à l'arène et/ou en utilisant un skill/épée qui permet à chaque coup reussi de voler entre 1000 et 5000 gold. Chaque unité a sa propre réserve d'argent allant jusqu'à 10000 gold. La grande majorité des unités ne peuvent s'échanger leur argent entre elles. Seul le voleur peut donner ses économies au reste de l'équipe. Une exception néanmoins, les couples, eux, peuvent s'échanger leurs objets et leur monnaie.Pour les objets, la seule façon de les refiler à quelqu'un d'autre, c'est de les revendre au magasin de la ville. L'unité qui les veut pourra alors les racheter ……… pour le double du prix initiale … ouais, ce n'est pas la meilleure idée du jeu mais bon, c'est original on va dire.Et enfin, ce fire emblem introduit plusieurs armes divines, les armes saintes des 12 croisés. Elles ne peuvent être maniées que par les descendants des croisés et octroient certains bonus.La plupart de ces armes seront obtenues automatiquement au cours de l'histoire mais certaines ne pourront pas être utilisées (scenario oblige).Pour ce qui est du chara design, c'est toujours aussi efficace et comme mystery of the emblem, ce côté anime des années 90 est du plus bel effet.En plus de leur personnalité réussie, des personnages comme Alvyn, Finn, Quon et mine de rien Sigurd ont un chara design simple mais efficace. Alors ce n'est pas le chara design que j'aime le plus dans la série mais ça fait le taf.Par contre, pour l'original soundrack , je crois que c'est clairement une des meilleures de la série. Chaque chapitre du jeu a son thème et de mon point de vue, aucune n'est à jeter. Mention spéciale la piste du chapitre 2 "disturbance in agustria" qui est sans doute une des musiques préférées de toute la saga.J'ai l'habitude de mettre dans mes tests que les pistes des jeux originaux mais là, je ne peux pas m'empêcher de poster deux vidéos qui enchaînent les morceaux de base et leur version arrangée magnifique.Comme je l'ai dit en intro, avant de le refaire j'étais sûre que j'allais lui donner un 10/10 à ce Fire emblem mais force de constater que maintenant que je l'ai refait, je ne peux juste pas avec ce genre de maps. A la fin de chaque chapitre, j'étais juste à chaque fois exténué et je n'en pouvais plus. Ces cartes sont grandes, vraiment grandes, beaucoup trop grandes ! XD . Rien que la map du prologue, fait la taille de 3 chapitres d'un Fire Emblem classique…… et c'est la map la plus "petite" . Alors certes la magie "warp" existe, mais déjà, elle ne peut que "warper" une unité que vers un château allié. Énormément de fois, ça ne sert pas à grand-chose vu qu'il faut prendre d'assaut un château ennemi. Je suis sûre que pas mal de personnes ont déjà râlé sur des Fire Emblem classiques quand il faut faire bouger toute son armée pour atteindre l'objectif. La imaginez ça, mais sur des cartes immenses qui durent facile 1h-1h30.Certes je comprends le raisonnement, le but était de donner une sensation de guerre à grande échelle. En théorie je comprends mais en pratique, je déteste cet aspect du jeu. Pour moi, les Fire Emblem doivent avoir que des maps petites ou moyennes mais jamais d'aussi grandes que dans ce volet où on passe la majorité de son temps à faire bouger son armée sur d'énormes distances sans trop rencontrer d'ennemis.Et d'ailleurs, les développeurs l'ont bien compris ,que leurs maps étaient bien trop grandes vu qu'ils ont implémenté un système de save state qu'il faut activer dans les options. Ça permet tout simplement de sauvegarder à chaque tour, système qui sera bien utile quant au bout d'une 1H30 après une erreur stupide, un de vos meilleurs persos est tombé au combat.Fire emblem genealogy of the holy war est un monument du t-rpg et sans aucun doute l'un des meilleurs épisodes de la licence. Scénario captivant qui n'hésite pas à aborder des thèmes durs, une des plus belle OST de la série, un plot twist au chapitre 5 qui a marqué toute une génération de joueurs ou encore bon nombre de nouvelles mécaniques qui révolutionnent la saga comme le triangle des armes ou encore les skills. Le jeu a suffisamment de qualité pour obtenir de la part des fans un 10/10. Malheureusement pour moi, ces maps immenses et éprouvantes vont à l'encontre de ce que j'attends de Fire Emblem. Cela dit, l'histoire est telle, que l'envie de continuer et de voir le fin mot de l'aventure de Sigurd et Celiph prend le dessus.Clairement pas un Fire Emblem que je vais refaire des centaines de fois malgré ses qualités indéniables mais assurément l'un des plus grands. ( Pour le meilleur…… et pour le pire. )Les + :- Un des meilleurs scénarios "plot driven story" de la saga- Plot twist du chapitre 5, un des meilleurs de la saga- bande-son sublime- ajout de nouvelles mécaniques comme les triangles des armes, les skills ou encore les mariages- Une 2D encore plus magnifique que FE3- Chaque épisode de la saga au fil du temps améliore la vitesse de jeu et ce opus ne déroge pas à la règleles - :- Maps immenses et chapitres beaucoup mais beaucoup trop longs et éprouvants